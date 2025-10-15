Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету

Солнце вступило в фазу повышенной непредсказуемости. Астрономические наблюдения указывают на резкий скачок солнечной активности, что может привести к ощутимым последствиям для Земли в ближайшие дни из-за мощного геомагнитного шторма.
Учёные обеспокоены и внимательно отслеживают ситуацию, поскольку к нашей планете направляются как минимум три крупных корональных выброса массы, представляющих собой потенциальную угрозу.
Согласно данным метеорологического портала Gismeteo, на Солнце зафиксирована вспышка класса M4.8. Это второе по силе подобное явление за последние четыре месяца, что свидетельствует об увеличении интенсивности солнечной активности. Научные эксперты предупреждают о возможности дальнейшего роста активности, вплоть до вспышек максимального класса X, пишет "Царьград".
Наибольшую опасность представляют не столько солнечные вспышки, сколько гигантские объемы плазмы, выбрасываемые в результате. Специалисты отмечают, что к Земле уже приближаются по меньшей мере три корональных выброса массы. По их оценкам, совокупное воздействие этих выбросов может вызвать на Земле геомагнитную бурю 16-17 октября.
Зарегистрированная вспышка не является единичным проявлением нестабильности Солнца. Ранее было сообщено о вспышке класса M2.0, зафиксированной в группе солнечных пятен 4262. Солнечные вспышки классифицируются по мощности, и класс M указывает на события средней силы, способные вызывать перебои связи и небольшие геомагнитные возмущения. Объединение трех корональных выбросов вызывает опасения, так как может спровоцировать значительный геомагнитный шторм, способный повлиять на энергосистемы, навигацию и связь.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.