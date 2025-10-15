Пакет, который дорого обошёлся природе: люди используют 15 минут, а Земля расплачивается 500 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука
Наука

Пластиковые пакеты стали повседневной привычкой, от которой сложно отказаться, но именно она всё сильнее загрязняет планету. Исследование, проведённое в США, показало: даже символическая плата за пластиковый пакет заметно снижает количество мусора на побережьях и в реках. Там, где действует запрет или введена небольшая оплата, пластиковых пакетов в окружающей среде становится на 25-47 % меньше.

грязный пляж
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
грязный пляж

Как проходило исследование

Учёные проанализировали данные с 2017 по 2023 год, сопоставив сотни муниципальных правил и результаты 45 000 волонтёрских уборок по всей стране. Такой подход позволил понять, не просто стали ли люди реже брать пакеты, а как эти решения реально влияют на чистоту среды.

"Мы решили изучить не поведение покупателей, а то, что действительно попадает в природу", — отметила профессор из Школы морских наук и политики Делавэрского университета Кимберли Оремус.

Команда использовала данные платформы TIDES, где волонтёры фиксировали находки — от пакетов до бутылок и обломков пластика. Это позволило сравнить динамику загрязнения до и после введения экологических законов.

Результаты и цифры

Показатель До введения платы или запрета После введения
Количество пластиковых пакетов среди мусора 100 % (база) -25-47 %
Доля запутавшихся в мусоре животных 100 % -30-37 %
Продолжительность эффекта 1 год 3-5 лет и дольше

Выяснилось, что влияние таких мер сохраняется в течение нескольких лет, а не исчезает сразу после ажиотажа вокруг новых правил. Особенно устойчив был результат в тех регионах, где законы действовали на уровне штата, а не отдельных округов.

Запрет или налог — что эффективнее

Учёные использовали метод разности разностей (DiD) — он сравнивает регионы с разными сценариями регулирования. Наибольший эффект был у мест, где введён полный запрет на одноразовые пакеты, но даже небольшой налог на уровне 5-10 центов за штуку дал ощутимый результат.

"Плата за пакет работает просто: вы не берёте то, за что приходится платить", — пояснила Оремус.

Там, где применялся частичный запрет (например, только на тонкие пакеты), потребители быстро переключались на более плотные "многоразовые" варианты. В итоге общая масса пластика снижалась меньше.

Международные примеры

Опыт Великобритании, Кении и Южной Африки подтверждает: экономические стимулы работают. После введения платы в Англии использование одноразовых пакетов сократилось почти на 98 %.

Однако в некоторых американских штатах действуют превентивные законы, запрещающие муниципалитетам самим регулировать использование пакетов. Именно поэтому эксперты подчёркивают: для устойчивого эффекта нужна политика на уровне всей страны.

Почему это важно для дикой природы

Волонтёры, участвующие в очистке берегов, фиксировали не только мусор, но и животных, запутавшихся в пакетах. На территориях, где действовали запреты, таких случаев стало на треть меньше. Это особенно важно для черепах, морских птиц и рыб, которые принимают пакеты за пищу.

"Тонкие пакеты остаются в воде и на пляжах, где их легко проглотить. Это прямой удар по морским экосистемам", — подчеркнули авторы исследования.

Советы шаг за шагом: как внедрить эффективную систему

  1. Ввести символическую плату. Даже 5 рублей или 10 центов снижают потребление пакетов почти вдвое.

  2. Прописать чёткие правила. Запретить бесплатную раздачу пакетов в магазинах и кафе.

  3. Сделать информирование частью системы. Разместить на кассах напоминания о плате и альтернативах.

  4. Отслеживать результаты. Использовать платформы вроде TIDES для регулярного мониторинга.

  5. Расширить политику. Добавить бутылки, крышки и другие одноразовые изделия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запрещать только один тип пакетов.
    Последствие: покупатели переходят на более плотные и вредные аналоги.
    Альтернатива: регулировать все одноразовые пакеты независимо от толщины.

  • Ошибка: полагаться только на добровольное участие магазинов.
    Последствие: эффект быстро исчезает.
    Альтернатива: закрепить правила законодательно.

  • Ошибка: не оценивать результаты.
    Последствие: непонятно, работает ли политика.
    Альтернатива: вести регулярный учёт мусора через волонтёрские программы.

А что если...

Если подобные меры внедрить на федеральном уровне, можно ожидать не только сокращения пластика, но и улучшения состояния прибрежных экосистем. Быстрые результаты наблюдаются именно там, где изначально было больше мусора — то есть в зонах с высокой плотностью населения. В долгосрочной перспективе такой подход помогает экономить ресурсы на уборке и снижает нагрузку на муниципальные службы.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Простая реализация — не требует сложных технологий Возможное недовольство потребителей в начале
Экономическая мотивация менять поведение Нужен контроль за соблюдением
Снижение загрязнения на 30-50 % Не решает проблему других видов пластика
Поддержка дикой природы и туризма Требует сочетания с другими мерами

FAQ

Почему именно налог, а не запрет?
Плата работает как мягкий стимул: человек задумывается, нужен ли ему пакет, и чаще отказывается от него.

Не приведёт ли это к росту бумажных отходов?
Нет, если параллельно продвигать многоразовые сумки и мешочки.

Сколько нужно времени, чтобы увидеть эффект?
Первые изменения фиксируются уже через 6-12 месяцев.

Поможет ли это спасти морскую фауну?
Да, случаи запутывания животных снижаются на 30-40 %.

Мифы и правда

  • Миф: маленькая плата ничего не изменит.
    Правда: даже символическая сумма меняет поведение миллионов покупателей.

  • Миф: бумажные пакеты экологичнее.
    Правда: при частом использовании пластик многоразового типа оставляет меньший след, если используется долго.

  • Миф: волонтёрские уборки не имеют смысла.
    Правда: именно они дают учёным данные, на основе которых оценивается эффективность политики.

Три интересных факта

  1. В 2023 году в США волонтёры собрали более 10 млн пластиковых пакетов — но на территориях с налогом их стало вдвое меньше.

  2. Программа Англии по плате за пакеты позволила сократить использование на 98 % за 5 лет.

  3. Один пакет разлагается до 500 лет, но использовать его человек обычно успевает меньше 15 минут.

Исторический контекст

Первые налоги на пластиковые пакеты появились в 2002 году в Ирландии и сразу показали ошеломляющий эффект: за год использование снизилось на 90 %. После этого подход подхватили десятки стран. США долго оставались в стороне, но новые данные показывают: локальные меры действительно работают, особенно когда поддерживаются на уровне штатов.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
