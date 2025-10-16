От кошек к лошадям: новый биотехнологический проект открывает путь к диалогу с животными

4:35 Your browser does not support the audio element. Наука

На международном симпозиуме "Создавая будущее", прошедшем в Москве, представители Ассоциации робототехники Чили представили необычное изобретение — систему Open Cat, способную анализировать сигналы, исходящие от мозга животных. Разработка может стать основой технологий, позволяющих людям лучше понимать своих питомцев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ученые и кошка в лаборатории

Как работает система

Проект Open Cat основан на сочетании датчиков и микрочипов, которые фиксируют электрическую активность мозга животного и преобразуют её в звуковые сигналы. По словам главы Ассоциации робототехники Чили Родриго Андреса Кеведо Сильвы, система уже прошла первые испытания.

"Во время тестов мы смогли синтезировать и распознать звуки, в форме которых воплощались мысли животных", — рассказал Кеведо Сильва.

Разработчики подчёркивают, что проект пока находится на стадии опытного образца, но уже демонстрирует потенциал для практического применения.

Цель — создать интерфейс "человек-животное"

Система Open Cat задумывалась не как игрушка, а как инструмент для глубокого анализа поведения домашних питомцев.

Технология может помочь владельцам кошек понять эмоциональное состояние животного, причины беспокойства, стресса или агрессии.

В перспективе проект может быть адаптирован и для других животных.

"Эта система в будущем может быть полезна и для анализа мозговой активности лошадей", — отметил Кеведо Сильва.

Прототип и дальнейшие планы

Разработчики планируют усовершенствовать систему, повысив точность распознавания сигналов и их интерпретацию. Следующий шаг — создание коммерческого устройства, способного работать в связке с мобильным телефоном.

Подобные технологии уже частично применяются в Японии, где для домашних животных разработаны специальные "умные шапочки" с биосенсорами, фиксирующие активность мозга. Однако чилийская команда намерена сделать Open Cat более точной и универсальной системой.

"Сейчас мы работаем над повышением эффективности системы и хотим создать готовый продукт, который сможет анализировать данные в реальном времени", — уточнил Кеведо Сильва.

Как это может изменить общение с животными

Если проект получит развитие, Open Cat может стать новым этапом в коммуникации между человеком и питомцем.

Потенциальные возможности технологии:

понимание эмоционального состояния кошки (стресс, страх, интерес);

отслеживание физиологических показателей в ветеринарных целях;

адаптация условий ухода за животными с учётом их состояния;

развитие "умных" систем наблюдения и ухода за домашними питомцами.

Перспективы применения в ветеринарии

Учёные не исключают, что технология Open Cat со временем станет диагностическим инструментом для ветеринаров. Анализ мозговой активности поможет выявлять ранние признаки неврологических нарушений или болевых синдромов, которые животное не может выразить поведением.

Кроме того, подобные разработки открывают путь к созданию систем, способных оценивать уровень стресса и комфорта животных в зоопарках, конюшнях и фермах.

Мифы и реальность

Миф Реальность Система "читает мысли" кошки Она лишь анализирует нейронные сигналы и интерпретирует их в звуковые или цифровые модели Устройство заменит ветеринара Технология предназначена для мониторинга, а не для медицинских диагнозов Кошка сможет "говорить" Звуки — это результат обработки сигналов, а не настоящая речь

Интересно знать

Проект Open Cat стал частью международной программы обмена в области биотехнологий и нейроинженерии.

Исследователи вдохновлялись работами японских учёных, разрабатывающих интерфейсы для общения с животными с 2010-х годов.

По оценке экспертов, рынок "pet-tech" (технологий для животных) к 2030 году может превысить 50 миллиардов долларов.

Проект Open Cat демонстрирует, насколько быстро развиваются технологии взаимодействия человека с животными. Сегодня система лишь распознаёт сигналы мозга кошек, но в будущем она может стать мостом между видами, помогая нам лучше понимать поведение и эмоции питомцев.