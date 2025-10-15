Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая деталь, которая делает тягу в два раза мощнее — большинство о ней даже не догадывается
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС
Вода уходит, киты исчезли, нерпы гибнут: что происходит с самым странным морем планеты
Донской государственный технический университет отметил 95-летие со дня основания
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой

Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью

Наука

Учёные из 23 стран опубликовали тревожный доклад: планета вступила в стадию, когда последствия глобального потепления уже невозможно полностью обратить. Речь идёт о так называемой "точке невозврата" — пороге, после которого экосистемы начинают разрушаться быстрее, чем человечество способно их восстанавливать. В центре внимания — океаны и коралловые рифы, которые первыми приняли на себя удар климатических изменений.

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Критическая температура

Согласно исследованию, проведённому более чем 160 специалистами, коралловые рифы находятся в состоянии "экологического шока". Повышение глобальной температуры до 1-1,5°C по сравнению с уровнем XIX века стало для них губительным. Сейчас планета уже прогрелась примерно на 1,4°C — а значит, граница устойчивости пройдена.

"Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов. Тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком, ставя под угрозу условия для существования сотен миллионов людей", — говорится в публикации.

Ученые подчёркивают, что коралловые рифы — это не просто красивое зрелище для дайверов. Они выполняют роль естественного барьера, защищая побережья от штормов, поддерживая рыболовство и биоразнообразие. Сейчас более 80% рифов в 80 странах уже пострадали от экстремального нагрева воды.

Что происходит под поверхностью океанов

Когда температура воды повышается, кораллы теряют симбиотические водоросли — источник их питания и окраски. Этот процесс называют "обесцвечиванием". Без водорослей кораллы постепенно умирают, а вместе с ними исчезают тысячи видов рыб и морских организмов. Это вызывает цепную реакцию по всей экосистеме океана.

Как замедлить катастрофу

  1. Сократить выбросы. Отказ от угля и нефти, переход на возобновляемые источники энергии — ключевые меры, чтобы сдержать рост температуры.
  2. Улучшить транспорт. Электромобили, велосипеды и общественный транспорт с нулевыми выбросами — приоритетные направления.
  3. Экономить энергию. Использование LED-освещения и энергоэффективной бытовой техники помогает снизить углеродный след.
  4. Отказ от пластика. Каждая выброшенная бутылка в океане усугубляет его закисление. Альтернатива — биоразлагаемая упаковка и переработка отходов.
  5. Поддержка "зелёных" проектов. Покупка товаров с маркировкой "eco", выбор устойчивых брендов и участие в программах восстановления природы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать климатические новости.
    Последствие: потеря продовольственных ресурсов и засоление почв.
    Альтернатива: следить за экологическими инициативами, участвовать в волонтёрских проектах.
  • Ошибка: массовое использование кондиционеров и одноразового пластика.
    Последствие: рост углеродного следа и загрязнение океанов.
    Альтернатива: энергоэффективные системы охлаждения, переработка отходов, фильтры для воды.

Перелом уже не остановить

Учёные не исключают, что Земля вступает в новую климатическую эпоху. Даже если потепление стабилизируется, последствия прошлых десятилетий будут ощущаться ещё веками. Океаны накапливают тепло и углекислый газ, медленно возвращая их в атмосферу, что поддерживает эффект "саморазгона".

При этом природные катаклизмы — ураганы, пожары, засухи — станут чаще и интенсивнее. Но прогноз не безнадёжен: даже если повернуть процесс вспять невозможно, человечество способно адаптироваться и смягчить ущерб.

FAQ

Как спасти кораллы?
Главное — сократить выбросы углекислого газа и предотвратить дальнейшее потепление океанов. Учёные также создают коралловые фермы, переселяя устойчивые виды в менее тёплые воды.

Почему кораллы важны для человека?
Они обеспечивают пищей и доходом миллионы людей, поддерживают рыбный промысел и защищают побережья от разрушения волнами.

Можно ли охладить планету технологически?
Существуют идеи "геоинжиниринга" — например, отражение солнечного света аэрозолями. Но такие методы могут иметь непредсказуемые побочные эффекты.

Мифы и правда

  • Миф: Потепление на один градус не страшно.
    Правда: Даже полградуса изменения температуры может уничтожить целые экосистемы.
  • Миф: Кораллы легко восстанавливаются.
    Правда: После массового обесцвечивания на полное восстановление уходит десятки лет, если температура снижается.
  • Миф: Это проблема только тропиков.
    Правда: Исчезновение рифов влияет на рыболовство, климат и экономику всех стран.

Исторический контекст

Идея климатического "порога невозврата" обсуждается учёными с конца XX века. Первые массовые обесцвечивания кораллов зафиксированы в 1980-х годах, когда океаны впервые превысили норму на 0,5°C. После рекордного потепления 2016 года половина рифов Великого Барьерного рифа погибла. Сегодня, спустя менее десяти лет, ситуация стала глобальной.

В октябре 2025 года в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences появилась работа геологов и биологов из Университета Колорадо, которые восстановили активность древних микроорганизмов, спавших в вечной мерзлоте около 40 тысяч лет. Этот эксперимент напомнил, насколько живуча природа — и как важно не мешать ей восстанавливаться.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Последние материалы
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Право без границ: как юрист может построить карьеру в двух правовых системах
Стойкий аромат без переплаты: что искать на флаконе, чтобы не ошибиться
Осень в ладах с душой: где найти самое красивое золото подмосковных лесов
Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.