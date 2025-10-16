Найден идол, который может объяснить, как зародились обряды у кавказцев

8:35 Your browser does not support the audio element. Наука

На юге Армении археологи сделали открытие, которое может изменить представления о религиозной жизни древнего Урарту. На холме Святого Давида, где в древности располагался город-крепость Аргиштихинили, польско-армянская экспедиция обнаружила каменный идол с человеческими чертами — артефакт, которому более 2500 лет. Высота находки — около метра, и, по словам учёных, это одно из самых выразительных изображений духовных символов эпохи.

Фото: commons.wikimedia by Armineaghayan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ царь государства Урарту Аргишти I

Идол был найден в каменном ящике, полностью сохранившемся в своём изначальном положении. Для археологов это редкий случай: подобные артефакты чаще встречаются в разрушенных слоях. Само место находки — жилое помещение конца VII-VI веков до н. э., входившее в большой террасный комплекс площадью около 400 квадратных метров.

"На боковой стенке каменного ящика мы неожиданно обнаружили плиту с высеченным человеческим лицом. Это идол, сохранившийся в своём первозданном контексте", — констатирует археолог Матеуш Искра.

Лицо из вулканического камня

Изображение вырезано из туфа — пористого вулканического камня, распространённого на территории Армении. Черты лица грубо обобщены, но выразительны: густые брови, близко посаженные глаза, длинный нос и узкие губы. Археологи отмечают, что такая стилизация характерна для урартских каменных идолов, связанных с культами плодородия и предков.

Рядом с идолом в сундуке обнаружены следы органических веществ. Исследователи планируют провести химический анализ, чтобы понять, какие обряды сопровождали использование этого предмета. Возможно, в нём хранились масла, ароматические смолы или ритуальные жидкости.

Культ предков и домашние ритуалы

Подобные каменные фигуры ранее находили в разных районах Армении и Восточной Анатолии. Их связывают с верованиями, в которых обожествлялись духи предков, охранявших дом и семью.

Примечательно, что идол находился не в храме, а в жилом помещении. Это говорит о том, что урарты практиковали домашние формы культа — своеобразные обряды благодарности и молитвы о защите.

Исследователи предполагают, что подобные предметы могли стоять в нишах, украшенных тканями или керамикой, а во время праздников перед ними зажигали лампы или приносили подношения из зерна и вина.

Кладбище с прахом

Второе открытие экспедиции оказалось не менее впечатляющим. На том же участке археологи раскопали древнее кладбище кремаций — двенадцать урн с прахом и ритуальными предметами. По мнению специалистов, это одно из крупнейших и лучше всего сохранившихся кремационных захоронений в Армении.

"Прах умерших с большой осторожностью помещали в керамические урны, часто вместе с погребальными принадлежностями", — пояснила археолог Асмик Симонян.

В некоторых сосудах сохранились бронзовые украшения, остатки тканей и обломки сосудов, предположительно использовавшихся в обряде прощания. Степень сохранности материала поражает — керамика практически не повреждена, а структура пепла позволяет проводить лабораторные исследования.

По мнению археологов, эта находка поможет понять, как именно урарты воспринимали смерть и продолжение жизни. В отличие от цивилизаций, практиковавших захоронения в земле, здесь мы видим другую концепцию — очищение через огонь и вознесение духа.

Город на равнине Аргишти

Аргиштихинили, где сделано открытие, был основан в 774 году до н. э. царём Аргишти I. Этот город был не столько крепостью, сколько административным и ремесленным центром Урарту. Он контролировал плодородную часть Араратской равнины, игравшую стратегическую роль в торговле и сельском хозяйстве.

Раскопки показали, что планировка города отличалась продуманностью: террасные кварталы, каменные основания домов, глиняные полы и система дренажа. Археологи нашли множество керамических сосудов, амфор и утвари, сохранившихся в земле на прежних местах.

"В раскопанных частях помещений сохранились оригинальные полы из сырцового кирпича и каменных плит", — отметил Матеуш Искра.

Эти детали дают редкую возможность заглянуть в повседневность урартской жизни — как люди готовили пищу, хранили зерно и выполняли домашние обряды.

Исторический контекст

Урарту — одно из самых загадочных государств древнего Ближнего Востока. Его культура сочетала элементы месопотамской цивилизации и местных традиций Закавказья. Государство существовало около трёх веков, пока не было завоёвано Мидией.

На территории Армении сохранились десятки урартских крепостей: Эребуни, Тейшебаини, Тушпа. Однако Аргиштихинили выделяется именно комплексностью: здесь археологи обнаруживают одновременно жилища, хозяйственные постройки, религиозные объекты и некрополь.

Эта особенность делает памятник ключевым источником знаний о структуре урартских городов.

А что если идол не просто символ?

Учёные не исключают, что найденная фигура могла быть не просто изображением божества, а своего рода оберегом семьи или рода. Если химический анализ подтвердит наличие остатков масел и пепла, возможно, идол участвовал в ритуалах перехода — например, при рождении ребёнка или смерти родственника.

Такая гипотеза объясняет, почему идол находился именно в жилом доме, рядом с бытовыми предметами.

Плюсы и минусы находки

Аспект Плюсы Минусы Сохранность артефакта Полный контекст, оригинальное положение Хрупкость материала — сложная реставрация Историческое значение Расширяет знания о домашнем культе Урарту Ограниченное количество аналогов Перспективы исследований Возможен анализ органики и символики Требуются длительные лабораторные работы

Три факта о находке

Туф, из которого вырезан идол, добывался поблизости — в древности это был доступный и легко обрабатываемый материал. Рядом с идолом найдены фрагменты текстиля, что может указывать на использование тканей в обрядах. Все двенадцать урн из некрополя имели уникальные формы и орнаменты — возможно, это символизировало принадлежность к разным семьям.

FAQ

Как археологи датировали находку?

Возраст идола определили по сопутствующей керамике и строительным слоям — VII-VI века до н. э.

Можно ли увидеть артефакт лично?

После консервации находку планируют выставить в Национальном музее Армении в 2026 году.

Что даст химический анализ?

Он поможет выявить следы масел, золы или смол, которые могут указать на религиозное назначение предмета.

Почему идол важен для науки?

Потому что это один из редких случаев, когда предмет культа найден в непотревоженном жилом контексте.

Мифы и правда

Миф: Урарты поклонялись только богам гор и воды.

Правда: их пантеон включал множество божеств, а в быту существовали местные культы предков.

Миф: все урартские города были крепостями.

Правда: Аргиштихинили выполнял экономическую и административную функции.

Миф: кремация — римское изобретение.

Правда: в Урарту практика сожжения тел существовала за несколько веков до Рима.

Перспективы

Весной 2026 года польско-армянская команда планирует новый сезон раскопок при поддержке Национального научного центра Польши. Основное внимание будет уделено изучению соседних построек и восстановлению структуры древнего квартала. Учёные надеются, что в ближайшие годы Аргиштихинили станет не только археологическим объектом, но и культурным маршрутом, открытым для посетителей.