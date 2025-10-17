Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник
Урожай тает без следа: почему морковь высыхает даже в идеально чистом погребе
Руль довели — насос не выдержал: привычка, которая убивает гидроусилитель
Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале
Иммунитет сдал позиции: почему вы болеете чаще, чем должны
Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями
Фиолетовые горизонты: когда и где цветет лаванда, самые красивые поля Крыма, Кубани и Прованса
Самурай в шкуре плюшевой собаки: за что люди до сих пор боятся и обожают сиба-ину
Пастель против хандры: как этой осенью носить нежные оттенки и выглядеть дорого

Диагноз по капле крови: создали устройство, которое определяет болезни быстрее анализов

Наука

Российские учёные сделали шаг к будущему медицины, где диагноз можно будет поставить за минуты. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали ДНК-чип, способный определять болезни по одной капле крови и одновременно выполнять вычислительные задачи с невероятной скоростью.

ДНК-чип в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ДНК-чип в лаборатории

Что это за технология

Речь идёт о новом типе биокомпьютера, который сочетает свойства живой материи и электроники. Его архитектура построена на использовании молекул ДНК как элементов вычислений. Это позволяет объединить химию, биологию и программирование в одном устройстве.

"Молекулы ДНК можно запрограммировать так, чтобы они вступали в реакции друг с другом по принципу логических элементов "и” или "или”", — рассказал первый автор работы Иван Бобринецкий.

Как работает ДНК-чип

По сути, это миниатюрная лаборатория, где анализ крови превращается в цифровой сигнал. Принцип основан на взаимодействии ДНК-цепочек: они способны распознавать определённые последовательности, связанные с болезнями. Когда нужный участок генетического кода найден, возникает реакция, которую датчики "переводят" в электрический импульс.

Так устройство одновременно "читает" и обрабатывает данные, а не передаёт их на отдельный компьютер, что ускоряет процесс диагностики в десятки раз.

Чем это отличается от обычных анализаторов

Традиционные медицинские тесты требуют пробирок, реагентов и многоэтапной обработки — от забора крови до компьютерной интерпретации. Новый ДНК-чип объединяет все стадии в одной системе:

Технология Что делает Время анализа Особенности
Классический ПЦР-тест Определяет фрагменты ДНК возбудителя от 1 до 3 часов Требует лабораторных условий
Современные экспресс-тесты Распознают антитела или антигены 10-20 минут Менее точны
Новый ДНК-чип (МФТИ) Расшифровывает ДНК и передаёт результат напрямую в цифровую систему минуты Возможна многозадачная диагностика и интеграция с ИИ

Главное преимущество технологии — скорость и масштабность. Один чип сможет одновременно проверять десятки биомаркеров и выявлять разные заболевания — от инфекций до генетических нарушений.

Перспективы использования

  • Медицина: мгновенная диагностика по капле крови — от вирусов до онкологических мутаций.
  • Искусственный интеллект: повышение скорости обучения нейросетей за счёт параллельных биологических вычислений.
  • Наука и фармацевтика: анализ взаимодействия молекул при тестировании новых лекарств.

Разработчики отмечают, что система помогает преодолеть несовместимость биокомпьютеров и электроники, открывая путь к созданию гибридных вычислительных устройств, где химические реакции превращаются в цифровые команды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что это готовый медицинский прибор.
  • Последствие: завышенные ожидания от прототипа.
    Альтернатива: понимать, что технология пока проходит стадию лабораторных испытаний.
  • Ошибка: считать, что биокомпьютеры заменят классические компьютеры.
  • Последствие: игнорирование ограничений (скорость реакций, хранение).
  • Альтернатива: рассматривать их как дополнение — для сложных задач анализа данных.

А что если такие чипы станут массовыми?

Тогда лабораторная диагностика может стать персонализированной и мгновенной. Достаточно будет нанести каплю крови на сенсор, и встроенный биопроцессор определит показатели здоровья прямо на месте — без очередей и расшифровок.

Подобные системы смогут работать и в полевых условиях — например, на станциях скорой помощи или в отдалённых районах без лабораторий.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Высокая скорость анализа Технология в стадии испытаний
Возможность мультидиагностики Высокая стоимость первых образцов
Интеграция с ИИ Требует точного калибрования и защиты от ошибок
Минимум биоматериала Пока не адаптирована для массового применения

Интересные факты

  1. ДНК способна хранить информацию в 100 миллионов раз плотнее, чем жёсткие диски.
  2. Биокомпьютеры теоретически могут выполнять параллельно миллиарды операций, что недостижимо для классических процессоров.
  3. Молекулярные вычисления — направление, где Россия занимает заметное место: МФТИ, МГУ и ИТМО активно развивают этот сегмент.

Российские учёные создали технологию, которая может радикально изменить диагностику. ДНК-чип от МФТИ — это первый шаг к тому, чтобы объединить биологию и вычислительные алгоритмы в одном устройстве. В будущем подобные разработки позволят ставить диагнозы за минуты и применять искусственный интеллект прямо на уровне молекул.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник
Урожай тает без следа: почему морковь высыхает даже в идеально чистом погребе
Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале
Руль довели — насос не выдержал: привычка, которая убивает гидроусилитель
Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями
Иммунитет сдал позиции: почему вы болеете чаще, чем должны
Фиолетовые горизонты: когда и где цветет лаванда, самые красивые поля Крыма, Кубани и Прованса
Самурай в шкуре плюшевой собаки: за что люди до сих пор боятся и обожают сиба-ину
Пастель против хандры: как этой осенью носить нежные оттенки и выглядеть дорого
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.