Согласно предупреждениям американских геологов, США находятся на пороге серьёзной катастрофы.
Исследования показывают, что в зоне субдукции Каскадии, где плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую, может произойти мощнейшее землетрясение, которое приведёт к разрушениям невиданных масштабов, сообщает "Царьград".
Геологи также озабочены не только мощностью предполагаемых толчков, но и их возможной связью с разломом Сан-Андреас. В этом месте тектонические блоки соприкасаются, и история свидетельствует о подобных событиях. Почётный профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер подчёркивает, что за последние 2500 лет все восемь крупнейших землетрясений в Каскадии совпали с землетрясениями в Сан-Андреасе.
Этот сценарий, называемый в научной среде "двойным ударом", может привести к крупнейшей катастрофе в истории Северной Америки. Исследование, опубликованное в журнале Geosphere, подтверждает взаимосвязь между этими зонами. В случае "двойного удара" под угрозой окажутся десятки миллионов людей от Сиэтла и Портленда до Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.
Интересно, что на фоне этих тревожных новостей в России вспомнили слова Владимира Жириновского, который в прошлом предсказывал бедствия для США. Он утверждал, что существует тектоническое оружие, способное вызывать искусственные землетрясения. Жириновский даже заявил, что учёные могут задействовать это оружие для изменения гравитационного поля Земли, что приведёт к затоплению страны.
Сейчас, когда американские учёные обсуждают риск "двойного удара" и потенциальное сильное землетрясение, слова Жириновского воспринимаются не как фантазия, а как серьёзное предупреждение. Его прогнозы, ранее называемые пророчествами, несколько раз сбывались.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.