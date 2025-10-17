Диагноз по капле крови: создали устройство, которое определяет болезни быстрее анализов

Российские учёные сделали шаг к будущему медицины, где диагноз можно будет поставить за минуты. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали ДНК-чип, способный определять болезни по одной капле крови и одновременно выполнять вычислительные задачи с невероятной скоростью.
Речь идёт о новом типе биокомпьютера, который сочетает свойства живой материи и электроники. Его архитектура построена на использовании молекул ДНК как элементов вычислений. Это позволяет объединить химию, биологию и программирование в одном устройстве.
"Молекулы ДНК можно запрограммировать так, чтобы они вступали в реакции друг с другом по принципу логических элементов "и” или "или”", — рассказал первый автор работы Иван Бобринецкий.
По сути, это миниатюрная лаборатория, где анализ крови превращается в цифровой сигнал. Принцип основан на взаимодействии ДНК-цепочек: они способны распознавать определённые последовательности, связанные с болезнями. Когда нужный участок генетического кода найден, возникает реакция, которую датчики "переводят" в электрический импульс.
Так устройство одновременно "читает" и обрабатывает данные, а не передаёт их на отдельный компьютер, что ускоряет процесс диагностики в десятки раз.
Традиционные медицинские тесты требуют пробирок, реагентов и многоэтапной обработки — от забора крови до компьютерной интерпретации. Новый ДНК-чип объединяет все стадии в одной системе:
|Технология
|Что делает
|Время анализа
|Особенности
|Классический ПЦР-тест
|Определяет фрагменты ДНК возбудителя
|от 1 до 3 часов
|Требует лабораторных условий
|Современные экспресс-тесты
|Распознают антитела или антигены
|10-20 минут
|Менее точны
|Новый ДНК-чип (МФТИ)
|Расшифровывает ДНК и передаёт результат напрямую в цифровую систему
|минуты
|Возможна многозадачная диагностика и интеграция с ИИ
Главное преимущество технологии — скорость и масштабность. Один чип сможет одновременно проверять десятки биомаркеров и выявлять разные заболевания — от инфекций до генетических нарушений.
Разработчики отмечают, что система помогает преодолеть несовместимость биокомпьютеров и электроники, открывая путь к созданию гибридных вычислительных устройств, где химические реакции превращаются в цифровые команды.
Тогда лабораторная диагностика может стать персонализированной и мгновенной. Достаточно будет нанести каплю крови на сенсор, и встроенный биопроцессор определит показатели здоровья прямо на месте — без очередей и расшифровок.
Подобные системы смогут работать и в полевых условиях — например, на станциях скорой помощи или в отдалённых районах без лабораторий.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая скорость анализа
|Технология в стадии испытаний
|Возможность мультидиагностики
|Высокая стоимость первых образцов
|Интеграция с ИИ
|Требует точного калибрования и защиты от ошибок
|Минимум биоматериала
|Пока не адаптирована для массового применения
Российские учёные создали технологию, которая может радикально изменить диагностику. ДНК-чип от МФТИ — это первый шаг к тому, чтобы объединить биологию и вычислительные алгоритмы в одном устройстве. В будущем подобные разработки позволят ставить диагнозы за минуты и применять искусственный интеллект прямо на уровне молекул.
