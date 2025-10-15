Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью

Учёные из 23 стран опубликовали тревожный доклад: планета вступила в стадию, когда последствия глобального потепления уже невозможно полностью обратить. Речь идёт о так называемой "точке невозврата" — пороге, после которого экосистемы начинают разрушаться быстрее, чем человечество способно их восстанавливать. В центре внимания — океаны и коралловые рифы, которые первыми приняли на себя удар климатических изменений.
Согласно исследованию, проведённому более чем 160 специалистами, коралловые рифы находятся в состоянии "экологического шока". Повышение глобальной температуры до 1-1,5°C по сравнению с уровнем XIX века стало для них губительным. Сейчас планета уже прогрелась примерно на 1,4°C — а значит, граница устойчивости пройдена.
"Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов. Тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком, ставя под угрозу условия для существования сотен миллионов людей", — говорится в публикации.
Ученые подчёркивают, что коралловые рифы — это не просто красивое зрелище для дайверов. Они выполняют роль естественного барьера, защищая побережья от штормов, поддерживая рыболовство и биоразнообразие. Сейчас более 80% рифов в 80 странах уже пострадали от экстремального нагрева воды.
Когда температура воды повышается, кораллы теряют симбиотические водоросли — источник их питания и окраски. Этот процесс называют "обесцвечиванием". Без водорослей кораллы постепенно умирают, а вместе с ними исчезают тысячи видов рыб и морских организмов. Это вызывает цепную реакцию по всей экосистеме океана.
Учёные не исключают, что Земля вступает в новую климатическую эпоху. Даже если потепление стабилизируется, последствия прошлых десятилетий будут ощущаться ещё веками. Океаны накапливают тепло и углекислый газ, медленно возвращая их в атмосферу, что поддерживает эффект "саморазгона".
При этом природные катаклизмы — ураганы, пожары, засухи — станут чаще и интенсивнее. Но прогноз не безнадёжен: даже если повернуть процесс вспять невозможно, человечество способно адаптироваться и смягчить ущерб.
Как спасти кораллы?
Главное — сократить выбросы углекислого газа и предотвратить дальнейшее потепление океанов. Учёные также создают коралловые фермы, переселяя устойчивые виды в менее тёплые воды.
Почему кораллы важны для человека?
Они обеспечивают пищей и доходом миллионы людей, поддерживают рыбный промысел и защищают побережья от разрушения волнами.
Можно ли охладить планету технологически?
Существуют идеи "геоинжиниринга" — например, отражение солнечного света аэрозолями. Но такие методы могут иметь непредсказуемые побочные эффекты.
Идея климатического "порога невозврата" обсуждается учёными с конца XX века. Первые массовые обесцвечивания кораллов зафиксированы в 1980-х годах, когда океаны впервые превысили норму на 0,5°C. После рекордного потепления 2016 года половина рифов Великого Барьерного рифа погибла. Сегодня, спустя менее десяти лет, ситуация стала глобальной.
В октябре 2025 года в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences появилась работа геологов и биологов из Университета Колорадо, которые восстановили активность древних микроорганизмов, спавших в вечной мерзлоте около 40 тысяч лет. Этот эксперимент напомнил, насколько живуча природа — и как важно не мешать ей восстанавливаться.
