Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний бьюти-батл: прическа против шапки — 3 стрижки, которым не нужен ни фен, ни лак
ОСАГО превращается в счётчик штрафов: езда без полиса станет золотым удовольствием
Организм не выдерживает температуры: жара медленно обесточивает тело, лишая сил и энергии
Под нашими ногами другой мир: что скрывает обратная сторона Земли — зеркальная карта планеты
Организм требует апгрейда: как спорт после 30 перепрошивает тело и даёт энергию
Рацион гения: 5 продуктов, которые улучшают память и концентрацию
Две щепотки и домашние пельмени превращаются в ресторанный шедевр: секрет, который знают немногие
Забота о маме или сыночка-корзиночка? Что сказала Карина Мейханаджян в шоу Иды Галич
Посадите под зиму — и в апреле уже зацветет: неприхотливый многолетник с роскошным цветением

Кашкулакская пещера шепчет — и люди исчезают: что скрывает врата в преисподнюю

9:04
Наука

На юге Сибири, среди суровых склонов Кузнецкого Алатау, есть место, которое не оставляет равнодушным ни учёных, ни любителей мистики. Это Кашкулакская пещера — лабиринт подземных залов, куда не решаются идти даже опытные спелеологи. Одни считают её уникальным природным объектом, другие — местом силы, где живёт дух шамана. Но все сходятся в одном: Кашкулак — это не просто пещера, а живая тайна, окружённая страхом и легендами.

Пещера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пещера

От хоррора к реальности

О пещерах с жуткими историями мы привыкли узнавать из фильмов ужасов — "Пещера", "Спуск", "Хребет дьявола". Но в России есть своя история, не менее мрачная, чем сценарии голливудских лент. Кашкулакская пещера, находящаяся в северной части Хакасии, в горе Кошкулак, получила прозвище "пещера мёртвых". И это не случайность — здесь исчезали люди, происходили странные явления и фиксировались необъяснимые всплески магнитных полей.

Название "Кашкулак" переводится как "белоголовый", но за этой поэтичностью скрывается тревожная слава. Даже названия гротов звучат пугающе: Мракобесов, Погибшей пагоды, Скелет, Обвальный. Туристы, впервые слышащие эти слова, невольно вспоминают сцены из фильмов про проклятые катакомбы.

"Это место — редкий пример, где наука и мистика пересекаются почти буквально", — отметил археолог Сергей Логинов.

Священное место древних ритуалов

Учёные установили, что на протяжении тысячелетий вход в пещеру служил святилищем шаманов. В ходе раскопок были найдены обугленные кости животных, остатки костров и стены, покрытые слоем копоти. Всё указывает на то, что здесь проходили жертвоприношения.

Однако старейшины Хакасии рассказывают о более мрачных обрядах. В центральном гроте, который местные называют Храмовым, шаманы якобы приносили в жертву не только животных, но и людей — в честь Черного Дьявола, идола по имени Фалас. Их тела сбрасывали в вертикальный колодец глубиной около двадцати метров. При последующих экспедициях действительно обнаружены человеческие останки — они подтверждают, что легенды имеют под собой реальную основу.

Призрак Белого шамана

Среди местных жителей живёт история о духе Белого шамана — мудрого старца, способного провожать души умерших и превращать камни в золото. После его смерти тело и амулеты оставили в глубине пещеры, чтобы дух охранял проход в подземный мир.

С тех пор, уверяют жители, тот, кто нарушает покой шамана, рискует жизнью. Рассказывают, что в середине прошлого века две девушки попытались войти в грот: одна исчезла, другая была найдена в состоянии шока, сжимая в руке костяную фигурку с символом шамана.

"В Кашкулак нельзя идти без разрешения духов, иначе обратно не выйдешь", — пояснил житель деревни Усть-Чулым Николай Кужаков.

Встреча, ставшая легендой

Первым научно зафиксированным случаем "встречи" с Белым шаманом стало происшествие 1985 года. Спелеолог Константин Бакулин утверждал, что почувствовал жар, слабость и увидел старика в рогатой шапке с горящими глазами. Фигура звала его вглубь, но мужчину успели вытянуть по страховке. После этого он больше никогда не спускался под землю.

Позже аналогичные истории рассказывали участники экспедиций из Новосибирска: тень человека возникала вдалеке и растворялась в воздухе. Скептики объясняют это нехваткой кислорода и воздействием газов, вызывающих галлюцинации.

"Повышенная концентрация сероводорода может вызывать ощущение жара и зрительные обманы", — пояснил геофизик Игорь Резько.

Невидимое воздействие

Даже у тех, кто не верит в мистику, внутри пещеры начинаются странные реакции. Люди ощущают тревогу, дрожь, желание бежать. Участник пятой экспедиции Алексей Трофимов писал, что "в груди поднималась волна паники, хотя температура была плюсовой". Опытные исследователи бросали аппаратуру и спешили к выходу, не в силах объяснить свой страх.

Чтобы разобраться в причинах, в 1985 году специалисты установили магнитометры в гроте и на поверхности. Данные показали: внутри фиксируется импульс мощностью около 1000 нанотесл, возникающий с регулярной амплитудой. Когда поле усиливалось, птицы и летучие мыши у входа теряли ориентацию, а люди испытывали тревогу и головокружение.

Откуда идёт сигнал?

Проверки не выявили ни электростанций, ни военных объектов поблизости. Тогда родился целый спектр гипотез. Конспирологи говорили о "портале между мирами" или старом радаре времён холодной войны. Были и те, кто утверждал, что под землёй покоится инопланетный корабль, посылающий сигналы бедствия.

Учёные же склоняются к естественному объяснению: Кашкулакская пещера находится прямо на линии тектонического разлома, где происходят магнитные выбросы. Это редкое явление, связанное с движением земной коры — не до конца изученное, но вполне реальное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заходить в пещеру без проводника.
    Последствие: потеря ориентации, паника.
    Альтернатива: сопровождение профессионального спелеолога и оборудование с датчиками кислорода.

  • Ошибка: оставаться в гроте дольше часа.
    Последствие: риск галлюцинаций из-за газов.
    Альтернатива: проводить короткие сеансы исследования с интервалами отдыха.

  • Ошибка: игнорировать магнитные колебания.
    Последствие: дезориентация и головокружение.
    Альтернатива: использование магнитометров и фиксация показаний в реальном времени.

Плюсы и минусы изучения пещеры

Плюсы Минусы
Возможность изучать уникальные геофизические явления Опасные условия и нехватка кислорода
Интерес для туризма и науки Повышенный уровень тревожности у людей
Богатый археологический материал Риск галлюцинаций и дезориентации
Вклад в исследование природных аномалий Недостаточная изученность подземного разлома

FAQ — ответы на частые вопросы

Можно ли посетить Кашкулакскую пещеру туристу?
Только с официальным гидом. Самовольные спуски запрещены из-за возможных обвалов и токсичных газов.

Где находится пещера?
В Хакасии, в северной части Кузнецкого Алатау, примерно в 35 км от Черногорска.

Опасна ли пещера?
Да, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за магнитных колебаний и нехватки кислорода возможны панические атаки.

Почему её называют "пещерой мёртвых”?
Такое прозвище закрепилось из-за найденных человеческих костей и легенд о шаманских обрядах.

Мифы и правда

  • Миф: пещера — портал в иной мир.
    Правда: магнитные импульсы — результат тектонической активности.
  • Миф: Белый шаман является людям.
    Правда: галлюцинации могли возникать из-за газов и кислородного голодания.
  • Миф: вход в пещеру проклят.
    Правда: запрет связан с безопасностью и риском обвалов.

Исторический контекст

Возраст Кашкулакской пещеры оценивается примерно в 5 миллионов лет, а следы первых шаманских ритуалов — более 2 тысяч лет. С конца XX века её исследуют экспедиции ИКЭМа и Новосибирского университета.
В 1985 году впервые зафиксирована магнитная аномалия мощностью 1000 нанотесл — открытие стало научной сенсацией.

Три интересных факта

  1. Вход в пещеру напоминает череп, из-за чего её называют "черепом земли".

  2. В 2000-х по мотивам легенд о Белом шамане сняли несколько документальных фильмов.

  3. Популярный миф гласит, что пещера "всасывает” воздух — на самом деле внутри действует обычный перепад давления.

А что если…

Современные технологии вроде георадаров и подземных дронов способны раскрыть тайны Кашкулака. Возможно, в ближайшие годы учёные смогут "просветить" земной разлом и понять, что вызывает загадочные импульсы. Но пока пещера остаётся символом столкновения рационального и иррационального — местом, где человек ощущает собственную хрупкость перед неизвестным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Цветы как под гипнозом: вода, которая заставляет цвести без перерыва — словно второй глоток воздуха
Жёлтые камни дороже золота: фараоны знали о том, что современная наука не может объяснить
Ударные нагрузки запускают режим роста мышц за 12 минут: схема, которой пользуются сильные, но скрывают
Шестая игорная зона России: как игорная зона изменит облик Алтая
Зима уже прогревает моторы: как не попасть в число тех, у кого машина не завелась утром
Эти птички не улетают даже в мороз: чем питаются синицы зимой и как их правильно подкармливать
10 килограммов за две недели: Мария Кожевникова раскрыла секрет своего похудения
Кашкулакская пещера шепчет — и люди исчезают: что скрывает врата в преисподнюю
Тело хочет спать, а желудок устраивает вечеринку: этот ужин превращает ночь в бессонный марафон
Горный курорт Роза Хутор и Издательский дом Мещерякова выпустили новую книгу Золото штабс-капитана Рындина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.