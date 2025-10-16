Пляжи Калифорнии стали кладбищем: вспышка болезни превратила побережье в зону тишины и страха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На побережье Калифорнии разворачивается экологическая драма. Сотни морских львов выбрасываются на берег — ослабленные, обезвоженные, с повреждёнными почками. Учёные предупреждают: вспышка лептоспироза в этом году стала одной из самых масштабных за всю историю наблюдений.

Что за болезнь поражает морских львов

Лептоспироз вызывается бактерией Leptospira, внешне похожей на штопор. Она поражает почки и пищеварительную систему, вызывая сильные боли, воспаление и истощение. У животных проявления болезни почти всегда одинаковы: судороги, обезвоживание, характерная поза, когда морской лев лежит, свернувшись, будто от боли в животе.

"Это классический признак лепто", — отметил волонтёр Центра морских млекопитающих Джанкарло Рулли, наблюдая за больным животным.

С конца июня спасатели зарегистрировали более 400 заболевших и выброшенных на берег особей. Большинство не выжили. По словам специалистов, примерно две трети заболевших погибают, а остальные часто просто исчезают в море.

История вспышек

О лептоспирозе у калифорнийских морских львов впервые сообщили в 1970 году. С тех пор заболевание возвращается почти каждые 3-5 лет. В 2011 и 2018 годах были зафиксированы крупные вспышки, во время которых спасли около 300 животных.

Но 2025 год стал исключением. Болезнь началась раньше обычного, охватила большее количество львов и оказалась смертельнее прошлых эпизодов.

"Это был ужасный год. Животным пришлось тяжело, а волонтёры получили психологическую травму", — сказал Рулли.

Учёные полагают, что вспышка связана не только с естественным циклом заболевания, но и с изменением состояния океана.

Почему болезнь усиливается

Экологи отмечают, что морские млекопитающие в Калифорнии уже страдают от множества факторов: загрязнения воды, сокращения кормовой базы, токсичных водорослей и повышения температуры океана. Эти стрессоры ослабляют иммунитет животных, делая их более восприимчивыми к инфекциям.

"Мы пытаемся понять, как состояние океана влияет на возникновение болезней. Мир быстро меняется прямо у нас под ногами", — объяснил эколог Джейми Ллойд-Смит из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Кроме того, лептоспиры обнаруживают и у наземных животных — енотов, скунсов и койотов, что указывает на возможность межвидовой передачи. Исследователи до сих пор не установили, кто именно является основным переносчиком бактерий.

Симптомы и лечение

Заражённые морские львы испытывают боли в животе, обезвоживание и слабость. Если животное удаётся найти вовремя, ветеринары вводят антибиотики и жидкости. Однако при массовых заражениях помощь получают не все.

Спасатели Центра морских млекопитающих ежедневно выезжают на вызовы. Только за один сентябрьский день они спасли несколько ослабленных особей, среди них — морскую львицу по кличке Вудро. Её состояние удалось стабилизировать, но многие другие погибли по дороге в клинику.

Масштаб экологической угрозы

Проблема не ограничивается только морскими львами. Под угрозой оказались тюлени, дельфины, киты и даже морские выдры. На фоне болезни учёные фиксируют рост смертности и по другим причинам:

  • токсичное цветение водорослей привело к гибели более 2000 морских животных;
  • зафиксировано рекордное число погибших серых китов у Сан-Франциско;
  • частыми стали случаи запутывания китов в рыболовных сетях.

Повышение температуры океана, по прогнозам, может сделать вспышки инфекций регулярными и более разрушительными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: позднее реагирование на сигналы о больных животных.
    Последствие: высокая смертность.
    Альтернатива: расширение сети мониторинга и обучение волонтёров.

  • Ошибка: недофинансирование центров спасения.
    Последствие: нехватка медикаментов и специалистов.
    Альтернатива: увеличение госфинансирования и грантов.

  • Ошибка: игнорирование экологических причин.
    Последствие: повторные вспышки.
    Альтернатива: комплексное исследование состояния океана.

Сравнение: вспышки по годам

Год Начало сезона Продолжительность Количество пострадавших Особенности
2011 август 2 месяца ~300 локализована
2018 сентябрь 3 месяца ~350 умеренная летальность
2025 июнь более 4 месяцев >400 раннее начало, высокая смертность

Как работают спасатели

Каждый день команды волонтёров обследуют пляжи вдоль побережья Санта-Крус и Монтерея. Они ловят больных животных с помощью сетей, перевозят в специальные контейнеры и доставляют в центр реабилитации.

"К счастью, эти волонтёры не сдаются. Они полностью преданы своему делу", — подчеркнул Рулли.

В клиниках Саусалито и Кастровилла животных лечат антибиотиками, восстанавливают водный баланс и следят за питанием. Часть выздоровевших особей позже выпускают обратно в океан с GPS-метками, чтобы отслеживать их состояние.

Плюсы и минусы борьбы с лептоспирозом

Плюсы Минусы
Повышено внимание к проблеме морских млекопитающих Недостаточное финансирование программ
Ведётся мониторинг и сбор данных Высокая смертность при позднем обнаружении
Разрабатываются вакцины и методы лечения Невозможно полностью остановить распространение болезни

FAQ

Можно ли предотвратить заражение?
Пока нет эффективной вакцины для морских львов. Основная мера — раннее выявление и лечение антибиотиками.

Передаётся ли болезнь людям?
Да, лептоспироз — зоонозное заболевание. Однако случаи заражения от морских львов крайне редки.

Как помочь спасателям?
Добровольцы могут присоединиться к программам Центра морских млекопитающих или сделать пожертвование на закупку лекарств и оборудования.

Мифы и правда

  • Миф: болезнь передаётся через воздух.
    Правда: заражение происходит через контакт с заражённой водой или выделениями животных.

  • Миф: вспышки случаются случайно.
    Правда: чаще всего их провоцируют изменения температуры океана и миграционные волны.

  • Миф: заболевшие животные не подлежат лечению.
    Правда: при своевременной терапии часть морских львов успешно восстанавливается.

Три интересных факта

  1. Морские львы — индикаторы состояния океана. Если в популяции растёт уровень болезней, это сигнал об ухудшении экосистемы.

  2. Лептоспироз опасен и для домашних животных. Собаки могут заразиться от стоячей воды, где обитает бактерия.

  3. У некоторых выздоровевших морских львов формируется иммунитет. Они становятся носителями, помогая поддерживать естественный баланс в колонии.

Исторический контекст

С 1970-х годов лептоспироз стал постоянной угрозой для популяций морских львов у побережья Калифорнии. Вспышки совпадают с периодами потепления воды и изменением миграционных маршрутов. Учёные из Калифорнийского университета ведут наблюдения уже более 40 лет, фиксируя рост интенсивности эпидемий. В 2025 году количество заболевших и погибших стало рекордным за всё время наблюдений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
