Рим возвращается в Крым: археологи нашли древнюю крепость с видом на Керченский пролив

4:49
Наука

На юго-востоке Крыма археологи обнаружили руины ранее неизвестной науке древнеримской крепости, которая, по предварительным данным, была частью пограничных укреплений Боспорского царства — античного государства, существовавшего более двух тысяч лет назад на берегах Керченского пролива.

Раскопки древнеримской крепости в Крыму
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки древнеримской крепости в Крыму

Уникальная находка

Открытие сделала Южнобоспорская археологическая экспедиция Института археологии Крыма и Института археологии РАН. В работах также участвуют волонтёры фонда "Археология".

"Мы предполагали, что в этом районе есть археологический объект. Местные жители находили древнюю керамику, но понять её происхождение было сложно. Теперь мы уверены: это крепость римского времени", — рассказал директор по развитию фонда Олег Марков.

По его словам, сооружение находилось всего в 12 километрах от базового лагеря экспедиции, что позволит вовлечь добровольцев в дальнейшие исследования.

Как выглядела крепость

Археологи установили, что крепость функционировала в римский период, вероятно, с начала I века до н. э. и просуществовала около 100 лет.

  • Центральной частью комплекса была прямоугольная башня — "ядро" укрепления.
  • Внешний периметр стен имел толщину около 1 метра, а стены башни достигали 2 метров.
  • К основному периметру с востока и юга примыкали жилые и хозяйственные помещения.
  • Общая площадь укрепления не превышала 1000 квадратных метров, а комплекс построек занимал около 700 кв. м.

"Стоит отметить стратегическое местоположение крепости: отсюда открывается обзор на Керченский пролив почти по всей длине, вплоть до современного Крымского моста", — отметил Марков.

Система древних укреплений

Оборонительное сооружение, по мнению археологов, было частью масштабной системы пограничных укреплений Боспорского царства.
Такие крепости строились на расстоянии прямой видимости друг от друга, чтобы можно было передавать сигналы о нападениях и оперативно оказывать помощь соседним гарнизонам.

"Система укреплений в тот период предполагала визуальную связь между фортами — это была эффективная для своего времени коммуникация", — пояснил эксперт.

Стены древней крепости частично сохранились, однако многие камни, как предполагают учёные, были разобраны при строительстве позднейших поселений.

Что известно о Боспорском царстве

Боспорское царство — одно из самых развитых государств античности на территории современного юга России. Оно возникло более 2,5 тысяч лет назад, когда греческие переселенцы основали города по обе стороны Керченского пролива.

Основные города:

  • Пантикапей (ныне Керчь) — столица царства;
  • Фанагория и Гермонасса (современная Тамань) — крупные торговые центры на восточном берегу пролива;
  • Феодосия, Тиритака, Нимфей, Горгиппия (современная Анапа).

Царство просуществовало несколько столетий и стало важнейшим мостом между античным миром и северными племенами Причерноморья. В IV веке н. э. его земли подверглись нападению гуннов, что положило конец эпохе Боспора.

Почему находка важна

Новая крепость позволяет лучше понять военную архитектуру и систему обороны Боспорского государства. До сих пор известны лишь отдельные фрагменты укреплений, а эта находка может стать ключевым звеном в исследовании античных оборонительных линий региона.

"Это уникальная возможность для наших волонтёров принять участие в изучении настоящей древней крепости. Мы надеемся, что раскопки помогут дополнить карту античных укреплений Крыма", — подчеркнул Олег Марков.

Интересные факты

  1. Боспорские форты передавали сигналы при помощи огня и дыма, создавая аналог древней телеграфной сети.
  2. Башни и стены возводились из известняка, добытого поблизости от берегов пролива.
  3. По археологическим данным, гарнизоны таких крепостей насчитывали от 20 до 50 воинов.
  4. На территории Крыма найдено более 300 античных укреплений, но далеко не все из них систематически исследованы.

Открытие древнеримской крепости на юго-востоке Крыма стало значимым событием для отечественной археологии. Оно не только расширяет представления об оборонительной системе Боспорского царства, но и даёт шанс привлечь к исследованиям новых участников — от студентов до волонтёров, мечтающих прикоснуться к истории.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
