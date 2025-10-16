Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды

История, больше похожая на сюжет научно-фантастического фильма, произошла в 2013 году, когда спустя 46 лет после выхода из строя американский спутник LES-1 неожиданно ожил и начал посылать сигналы на Землю. Этот случай стал одним из самых загадочных и редких в истории космонавтики.
В 1965 году ВВС США совместно с Массачусетским технологическим институтом (MIT) запустили два экспериментальных спутника связи — Lincoln Experimental Satellite-1 (LES-1) и LES-2. Оба аппарата стали первыми в мире, работавшими в сверхвысокочастотном диапазоне X-band, который позднее лег в основу военных и навигационных систем связи.
По данным NASA, LES-1 стартовал с мыса Канаверал 11 февраля 1965 года. Однако вскоре после выхода на орбиту инженеры заметили сбой: бортовая электроника не позволила спутнику выйти на запланированную орбиту. Уже в 1967 году LES-1 перестал передавать сигналы и был признан потерянным.
Его "близнец" LES-2 оказался успешнее — он достиг заданной орбиты и продолжал работу, доказав жизнеспособность технологий проекта Lincoln Laboratory.
После отказа LES-1 превратился в очередной фрагмент космического мусора. Он десятилетиями бесцельно вращался вокруг Земли, пока в 2013 году радиоастроном-любитель из Корнуолла, Фил Уильямс, не зафиксировал странный, повторяющийся сигнал. Частота импульсов — ровно каждые четыре секунды — показалась ему подозрительно ритмичной.
"Это придаёт сигналу особенно призрачный звук, поскольку напряжение солнечных панелей колеблется", — пояснил радиолюбитель Фил Уильямс, первым обнаруживший возрождение спутника.
Сравнив параметры сигнала с архивными данными, Уильямс установил: источником является именно LES-1. Он будто "проснулся" после почти полувековой спячки, заработав от солнечной энергии.
Инженеры Линкольнской лаборатории MIT, где разрабатывался проект, объяснили, что оживление LES-1, вероятно, связано с деградацией его бортовых батарей. Со временем изоляция элементов могла разрушиться, вызвав короткое замыкание. В результате ток от солнечных панелей стал напрямую питать передатчик — без участия вышедших из строя аккумуляторов.
Таким образом, при попадании спутника на освещённую сторону орбиты он включается, а в тени — снова замолкает.
"Хотя мы не знаем наверняка, почему этот "зомби”-спутник ожил, возможно, короткое замыкание позволило энергии солнечных панелей напрямую питать передатчик", — отметили инженеры Линкольнской лаборатории.
По словам наблюдателей, сигнал LES-1 имел странную пульсирующую структуру — каждые четыре секунды мощность возрастала, а затем затухала. Учёные объяснили это тем, что спутник вращается, и в момент поворота солнечные панели попеременно освещаются и затеняются.
Феномен вызвал ажиотаж в научных кругах. Инженеры MIT быстро собрали систему для отслеживания LES-1 во время пролётов над кампусом лаборатории.
"LES-1 - один из старейших спутников в космосе, и тот факт, что он всё ещё передаёт сигналы, по-настоящему удивителен", — подчеркнул руководитель отдела SATCOM Навид Яздани.
По его словам, несмотря на частичный провал миссии, LES-1 заложил технологическую базу для современных военных и гражданских спутников связи.
Термин "зомби-спутник" появился именно после этого случая. Так называют аппараты, которые после длительного периода неактивности внезапно возобновляют передачу данных. Подобные феномены редки, но возможны, если солнечные панели и часть бортовой электроники сохранили работоспособность.
Кроме LES-1, известны случаи с "оживлением" спутников IMAGE (NASA, 2000) и ISEE-3 (1978), которые тоже неожиданно вышли на связь спустя десятилетия.
Несмотря на короткий срок активной службы, LES-1 сыграл заметную роль в развитии спутниковых технологий. Он стал первым прототипом, продемонстрировавшим возможности сверхвысокочастотной связи. Ошибки, допущенные при его проектировании, помогли инженерам создать более надёжные аппараты.
|Характеристика
|LES-1
|LES-2
|Год запуска
|1965
|1965
|Статус
|Потерян, активен с 2013 как "зомби"
|Успешно завершил миссию
|Диапазон связи
|X-band
|X-band
|Разработчик
|MIT Lincoln Laboratory
|MIT Lincoln Laboratory
