Заговор, написанный на золоте: археологи раскрыли тайны древней любви и веры

6:16
Наука

Археологи, работающие на раскопках древнего города Фанагория на Таманском полуострове, нашли уникальный артефакт — золотую пластину IV века с текстом любовного заговора. Вместе с ней исследователи обнаружили и другие свидетельства древних верований: языческие проклятия, христианские обереги и молитвы о защите.

Археолог в Фанагории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археолог в Фанагории

О находках рассказали в пресс-службе Фонда Олега Дерипаска "Вольное Дело", при поддержке которого уже много лет работает археологическая экспедиция.

Золото любви и магии

Золотая пластина стала одним из самых интересных открытий сезона. Текст заговора выполнен изящным курсивом и украшен символами, среди которых археологи выделяют омегу — последнюю букву греческого алфавита. По верованиям древних, она усиливала действие заклинания и служила своего рода магическим "замком".

Выбор золота был не случаен: этот металл считался сакральным и символизировал чистоту намерений. Любовные заговоры на золоте применялись редко — только в случаях, когда заказчик считал просьбу особенно важной.

"Текст приворота выполнен изящным курсивом, а по краям украшен символами. Среди них археологи выделяют омегу — последнюю букву греческого алфавита, которая, по представлениям древних, активировала действие заклинания", — пояснили исследователи.

Как создавали заклинания в древности

Похожие магические тексты находили и в древнегреческих колониях Египта. Инструкции к таким ритуалам подробно описывали не только слова, но и материалы, на которых следует писать. Считалось, что металл напрямую влияет на силу обряда:

  • золото — усиливает воздействие любовных заговоров;
  • серебро — защищает от болезней и сглаза;
  • свинец — подходит для проклятий и обрядов возмездия.

Для письма рекомендовалось использовать особые предметы — например, гвоздь из затонувшего корабля или иглу, побывавшую в погребальном обряде.

Тёмная сторона магии: таблички проклятий

Ещё одна находка — свинцовая пластина с двумя мужскими именами. Учёные предполагают, что она использовалась для обряда проклятия. Подобные артефакты древние греки называли дефихи. Их бросали в колодцы, пещеры или закапывали в могилах, обращаясь к подземным божествам с просьбой наказать обидчика.

Такие таблички часто изготавливали ремесленники, в том числе по заказу частных лиц. Это говорит о том, что магические практики были не маргинальным явлением, а частью повседневной жизни.

"Эти открытия помогают увидеть древних греков не величественными старцами в белых одеждах, а обычными людьми с их чувствами и переживаниями. Они любили и ревновали, боялись и надеялись, а помощь и утешение искали в разных ритуалах", — отметила учёный секретарь музея-заповедника "Фанагория" Валерия Митина.

От языческих ритуалов к христианским символам

Археологи отмечают, что на одном и том же участке раскопок соседствуют предметы разных вероисповеданий. Наряду с языческими артефактами исследователи нашли предметы, связанные с раннехристианскими обрядами.

Среди них — апотропей IX-X веков (защитный амулет) с молитвой о защите от зависти и колдовства. Также был найден свинцовый крест XII века, служивший амулетом для сохранности товаров во время морских путешествий.

Апотропеи — одни из первых предметов христианской символики на территории античных городов. Их носили на груди или прикрепляли к одежде как личный оберег.

Символ веры и торговли

Не менее интересна находка бронзового креста, который, по мнению исследователей, использовался для лампады в храме или доме богатого жителя Фанагории. Такие кресты часто украшали надписями и символами — якорем, рыбой, лозой — и служили напоминанием о вере в повседневной жизни.

Подобные предметы считались не только религиозными, но и торговыми талисманами. Моряки и купцы брали их в путешествия, чтобы уберечь товар от штормов и разбойников.

Первые христиане на Тамани

По данным археологов, первые христианские общины в Фанагории появились уже в IV веке. К VI веку здесь действовала епископская кафедра, подчинённая Константинополю.

Об этом свидетельствуют найденные предметы:

  • мраморная купель для крещения;
  • сигмовидный стол для подношений;
  • бронзовый крест для лампады.

Учёные надеются, что в ближайшие годы удастся найти и древнейший кафедральный собор античного города, который мог быть центром раннехристианской жизни на Таманском полуострове.

Исторический контекст

Фанагория — древнегреческий город, основанный в VI веке до н. э. на берегу Таманского залива. Он был крупным культурным и торговым центром Боспорского царства.

Археологические исследования, проводимые здесь уже несколько десятилетий, регулярно открывают новые страницы истории. Каждый слой почвы хранит следы смены верований: от античных культов до христианства.

Современная экспедиция работает при поддержке Фонда "Вольное Дело", и ежегодно находит сотни предметов — от керамики и монет до редких надписей и ювелирных изделий.

Почему эти находки важны

Такие артефакты помогают лучше понять, как сосуществовали вера и магия в древнем обществе. Люди обращались и к богам, и к заклинаниям, пытаясь повлиять на судьбу — в любви, торговле, войне.

Фанагория даёт редкую возможность увидеть, как языческие ритуалы постепенно уступали место христианским оберегам, но сама потребность в защите и надежде оставалась неизменной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
