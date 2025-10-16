Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом задышит свежестью, даже если вы не убирались неделю: тройка средств спасёт от затхлости
Посадил ради красоты — потерял весь урожай: чем опасен бешеный огурец на участке
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Не знаете, что подарить водителю: эти вещи порадуют любого автомобилиста
Половина зебры, часть жирафа, тень оленя: природа создала существо из разных миров
Красиво, но рискованно: эти татуировки могут привести к серьёзным проблемам с кожей
Мы и есть хачики: Маргарита Симоньян поделилась забавной историей про Тиграна Кеосаяна
Ставку по семейной ипотеке могут снизить до 4%: платеж упадет на четверть
Любимый, но опасный: чем борщ может навредить желудку и как привычное блюдо влияет на здоровье

Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды

5:58
Наука

История, больше похожая на сюжет научно-фантастического фильма, произошла в 2013 году, когда спустя 46 лет после выхода из строя американский спутник LES-1 неожиданно ожил и начал посылать сигналы на Землю. Этот случай стал одним из самых загадочных и редких в истории космонавтики.

Линкольнская лаборатория
Фото: https://history.nasa.gov/SP-4217/ch8.htm by Лаборатория Линкольна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Линкольнская лаборатория

Как появился LES-1

В 1965 году ВВС США совместно с Массачусетским технологическим институтом (MIT) запустили два экспериментальных спутника связи — Lincoln Experimental Satellite-1 (LES-1) и LES-2. Оба аппарата стали первыми в мире, работавшими в сверхвысокочастотном диапазоне X-band, который позднее лег в основу военных и навигационных систем связи.

По данным NASA, LES-1 стартовал с мыса Канаверал 11 февраля 1965 года. Однако вскоре после выхода на орбиту инженеры заметили сбой: бортовая электроника не позволила спутнику выйти на запланированную орбиту. Уже в 1967 году LES-1 перестал передавать сигналы и был признан потерянным.

Его "близнец" LES-2 оказался успешнее — он достиг заданной орбиты и продолжал работу, доказав жизнеспособность технологий проекта Lincoln Laboratory.

Полвека молчания

После отказа LES-1 превратился в очередной фрагмент космического мусора. Он десятилетиями бесцельно вращался вокруг Земли, пока в 2013 году радиоастроном-любитель из Корнуолла, Фил Уильямс, не зафиксировал странный, повторяющийся сигнал. Частота импульсов — ровно каждые четыре секунды — показалась ему подозрительно ритмичной.

"Это придаёт сигналу особенно призрачный звук, поскольку напряжение солнечных панелей колеблется", — пояснил радиолюбитель Фил Уильямс, первым обнаруживший возрождение спутника.

Сравнив параметры сигнала с архивными данными, Уильямс установил: источником является именно LES-1. Он будто "проснулся" после почти полувековой спячки, заработав от солнечной энергии.

Почему спутник ожил

Инженеры Линкольнской лаборатории MIT, где разрабатывался проект, объяснили, что оживление LES-1, вероятно, связано с деградацией его бортовых батарей. Со временем изоляция элементов могла разрушиться, вызвав короткое замыкание. В результате ток от солнечных панелей стал напрямую питать передатчик — без участия вышедших из строя аккумуляторов.

Таким образом, при попадании спутника на освещённую сторону орбиты он включается, а в тени — снова замолкает.

"Хотя мы не знаем наверняка, почему этот "зомби”-спутник ожил, возможно, короткое замыкание позволило энергии солнечных панелей напрямую питать передатчик", — отметили инженеры Линкольнской лаборатории.

Призрачный сигнал с орбиты

По словам наблюдателей, сигнал LES-1 имел странную пульсирующую структуру — каждые четыре секунды мощность возрастала, а затем затухала. Учёные объяснили это тем, что спутник вращается, и в момент поворота солнечные панели попеременно освещаются и затеняются.

Феномен вызвал ажиотаж в научных кругах. Инженеры MIT быстро собрали систему для отслеживания LES-1 во время пролётов над кампусом лаборатории.

"LES-1 - один из старейших спутников в космосе, и тот факт, что он всё ещё передаёт сигналы, по-настоящему удивителен", — подчеркнул руководитель отдела SATCOM Навид Яздани.

По его словам, несмотря на частичный провал миссии, LES-1 заложил технологическую базу для современных военных и гражданских спутников связи.

Что такое спутник-зомби

Термин "зомби-спутник" появился именно после этого случая. Так называют аппараты, которые после длительного периода неактивности внезапно возобновляют передачу данных. Подобные феномены редки, но возможны, если солнечные панели и часть бортовой электроники сохранили работоспособность.

Кроме LES-1, известны случаи с "оживлением" спутников IMAGE (NASA, 2000) и ISEE-3 (1978), которые тоже неожиданно вышли на связь спустя десятилетия.

Почему LES-1 важен для истории

Несмотря на короткий срок активной службы, LES-1 сыграл заметную роль в развитии спутниковых технологий. Он стал первым прототипом, продемонстрировавшим возможности сверхвысокочастотной связи. Ошибки, допущенные при его проектировании, помогли инженерам создать более надёжные аппараты.

Характеристика LES-1 LES-2
Год запуска 1965 1965
Статус Потерян, активен с 2013 как "зомби" Успешно завершил миссию
Диапазон связи X-band X-band
Разработчик MIT Lincoln Laboratory MIT Lincoln Laboratory

Три интересных факта

  • Сигнал LES-1 обнаружен спустя 46 лет после последней передачи — это один из самых долгих "возвратов" в истории космоса.
  • Спутник вращается со скоростью, при которой каждые 4 секунды происходит перепад напряжения на солнечных панелях.

Исторический контекст

  • Программа LES стала прямым предшественником систем военной спутниковой связи США.
  • Опыт миссий LES-1 и LES-2 привёл к созданию сети Milstar в 1980-х.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Герань теперь видит все: как российский дрон становится заменой штурмовикам и летчикам
Зимний бьюти-батл: прическа против шапки — 3 стрижки, которым не нужен ни фен, ни лак
ОСАГО превращается в счётчик штрафов: езда без полиса станет золотым удовольствием
Организм не выдерживает температуры: жара медленно обесточивает тело, лишая сил и энергии
Под нашими ногами другой мир: что скрывает обратная сторона Земли — зеркальная карта планеты
Организм требует апгрейда: как спорт после 30 перепрошивает тело и даёт энергию
Рацион гения: 5 продуктов, которые улучшают память и концентрацию
Две щепотки и домашние пельмени превращаются в ресторанный шедевр: секрет, который знают немногие
Забота о маме или сыночка-корзиночка? Что сказала Карина Мейханаджян в шоу Иды Галич
Посадите под зиму — и в апреле уже зацветет: неприхотливый многолетник с роскошным цветением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.