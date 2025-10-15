Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Солнце вступило в фазу повышенной непредсказуемости. Астрономические наблюдения указывают на резкий скачок солнечной активности, что может привести к ощутимым последствиям для Земли в ближайшие дни из-за мощного геомагнитного шторма.

Учёные обеспокоены и внимательно отслеживают ситуацию, поскольку к нашей планете направляются как минимум три крупных корональных выброса массы, представляющих собой потенциальную угрозу.

Солнечная активность нарастает

Согласно данным метеорологического портала Gismeteo, на Солнце зафиксирована вспышка класса M4.8. Это второе по силе подобное явление за последние четыре месяца, что свидетельствует об увеличении интенсивности солнечной активности. Научные эксперты предупреждают о возможности дальнейшего роста активности, вплоть до вспышек максимального класса X, пишет "Царьград".

Угроза корональных выбросов массы

Наибольшую опасность представляют не столько солнечные вспышки, сколько гигантские объемы плазмы, выбрасываемые в результате. Специалисты отмечают, что к Земле уже приближаются по меньшей мере три корональных выброса массы. По их оценкам, совокупное воздействие этих выбросов может вызвать на Земле геомагнитную бурю 16-17 октября.

Последствия солнечной активности

Зарегистрированная вспышка не является единичным проявлением нестабильности Солнца. Ранее было сообщено о вспышке класса M2.0, зафиксированной в группе солнечных пятен 4262. Солнечные вспышки классифицируются по мощности, и класс M указывает на события средней силы, способные вызывать перебои связи и небольшие геомагнитные возмущения. Объединение трех корональных выбросов вызывает опасения, так как может спровоцировать значительный геомагнитный шторм, способный повлиять на энергосистемы, навигацию и связь.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
