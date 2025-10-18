Город, где лечили и молились: археологи нашли римскую больницу, ставшую христианской церковью

В античном городе Каунос на юго-западе Турции археологи сделали уникальное открытие: они обнаружили руины римской больницы, которая со временем превратилась в христианскую церковь, а затем — в часть византийского монастыря. Эти находки позволяют проследить, как на протяжении столетий менялась жизнь города — от медицинского центра до духовного и культурного.

Город, переживший империи

Каунос — одно из древнейших поселений Малой Азии, внесённое в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится высеченными в скале гробницами, театром на 5 тысяч мест, римскими банями и мозаиками, которым более двух тысяч лет. Но новое открытие показало другую сторону его истории — способность адаптироваться к смене эпох и верований.

Археологи на юго-западе Турции обнаружили поразительные архитектурные изменения в древнем городе Каунос, произошедшие за более чем тысячелетнюю историю.

Следы врачей Римской империи

Раскопки проводились в так называемой "архаической монастырской зоне", окружённой стеной. Учёные нашли несколько слоёв построек и артефактов, относящихся к разным периодам. Самые ранние находки датируются II-III веками н. э. — временем расцвета Римской империи.

Среди артефактов — большое количество медицинских инструментов: скальпели, щипцы, бронзовые иглы, сосуды для мазей. Это позволило исследователям заключить, что здесь действовала римская больница — учреждение, где лечили не только военных, но и жителей портового города.

Планировка комплекса типична для римских здравниц: внутренний двор с колоннадой, окружённый палатами и подсобными помещениями. Подобные постройки встречались и в других провинциях империи, где медицинские центры постепенно переставали быть исключительно военными.

От больницы к церкви

К VI веку н. э. Каунос вошёл в состав Византийской империи. Именно тогда на месте старой больницы возвели большую христианскую церковь. Археологи отмечают, что при перестройке использовали часть прежних стен и колонн, а под фундаментом храма сохранились фрагменты древних помещений с медицинскими инструментами.

Церковь стала центром монастырского комплекса, окружённого высокой стеной. Здесь находились кельи, кладовые и помещения для паломников. Хорошо сохранившаяся архитектура позволяет понять, как город постепенно превращался из римского порта в византийский духовный центр.

Символ преемственности эпох

Среди находок — монета XIV века, относящаяся к одному из турецких княжеств Анатолии. Она свидетельствует, что даже после падения Византии и прихода мусульманских правителей территория Кауноса продолжала использоваться и перестраиваться.

"Мы видим живую летопись — свидетельство того, как город приспосабливался к новым империям, религиям и культурным потребностям", — отмечают исследователи.

Таким образом, один и тот же архитектурный комплекс просуществовал более тысячи лет, отражая смену цивилизаций — от Рима и Византии до Османской эпохи.

Сравнение: эволюция функций комплекса

Этап Период Назначение Ключевые находки Римский II-III вв. н. э. Больница (здравница) Медицинские инструменты, амфоры, бронзовые сосуды Византийский VI-X вв. н. э. Церковь и монастырь Кресты, лампады, мозаика Позднесредневековый XIV в. Хозяйственная зона Монета турецкого княжества, керамика

Архитектурная преемственность

По словам археологов, обнаруженные следы перестроек показывают, что жители Кауноса не разрушали старые здания, а использовали их повторно, адаптируя под новые нужды.

Так, фрагменты колонн из больницы стали элементами церковного притвора, а каменные медицинские столы превратились в жертвенники. В поздний период, при мусульманской Анатолии, часть помещений приспособили под склады и мастерские.

Эта постепенная адаптация делает Каунос уникальным примером непрерывного культурного развития региона, где языческая, христианская и исламская традиции не вытесняли, а наслаивались друг на друга.

Исторический контекст

Каунос, основанный ещё в IV веке до н. э., располагался на пересечении морских путей. В античности город славился торговлей и храмами, в эллинистический период — театром и общественными банями, в римское время — системой водоснабжения и больницами.

После включения в состав Византии Каунос стал епископским центром, а к XIV веку вошёл в сферу влияния турецких княжеств. С течением времени город утратил значение порта из-за заиливания залива, но археологические раскопки продолжают открывать новые страницы его истории.

Почему находка важна

Это открытие даёт редкую возможность увидеть, как одно и то же место служило людям разных эпох — врачам, монахам и торговцам. Для археологов это пример того, как культура и архитектура могут сохранять память о прошлом, даже меняясь внешне.

Больница, превращённая в церковь, а затем в монастырь, стала символом исторической преемственности и способности общества адаптироваться, не разрушая свои корни.