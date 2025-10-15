Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:52
Наука

Искусственный интеллект меняет рынок труда быстрее, чем ожидалось. Согласно новому исследованию Microsoft, до 98% задач, которые сегодня выполняют переводчики, уже могут быть выполнены ИИ-моделями. Это ставит профессию лингвистов в один ряд с наиболее уязвимыми в эпоху автоматизации.

профессии искусственный интеллект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исследование основано на анализе более 200 000 анонимных диалогов пользователей с корпоративным чат-ботом Microsoft Copilot. На основании этих данных компания определила 40 профессий, где пересечение человеческих и машинных компетенций максимально высоко.

Переводчики, математики, историки — первые в очереди

ИИ уверенно осваивает интеллектуальные профессии, традиционно считавшиеся "защищёнными".

  • Для переводчиков уровень совпадения задач с возможностями ИИ составил 98%.
  • Для историков и математиков — 91%.
  • Для писателей — 85%.

Журналисты тоже оказались в зоне риска: 81% их задач, включая сбор информации, анализ и написание материалов, уже может выполняться нейросетями.

"Если мы посмотрим на эти профессии через 3-5 лет, есть высокая вероятность, что они будут полностью заменены", — предупреждает консультант по искусственному интеллекту, участвовавший в исследовании.

Программирование и маркетинг — под угрозой частичной автоматизации
ИИ активно внедряется в IT и маркетинг. Среди наиболее уязвимых профессий:

  • специалисты по промышленной автоматизации — 90% задач потенциально выполняются машинами;
  • редакторы — 78%;
  • торговые представители — 84%;
  • телефонные операторы — 80%;
  • туристические агенты — 71%;
  • маркетинговые аналитики — 71%.

Модель Claude, разработанная компанией Anthropic, уже способна работать как программист до 30 часов подряд без участия человека.

"Искусственный интеллект может выполнять множество задач, но не может в полной мере заменить ни одну профессию. Речь идёт скорее о трансформации рабочих мест, чем об их исчезновении", — отметил эксперт Microsoft Киран Томлинсон.

Тем не менее, многие компании сокращают персонал именно под лозунгом цифровизации.

Волна увольнений: Klarna, Microsoft, Amazon, Accenture
В 2025 году Microsoft объявила о 15 000 сокращений на фоне инвестиций в размере 80 млрд долларов в развитие инфраструктуры ИИ.
Финтех-компания Klarna уволила 40% персонала, заменив часть задач искусственным интеллектом. Однако.

"Ничто не является более ценным, чем человек", — позже признало руководство компании.

Amazon также оптимизирует внутренние команды, расширяя применение ИИ. Вслед за ними консалтинговый гигант Accenture сократил 11 000 сотрудников. По словам гендиректора Джули Суита, компания расстаётся с теми, чьи навыки не соответствуют новой реальности, где центром бизнеса становится искусственный интеллект.

Кто в безопасности

Согласно отчёту Microsoft, ИИ не способен заменить менее 10% задач у профессий, требующих физического присутствия и моторных навыков. Среди них:

  • фельдшеры — 7%;
  • строители — 3%;
  • массажисты — 10%;
  • операторы промышленного оборудования — 1-5%.

Однако авторы подчёркивают: это временное преимущество. С развитием робототехники даже эти профессии столкнутся с конкуренцией со стороны гуманоидных роботов и промышленных автоматов, которые уже начинают выполнять рутинные действия точнее и быстрее человека.

Массовая роботизация и новые угрозы

Хотя нынешние модели ИИ предназначены для автоматизации интеллектуального труда, следующий этап — внедрение физического искусственного интеллекта, способного управлять оборудованием, выполнять ремонт и даже медицинские процедуры.

"Граница между цифровыми и физическими профессиями постепенно стирается. Роботы учатся выполнять ту же работу, что и люди, только без усталости и ошибок", — отмечают аналитики Microsoft Research.

Что ждёт рынок труда

Исследователи видят два возможных сценария:

  1. Трансформация профессий, когда ИИ становится инструментом, повышающим эффективность специалистов.
  2. Замещение рабочих мест, когда человеческое участие сводится к минимуму.

На практике реализуется гибридный вариант: компании сокращают персонал, сохраняя ключевые позиции для контроля и адаптации результатов ИИ.

Microsoft делает акцент на том, что ИИ пока не способен полностью заменить человека в творческих и эмпатичных профессиях. Но эксперты признают: уровень автоматизации растёт настолько быстро, что адаптация рынка труда станет одним из главных вызовов ближайшего десятилетия.

FAQ

Какие профессии в наибольшей опасности?
Переводчики, программисты, журналисты, аналитики и специалисты по обслуживанию клиентов.

Кто в безопасности?
Профессии, требующие физического участия, интуиции и социальных навыков: врачи, строители, учителя, психологи.

Что делать, чтобы не потерять работу?
Осваивать навыки работы с ИИ, креативные профессии и аналитическое мышление — то, что машина пока не может полностью воспроизвести.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, (англ. artificial intelligence; AI) — это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей.

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату, важная часть любой экономической системы, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста этой системы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
