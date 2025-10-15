Вода уходит, киты исчезли, нерпы гибнут: что происходит с самым странным морем планеты

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Каспийское море — одно из самых загадочных мест на планете. Оно не похоже ни на одно другое: не впадает в океан, но его называют морем; извергает огонь, но скрывает под водой древние города; порой оживает светом, а потом будто засыпает, мелея на глазах. Учёные десятилетиями пытаются разгадать его тайны — и чем больше узнают, тем сильнее запутываются. Мы собрали пять самых удивительных загадок Каспия, на которые пока нет окончательных ответов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Закат над Каспийским морем

1. Откуда вообще взялось Каспийское море

Если взглянуть на карту, Каспий будто расположен в месте, где море быть не должно — посреди материка. И у науки до сих пор нет единого мнения, как оно появилось.

По одной из версий, Каспий — это остаток древнего океана Тетис, соединявшего миллионы лет назад Атлантику и Индийский океан. Когда Тетис закрылся, остались внутренние бассейны, из которых образовались Каспийское, Чёрное и Азовское моря.

Эту теорию подтверждают находки реликтовых моллюсков и древних коралловых рифов на юге Каспия, а также окаменелости карликовых китов — прямое доказательство того, что когда-то здесь плескались морские обитатели.

Другая гипотеза утверждает, что Каспий возник в результате тектонической катастрофы: земная кора провалилась на глубину до 25 километров, образовав огромную впадину, которая затем заполнилась водой.

Скорее всего, правы обе стороны. Северная часть Каспия — это реликт древнего океана, а южная — тектоническая котловина, медленно опускающаяся и сегодня.

2. Огонь, свет и волны-убийцы

Каспий — одно из немногих мест на Земле, где можно увидеть пламя, поднимающееся из-под воды. В 2021 году возле Баку взорвался грязевой вулкан Дашлы, выбросив столб огня почти на сто метров.

Причина — метан, вырывающийся из недр через трещины дна. Таких вулканов на Каспии более 800 — треть всех известных на планете. При вспышке газа образуются "огненные грибы", которые видны за десятки километров.

А если метан выходит без возгорания, он создаёт локальные волны, похожие на мини-цунами. Пузыри газа диаметром в сотни метров резко поднимаются к поверхности, вытесняя воду — лодки переворачиваются, а на берегу фиксируют трёхметровые всплески без ветра.

Ещё одна загадка — свечение воды ночью. Биологи объясняют его биолюминесценцией бактерий Vibrio, которые вспыхивают голубым, если вода движется. Но наблюдать это явление сложно: свечение слишком слабое, а ночные экспедиции почти не проводятся.

"Каспий — единственное море, где можно увидеть огонь, воду и свет одновременно", — отмечает геофизик Мурад Мамедов.

3. Массовая гибель нерп

Поздней осенью 2022 года на берег Каспия выбросило около 2,5 тысяч мёртвых нерп. Для экосистемы моря это катастрофа: каспийская нерпа — эндемик, вид, обитающий только здесь.

Сначала предполагали, что животные задохнулись из-за вспышек метана, выжигающих кислород под водой. Однако анализы показали другое: вирусы чумы, птичьего гриппа и бактериальная пневмония.

К этому добавилось загрязнение воды — в тканях нерп нашли следы DDT, ртути и нефтепродуктов. Все эти факторы вместе ослабили иммунитет животных.

Учёные сходятся во мнении, что гибель нерп вызвана комбинацией причин: инфекциями, токсинами и, возможно, локальными выбросами газа. Но загадкой остаётся массовость: почему тысячи особей погибли одновременно, а не постепенно, как это бывает при эпидемии?

4. Море, которое исчезает

Каспий стремительно мелеет — и это, пожалуй, самая тревожная его загадка. С 2006 по 2024 год уровень воды упал почти на два метра, а к концу века может снизиться ещё на 18.

Учёные называют три возможные причины:

Климат — рост температуры и испарения при уменьшении осадков. Гидротехнические сооружения — плотины на Волге удерживают около четверти стока. Тектоника — дно моря опускается неравномерно, и вода "перетекает" к югу, как в наклонной ванне.

Но даже эта версия не объясняет, почему объём воды уменьшается, а не просто перераспределяется.

На севере уже появляются солончаковые пустыни с солёностью, приближающейся к показателям Мёртвого моря. Рыбаки из Астраханской области вспоминают, как ещё двадцать лет назад лодки стояли у домов, а теперь до воды нужно идти полчаса.

Последствия катастрофические: растёт солёность, погибают осётры, исчезают нерпы. Учёные фиксируют процесс, но признать одну главную причину пока не могут.

5. Города на дне Каспия

Даже глубины этого моря не дают покоя исследователям. На его дне — остатки древних поселений, затопленных тысячи лет назад.

Около 12 тысяч лет назад уровень воды был на 60-80 метров ниже, а на месте нынешнего моря тянулись речные долины, где жили охотники неолита. После таяния ледников вода поднялась и постепенно затопила побережья.

Археологи уже нашли фрагменты печей, монеты, керамику XI-XIII веков. Самые известные подводные города — Бандован I и II, площадью до двух гектаров. На трёхмерных картах дна видны очертания улиц и фундаментов домов.

Если Каспий продолжит мелееть, эти города могут вновь оказаться на суше — получится "обратная Атлантида", где история буквально выйдет из-под воды.

Таблица: пять тайн Каспийского моря

Тайна Что известно Что остаётся загадкой Происхождение Наследник океана Тетис и тектоническая впадина Как именно формировались север и юг Каспия Огненные вулканы и свечение Метан и биолюминесценция Почему активность усиливается в определённые годы Гибель нерп Комбинация вирусов и токсинов Почему смерть наступила одномоментно Обмеление моря Потепление, плотины, тектоника Почему объём воды реально уменьшается Подводные города Найдены артефакты и карты Кем и когда были построены эти поселения

Мифы и правда

Миф: Каспий — море.

Правда: это крупнейшее озеро Земли, просто исторически его называли морем ещё со времён Геродота.

Миф: он никогда не изменял уровень воды.

Правда: за два миллиона лет Каспий поднимался и опускался на 200 метров, но нынешнее падение — самое быстрое.

Миф: остров, появившийся в 2021 году, был мистическим.

Правда: это временное образование из песка и газа, которое разрушили волны через несколько дней.

Три интересных факта

В Каспии водятся осетры, живущие дольше 100 лет — старейшие обитатели современных водоёмов.

Здесь сосредоточено 90% мировых запасов осетровой икры.

На дне моря находят не только города, но и следы древних коралловых рифов, свидетельствующих о его океаническом прошлом.

Исторический контекст

В античности Каспий называли "морем без выхода" и считали, что оно соединяется с Северным океаном.

В Средние века на его берегах стояли богатые торговые города, часть которых ушла под воду.

В XX веке Каспий стал ареной нефтяных открытий и экологических экспериментов, последствия которых ощущаются до сих пор.