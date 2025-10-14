Пророчества Жириновского сбываются? Конец света по-американски

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Согласно предупреждениям американских геологов, США находятся на пороге серьёзной катастрофы.

Трещина в земле
Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина в земле

Исследования показывают, что в зоне субдукции Каскадии, где плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую, может произойти мощнейшее землетрясение, которое приведёт к разрушениям невиданных масштабов, сообщает "Царьград".

Связь с разломом Сан-Андреас

Геологи также озабочены не только мощностью предполагаемых толчков, но и их возможной связью с разломом Сан-Андреас. В этом месте тектонические блоки соприкасаются, и история свидетельствует о подобных событиях. Почётный профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер подчёркивает, что за последние 2500 лет все восемь крупнейших землетрясений в Каскадии совпали с землетрясениями в Сан-Андреасе.

 "Двойной удар"

Этот сценарий, называемый в научной среде "двойным ударом", может привести к крупнейшей катастрофе в истории Северной Америки. Исследование, опубликованное в журнале Geosphere, подтверждает взаимосвязь между этими зонами. В случае "двойного удара" под угрозой окажутся десятки миллионов людей от Сиэтла и Портленда до Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

Предостережение Жириновского

Интересно, что на фоне этих тревожных новостей в России вспомнили слова Владимира Жириновского, который в прошлом предсказывал бедствия для США. Он утверждал, что существует тектоническое оружие, способное вызывать искусственные землетрясения. Жириновский даже заявил, что учёные могут задействовать это оружие для изменения гравитационного поля Земли, что приведёт к затоплению страны.

Прогнозы и предостережения

Сейчас, когда американские учёные обсуждают риск "двойного удара" и потенциальное сильное землетрясение, слова Жириновского воспринимаются не как фантазия, а как серьёзное предупреждение. Его прогнозы, ранее называемые пророчествами, несколько раз сбывались.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
