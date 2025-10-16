Морщины появляются не из-за возраста: новый способ замедлить старение удивил косметологов

Учёные Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали биологически активный комплекс, который помогает замедлить гликирование коллагена — один из ключевых процессов, вызывающих старение кожи. Разработка уже прошла испытания и готова к выводу на отечественный рынок.
Гликирование — это естественный, но неблагоприятный биохимический процесс, при котором молекулы сахаров спонтанно связываются с белками, изменяя их структуру. Из-за этого белки теряют эластичность, а ткани организма — способность к обновлению.
"В результате гликирования меняются структура и свойства белков, межклеточное пространство становится жёстким, и клетки утрачивают способность выполнять свои функции", — пояснил директор Научного центра исследования лекарственных средств ВолгГМУ Денис Бабков.
Особенно страдает коллаген — основной белок соединительной ткани. Когда его волокна склеиваются с сахарами, кожа теряет упругость, появляются морщины и дряблость.
Волгоградские исследователи нашли природные экстракты с выраженными антигликирующими свойствами.
"Экстракты виноградной косточки и зелёного чая превосходят по эффективности синтетические молекулы. Они воздействуют на межклеточное вещество, замедляя процесс старения кожи и органов", — отметил Бабков.
Таким образом, действие добавки направлено не только на внешние проявления старения, но и на внутренние биохимические процессы, происходящие в тканях.
Большинство существующих средств против старения действуют внутри клетки, влияя на митохондрии или ДНК. Разработка ВолгГМУ предлагает иной путь — работу с межклеточным пространством, где происходят ключевые изменения, влияющие на эластичность и восстановление тканей.
"Если большинство препаратов фокусируются на процессах внутри клеток, то наша разработка акцентирует внимание на изменениях в межклеточном пространстве", — подчеркнул Денис Бабков.
Учёные уверены, что такой подход позволит не только поддерживать молодость кожи, но и замедлить старение внутренних органов, ведь гликирование затрагивает все белковые структуры организма.
Команда ВолгГМУ уже несколько лет занимается изучением антигликирующих свойств природных веществ. В процессе были систематизированы данные о тысячах соединений — как синтетических, так и растительных.
Результатом работы стал готовый продукт, прошедший необходимые испытания. Сейчас университет готовит выход добавки на российский рынок при поддержке малых инновационных предприятий.
"Это уже готовый продукт, который будет доступен каждому желающему. Мы выходим на рынок благодаря эффективному взаимодействию научных подразделений университета и малых инновационных компаний", — уточнил Бабков.
Исследователи считают, что антигликирующие препараты могут стать частью комплексной программы замедления старения организма. Гликирование связано не только с морщинами, но и с развитием диабета, сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.
|Ошибка
|Последствие
|Как правильно
|Полагать, что антиэйдж-продукты действуют только снаружи
|Старение продолжается изнутри
|Поддерживать организм изнутри — БАДы + здоровое питание
|Злоупотреблять сахаром при приёме добавок
|Усиление гликирования
|Снизить потребление простых углеводов
|Использовать только косметику
|Эффект поверхностный и временный
|Комбинировать уход и нутритивную поддержку
Разработка ВолгГМУ стала важным шагом в области антивозрастных исследований. Новый биоактивный комплекс, основанный на природных экстрактах, помогает замедлить старение кожи и тканей, снижая гликирование коллагена. Учёные уверены: это не просто косметический продукт, а фундамент для профилактики возрастных заболеваний на уровне клеточных процессов.
