Энергия разума: учёные раскрыли корень психических заболеваний

Долгое время психиатрия исходила из гипотезы, что депрессия, биполярное расстройство и шизофрения возникают из-за дисбаланса нейромедиаторов — серотонина, дофамина и других химических веществ мозга. Однако новые данные переворачивают эту концепцию. Исследования профессора Гарвардской медицинской школы Брюса М. Коэна показывают: истоки психических расстройств могут скрываться в нарушении выработки энергии внутри клеток мозга, а не в химическом составе синапсов.

Революция в понимании мозга

Доктор Коэн, руководитель программы нейропсихиатрических исследований в больнице Маклин и профессор психиатрии имени Робертсона-Стила, уже почти полвека занимается поиском биологических основ психических заболеваний.

В интервью Genomic Psychiatry он рассказал, что за последние годы его команда достигла прорыва — научилась выращивать живые нейронные клетки из тканей пациентов с помощью технологии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

"Мы видим то, чего не могли увидеть сорок лет назад. Теперь можно изучать, как клетки мозга пациентов реально работают, взаимодействуют и производят энергию", — отметил Коэн.

Эти эксперименты выявили системные сбои в митохондриальной функции — процессах, которые обеспечивают мозг энергией. По мнению исследователя, именно эти нарушения могут объяснить многие формы психических расстройств, включая шизофрению, биполярное расстройство и болезнь Альцгеймера.

От нейромедиаторов к метаболизму

Традиционная психиатрия десятилетиями опиралась на "химическую" модель: считалось, что болезни возникают из-за избытка или нехватки определённых веществ. Однако новые наблюдения показывают — проблема глубже.

Мозг потребляет больше энергии, чем любой другой орган. Его работа невозможна без идеальной синхронизации энергетических процессов. Когда митохондрии не вырабатывают энергию должным образом, нарушается коммуникация между клетками, а это может привести к сбоям в восприятии, мышлении и эмоциях.

"Если мы научимся восстанавливать энергетический баланс клеток мозга, то сможем предотвращать симптомы задолго до их проявления", — поясняет учёный.

Как это меняет подход к лечению

Исследования Коэна открывают путь к таргетной терапии, направленной на восстановление энергетического обмена. Это может привести к появлению новых лекарств, способных воздействовать на клеточные процессы, а не просто регулировать уровень нейромедиаторов.

Такой подход поможет не только лечить, но и предотвращать психические расстройства — особенно у людей с генетической предрасположенностью.

Благодаря объединению геномного анализа, нейровизуализации и клеточного моделирования, лаборатория Коэна создаёт единую междисциплинарную систему для изучения заболеваний мозга. Это направление уже помогает лучше понимать сложные нарушения — от расстройств настроения до деменции.

Пересмотр старых диагнозов

Коэн уверен: пришло время отказаться от жёстких психиатрических ярлыков вроде "шизофрения" или "биполярное расстройство". Он предлагает многомерную диагностическую модель, основанную на наблюдаемых симптомах и биологических данных.

"Пациенты — это не категории. У каждого своя комбинация симптомов и молекулярных особенностей. Нам нужны инструменты, которые отражают эту сложность", — говорит Коэн.

Вместо традиционных классификаций DSM и МКБ, его подход предполагает индивидуальные профили, позволяющие точнее подбирать лечение и избегать стигматизации. Такой метод может стать универсальным и адаптироваться к различным культурам и системам здравоохранения.

Взгляд в будущее

Доктор Коэн уверен, что будущее психиатрии — за ранней профилактикой. Его цель — выявлять клеточные и генетические отклонения до появления симптомов, чтобы вмешиваться на уровне клеточной энергетики.

Он также призывает к глобальному сотрудничеству в науке и поддержке творческих, рискованных идей. По его мнению, система финансирования должна поощрять инновации и смелость, а не только предсказуемые проекты.

"Открытия происходят там, где исследователям дают свободу пробовать", — подчеркивает Коэн.

Поддерживаемый инициативами открытого доступа, такими как Genomic Press, его подход способствует распространению знаний без финансовых барьеров и создаёт условия для по-настоящему инклюзивной науки, доступной каждому.

Часто задаваемые вопросы

Что нового в подходе Коэна?

Он рассматривает психические расстройства как результат нарушений энергетического обмена в клетках мозга, а не только как следствие химического дисбаланса.

Можно ли уже лечить болезни на основе этой теории?

Некоторые экспериментальные методы показывают перспективы, но для внедрения в практику требуется больше клинических данных.

Почему это важно для мировой психиатрии?

Энергетическая модель объединяет молекулярные, генетические и поведенческие подходы, делая лечение более точным и индивидуальным.

Уточнения

Митохо́ндрия (от греч. μίτος - нить и χόνδρος - зёрнышко, крупинка) — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. Энергетическая станция клетки; основная функция — окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии для генерации электрического потенциала, синтеза АТФ и термогенеза.



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале.

