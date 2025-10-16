Под нашими ногами другой мир: что скрывает обратная сторона Земли — зеркальная карта планеты

Если представить, что можно прорыть огромный туннель сквозь Землю, то интересно узнать, где окажется человек, начав копать его где-нибудь в России. Многие думают, что противоположной стороной нашей страны станет Антарктида, ведь визуально она лежит прямо "под" северным полушарием. Но если взглянуть на карту мира иначе — с учётом зеркальной проекции широт и долгот, — картина оказывается совсем другой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разрушающаяся планета во Вселенной

Антипод России

Земля имеет почти сферическую форму, поэтому каждой точке на её поверхности соответствует противоположная — антипод. Чтобы определить, что находится под Россией, нужно "перевернуть" координаты: к северной широте прибавить южную, а к восточной долготе — западную. Тогда выяснится, что большая часть российской территории имеет антиподы не на суше, а посреди океанов.

Москва, например, "смотрит" сквозь планету в сторону южной части Тихого океана. Если точно сопоставить координаты, то проекция столицы оказывается между Новой Зеландией и Антарктическим полуостровом. То есть под Москвой — не ледяная Антарктида, как можно было подумать, а бескрайняя толща воды.

Аналогичная ситуация и с другими городами. Под Новосибирском, если мысленно пробурить сквозной туннель, окажется океанская глубина примерно в пять километров.

Единственная точка совпадения

Среди российских регионов лишь несколько могут похвастаться "сухопутными" антиподами. Бурятия и часть Якутии располагаются так, что их зеркальные проекции приходятся на Южную Америку — Аргентину и Чили. Таким образом, под этими землями, в буквальном смысле, находятся горные массивы Анд и побережья Атлантики.

Этот редкий случай делает Бурятию единственным регионом России, "соединённым" с обитаемой сушей на противоположной стороне планеты.

Как узнать свой антипод

Понять, где окажется конкретная точка на другом конце планеты, можно с помощью онлайн-карт. Один из самых популярных ресурсов — Antipodesmap. Он позволяет буквально "перевернуть" Землю. Достаточно указать место на карте — и сервис сразу покажет противоположную ему точку, отметив её на глобусе.

Так можно узнать, что:

под Санкт-Петербургом — воды южной части Тихого океана;

под Владивостоком — район недалеко от Аргентины;

под Якутском — область, которая проецируется на окраины Антарктиды.

Интересно, что у большинства европейских городов антиподы также оказываются в океанах. А вот жители Чили или Новой Зеландии могут похвастаться тем, что их "нижние соседи" живут где-то в Европе или Азии.

Антиподы редко попадают на сушу

Суша занимает лишь около 30% поверхности Земли, остальное — океаны. Поэтому вероятность того, что точка на континенте будет иметь антипод тоже на суше, крайне мала. Даже у таких огромных территорий, как Россия, Китай или Канада, противоположные точки почти всегда приходятся на океаны.

Если бы Земля имела равномерное распределение континентов, можно было бы ожидать больше "сухопутных" совпадений. Но из-за смещения материков и особенностей тектоники большинство антиподов расположены в океанах южного полушария.

А что если бы можно было прорыть туннель

Идея путешествия "насквозь" — популярная тема научной фантастики. Однако в реальности подобное невозможно. Внутри планеты находятся раскалённые слои мантии и ядра с температурами, достигающими 6000 °C. Давление там настолько велико, что никакой материал не выдержит таких условий.

Тем не менее, физики не раз моделировали подобный эксперимент в теории. Если бы существовал идеально прочный туннель, человек, прыгнувший в него, падал бы сначала вниз, ускоряясь под действием гравитации, а затем, приближаясь к центру, замедлялся бы. Теоретически он вышел бы на противоположной стороне через 42 минуты.

Мифы и правда

Миф 1. Под Россией — Антарктида.

Правда: лишь часть Якутии и Дальнего Востока "смотрит" в сторону антарктических районов. Под основной территорией — океан.

Миф 2. Если копать достаточно глубоко, можно "дойти" до другой стороны.

Правда: температура и давление внутри планеты делают это невозможным. Самая глубокая скважина на Земле — Кольская сверхглубокая — достигает всего 12 км, а до центра планеты — 6371 км.

Миф 3. Все антиподы совпадают с населенными местами.

Правда: таких совпадений менее 10% на всей Земле.

Интересные факты

Самый известный "сухопутный" антипод — между Испанией и Новой Зеландией. Антиподы крупных городов — Лондона, Парижа и Берлина — находятся в океане. На сайтах вроде Antipodesmap можно увидеть, что только небольшие участки суши совпадают с другими континентами.

Исторический контекст

Идея антиподов появилась ещё в античности. Древнегреческие философы, включая Пифагора и Аристотеля, предполагали, что Земля шарообразна и на другой стороне должны жить "антиподы" — люди, стоящие "вверх ногами". Эти рассуждения долгое время считались ересью, пока открытия эпохи Великих географических путешествий не подтвердили, что планета действительно круглая.

Сегодня же антиподы стали скорее географическим любопытством и поводом взглянуть на Землю под новым углом — буквально.