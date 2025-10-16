Морщины появляются не из-за возраста: новый способ замедлить старение удивил косметологов

6:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали биологически активный комплекс, который помогает замедлить гликирование коллагена — один из ключевых процессов, вызывающих старение кожи. Разработка уже прошла испытания и готова к выводу на отечественный рынок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина перед зеркалом с морщинами

Что такое гликирование и почему оно ускоряет старение

Гликирование — это естественный, но неблагоприятный биохимический процесс, при котором молекулы сахаров спонтанно связываются с белками, изменяя их структуру. Из-за этого белки теряют эластичность, а ткани организма — способность к обновлению.

"В результате гликирования меняются структура и свойства белков, межклеточное пространство становится жёстким, и клетки утрачивают способность выполнять свои функции", — пояснил директор Научного центра исследования лекарственных средств ВолгГМУ Денис Бабков.

Особенно страдает коллаген — основной белок соединительной ткани. Когда его волокна склеиваются с сахарами, кожа теряет упругость, появляются морщины и дряблость.

Как работает новый биоактивный комплекс

Волгоградские исследователи нашли природные экстракты с выраженными антигликирующими свойствами.

В состав инновационной добавки входят

экстракт виноградных косточек — мощный источник антиоксидантов и полифенолов;

экстракт листьев камелии китайской (зелёного чая) — природный ингибитор гликирования, который улучшает микроциркуляцию и защищает клетки от окислительного стресса.

"Экстракты виноградной косточки и зелёного чая превосходят по эффективности синтетические молекулы. Они воздействуют на межклеточное вещество, замедляя процесс старения кожи и органов", — отметил Бабков.

Таким образом, действие добавки направлено не только на внешние проявления старения, но и на внутренние биохимические процессы, происходящие в тканях.

Новый подход к антивозрастной терапии

Большинство существующих средств против старения действуют внутри клетки, влияя на митохондрии или ДНК. Разработка ВолгГМУ предлагает иной путь — работу с межклеточным пространством, где происходят ключевые изменения, влияющие на эластичность и восстановление тканей.

"Если большинство препаратов фокусируются на процессах внутри клеток, то наша разработка акцентирует внимание на изменениях в межклеточном пространстве", — подчеркнул Денис Бабков.

Учёные уверены, что такой подход позволит не только поддерживать молодость кожи, но и замедлить старение внутренних органов, ведь гликирование затрагивает все белковые структуры организма.

Этапы исследований и перспективы

Команда ВолгГМУ уже несколько лет занимается изучением антигликирующих свойств природных веществ. В процессе были систематизированы данные о тысячах соединений — как синтетических, так и растительных.

Результатом работы стал готовый продукт, прошедший необходимые испытания. Сейчас университет готовит выход добавки на российский рынок при поддержке малых инновационных предприятий.

"Это уже готовый продукт, который будет доступен каждому желающему. Мы выходим на рынок благодаря эффективному взаимодействию научных подразделений университета и малых инновационных компаний", — уточнил Бабков.

Потенциал для профилактики возрастных заболеваний

Исследователи считают, что антигликирующие препараты могут стать частью комплексной программы замедления старения организма. Гликирование связано не только с морщинами, но и с развитием диабета, сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

Новый комплекс может помочь

снизить повреждение сосудов и капилляров;

укрепить соединительные ткани;

улучшить обмен веществ на клеточном уровне;

поддержать здоровье кожи и суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как правильно Полагать, что антиэйдж-продукты действуют только снаружи Старение продолжается изнутри Поддерживать организм изнутри — БАДы + здоровое питание Злоупотреблять сахаром при приёме добавок Усиление гликирования Снизить потребление простых углеводов Использовать только косметику Эффект поверхностный и временный Комбинировать уход и нутритивную поддержку

Мифы и правда о гликировании

Миф 1. Гликирование — это болезнь.

Правда: это естественный процесс, но его можно замедлить, контролируя уровень сахара и защищая ткани антиоксидантами.

Миф 2. Кремы могут остановить старение кожи.

Правда: косметика действует поверхностно. Чтобы замедлить биохимические процессы, нужен системный подход.

Миф 3. БАДы не имеют доказанной эффективности.

Правда: современные добавки проходят исследования, и их эффективность подтверждается клиническими данными.

Интересные факты

Гликирование открыли в 1912 году, но активно изучать начали только в XXI веке — после открытия связи между сахаром и старением. У людей с диабетом гликирование тканей происходит в 3-5 раз быстрее. Антигликирующие свойства зелёного чая обусловлены катехинами, которые блокируют связывание глюкозы с белками.

Разработка ВолгГМУ стала важным шагом в области антивозрастных исследований. Новый биоактивный комплекс, основанный на природных экстрактах, помогает замедлить старение кожи и тканей, снижая гликирование коллагена. Учёные уверены: это не просто косметический продукт, а фундамент для профилактики возрастных заболеваний на уровне клеточных процессов.