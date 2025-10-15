Утечка без взлома: почему ваши файлы утекают в сеть сами по себе

Хранение документов в облачных сервисах несет серьезные риски: данные могут оказаться в открытом доступе даже без вмешательства хакеров. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отсутствует интернет

По словам эксперта, пользователи часто ошибочно полагают, что облачные платформы полностью защищены. На деле сервисы лишь предоставляют доступ к своим серверам, где информация может утечь из-за технических сбоев или уязвимостей системы.

"Документы, особенно содержащие персональные данные или финансовую информацию, я бы в облако не загружал. Такие файлы при определенных обстоятельствах могут стать доступны третьим лицам, даже без злого умысла. Фото, напротив, хранить можно, если они не представляют интереса с точки зрения конфиденциальности", — отметил Артимович.

Он напомнил, что случаи утечек с крупных платформ уже происходили, в том числе из-за технических ошибок, когда поисковики индексировали личные файлы пользователей. Поэтому, по словам эксперта, единственный надежный способ обезопасить данные — хранить их локально.

"Не стоит загружать в облако конфиденциальные документы, доступы к онлайн-банкам, криптокошелькам или сканы паспортов. Для обмена файлами используйте зашифрованные архивы и защищенные каналы связи. Все, что попадает на внешний сервер, перестает быть полностью вашим", — подчеркнул специалист.

Артимович добавил, что при необходимости передачи данных через облачные сервисы следует применять предварительное шифрование — в этом случае даже при утечке посторонние не смогут получить к ним доступ.