Жёлтые камни дороже золота: фараоны знали о том, что современная наука не может объяснить

Есть место на границе Египта, Судана и Ливии, где песок будто живёт по своим законам. Здесь нет воды, почти нет жизни, а ветер способен поглотить целый караван. Это — Великий песчаный океан, загадочная часть Сахары, где уже почти сто лет учёные ищут ответ на одну из самых поразительных загадок ХХ века: откуда взялось ливийское стекло.
Величественные барханы высотой до ста метров и километры дюн, похожих на замёрзшие волны, создают пейзаж, где человек чувствует себя крошечным. Местные племена избегали этой территории, считая её проклятой. Даже змеи и скорпионы, обычные обитатели пустыни, не осмеливались заползать в этот песчаный "океан". Египетские хроники утверждали: сюда не возвращались целые армии.
Именно здесь древние египтяне находили загадочные камни — куски желтоватого стекла, из которых изготавливали амулеты и украшения. Эти артефакты ценились выше золота. Самое известное украшение с ливийским стеклом — амулет в виде скарабея на груди у фараона Тутанхамона. Современники называли его "солнечным камнем".
В начале XX века интерес к древним легендам ожил. В 1932–1933 годах британский исследователь Патрик Клейтон (по другим данным — Питер Клейтон) отправился в экспедицию в Ливийскую пустыню. Он первым обнаружил большое скопление таинственных желтых камней. На ровном, словно отполированном плато, лежали десятки крупных обломков размером до 30 сантиметров — прозрачных, блестящих, словно стекло, но природного происхождения.
"Они лежали прямо под ногами, будто рассыпанные кем-то нарочно", — отметил геолог Питер Клейтон.
Куски привезли в Египет и Лондон. Учёные быстро поняли: это не кварц и не вулканическое стекло. По составу находка оказалась кремнезёмом высочайшей чистоты. Но как природа могла "выплавить" его в таком количестве?
Первоначально предполагали, что ливийское стекло образовалось при падении метеорита. Однако на площади около 72 000 квадратных километров не удалось найти даже следов ударного кратера. Другая гипотеза — мощный взрыв в атмосфере, подобный Тунгусскому. Но и она не объяснила столь равномерного распределения стекла.
В 1996 году группа итальянских исследователей изучила образцы под электронным микроскопом. Они обнаружили внутри стекла мельчайшие кристаллы циркона, частично превращённые в кубический оксид циркония — минерал, который образуется только при экстремальных условиях.
Компьютерное моделирование показало: для этого требовалась температура около 2700 °C и давление более 130 000 атмосфер. Такие параметры возможны либо при ядерном взрыве, либо в момент падения гигантского метеорита. И если первое исключено, остаётся второе — но где след удара?
Исследования последних десятилетий позволяют предположить: ливийское стекло — продукт катастрофического события, возможно, падения метеорита, который взорвался в воздухе, не образовав кратера. Подобный феномен известен в Сибири (Тунгусское событие) и Челябинске, только в Сахаре масштабы были гораздо больше.
В пользу этой версии говорит химический состав: стекло содержит микроскопические включения железа, никеля и иридия — элементов, характерных для метеоритов. Однако подтверждений пока нет: место взрыва остаётся неизвестным, и это делает ливийское стекло одной из самых загадочных субстанций на Земле.
Ошибка: считать, что ливийское стекло — дело рук древних мастеров.
Последствие: появляются псевдонаучные версии о "ядерных войнах фараонов" и "взрывах богов".
Альтернатива: рассматривать стекло как результат редкого природного события — взрыва метеорита в атмосфере.
А что если кратер просто скрыт под песком? Великий песчаный океан — одно из самых непроходимых мест планеты. Миллионы тонн движущегося песка могут за десятилетия полностью поглотить следы катастрофы. Некоторые учёные выдвигают идею о "метеоритной дорожке" — цепочке мелких взрывов, растянувшихся на сотни километров.
|Гипотеза
|Преимущества
|Недостатки
|Метеоритное происхождение
|Объясняет высокую температуру плавления и структуру стекла
|Нет кратера
|Атмосферный взрыв
|Совпадает с распределением материала
|Трудно доказать через геологию
|Вулканическая версия
|Легче объяснить локально
|Нет вулканов в радиусе сотен км
Сначала геологи фиксируют координаты найденных обломков.
Далее проводится химический анализ с помощью масс-спектрометрии.
Изучаются включения циркона под электронным микроскопом.
Данные сопоставляются с образцами метеоритных пород.
Компьютерное моделирование воспроизводит условия их образования.
Миф: стекло создали древние цивилизации с помощью магии.
Правда: температура 2700 °C возможна только при космическом ударе, не при плавке песка вручную.
Миф: место находки — проклято.
Правда: климатические условия действительно экстремальны, но естественны для Сахары.
Миф: стекло встречается повсюду в Сахаре.
Правда: оно найдено лишь в районе Великого песчаного моря на юго-западе Египта.
Где находится Великий песчаный океан?
На стыке Египта, Судана и Ливии, в западной части Сахары.
Можно ли увидеть ливийское стекло?
Да. Образцы хранятся в музеях Каира, Лондона и Берлина.
Из чего оно состоит?
На 98 % из диоксида кремния, остальное — следы редких металлов.
Почему оно ценилось у фараонов?
Редкость, необычный цвет и происхождение делали его символом солнца и власти.
Амулет из ливийского стекла найден на груди Тутанхамона.
Температура плавления материала превышает 2700 °C.
Кратер от предполагаемого метеорита обнаружен.
Первые научные исследования начались в 1930-х годах.
Термин "ливийское стекло" появился в британских отчётах 1933 года.
До сих пор не найдено ни одного письменного источника, упоминающего его происхождение в Древнем Египте.
Ливийское стекло — одно из самых загадочных природных образований Земли. Оно хранит в себе энергию, которую трудно представить: миллионы тонн песка, превращённые в стекло за доли секунды. И пока не найден кратер, Великий песчаный океан будет хранить свою тайну — загадку 1933 года, которую учёные ищут уже девятое десятилетие.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?