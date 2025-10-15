Вода уходит, киты исчезли, нерпы гибнут: что происходит с самым странным морем планеты

Каспийское море — одно из самых загадочных мест на планете. Оно не похоже ни на одно другое: не впадает в океан, но его называют морем; извергает огонь, но скрывает под водой древние города; порой оживает светом, а потом будто засыпает, мелея на глазах. Учёные десятилетиями пытаются разгадать его тайны — и чем больше узнают, тем сильнее запутываются. Мы собрали пять самых удивительных загадок Каспия, на которые пока нет окончательных ответов.
Если взглянуть на карту, Каспий будто расположен в месте, где море быть не должно — посреди материка. И у науки до сих пор нет единого мнения, как оно появилось.
По одной из версий, Каспий — это остаток древнего океана Тетис, соединявшего миллионы лет назад Атлантику и Индийский океан. Когда Тетис закрылся, остались внутренние бассейны, из которых образовались Каспийское, Чёрное и Азовское моря.
Эту теорию подтверждают находки реликтовых моллюсков и древних коралловых рифов на юге Каспия, а также окаменелости карликовых китов — прямое доказательство того, что когда-то здесь плескались морские обитатели.
Другая гипотеза утверждает, что Каспий возник в результате тектонической катастрофы: земная кора провалилась на глубину до 25 километров, образовав огромную впадину, которая затем заполнилась водой.
Скорее всего, правы обе стороны. Северная часть Каспия — это реликт древнего океана, а южная — тектоническая котловина, медленно опускающаяся и сегодня.
Каспий — одно из немногих мест на Земле, где можно увидеть пламя, поднимающееся из-под воды. В 2021 году возле Баку взорвался грязевой вулкан Дашлы, выбросив столб огня почти на сто метров.
Причина — метан, вырывающийся из недр через трещины дна. Таких вулканов на Каспии более 800 — треть всех известных на планете. При вспышке газа образуются "огненные грибы", которые видны за десятки километров.
А если метан выходит без возгорания, он создаёт локальные волны, похожие на мини-цунами. Пузыри газа диаметром в сотни метров резко поднимаются к поверхности, вытесняя воду — лодки переворачиваются, а на берегу фиксируют трёхметровые всплески без ветра.
Ещё одна загадка — свечение воды ночью. Биологи объясняют его биолюминесценцией бактерий Vibrio, которые вспыхивают голубым, если вода движется. Но наблюдать это явление сложно: свечение слишком слабое, а ночные экспедиции почти не проводятся.
"Каспий — единственное море, где можно увидеть огонь, воду и свет одновременно", — отмечает геофизик Мурад Мамедов.
Поздней осенью 2022 года на берег Каспия выбросило около 2,5 тысяч мёртвых нерп. Для экосистемы моря это катастрофа: каспийская нерпа — эндемик, вид, обитающий только здесь.
Сначала предполагали, что животные задохнулись из-за вспышек метана, выжигающих кислород под водой. Однако анализы показали другое: вирусы чумы, птичьего гриппа и бактериальная пневмония.
К этому добавилось загрязнение воды — в тканях нерп нашли следы DDT, ртути и нефтепродуктов. Все эти факторы вместе ослабили иммунитет животных.
Учёные сходятся во мнении, что гибель нерп вызвана комбинацией причин: инфекциями, токсинами и, возможно, локальными выбросами газа. Но загадкой остаётся массовость: почему тысячи особей погибли одновременно, а не постепенно, как это бывает при эпидемии?
Каспий стремительно мелеет — и это, пожалуй, самая тревожная его загадка. С 2006 по 2024 год уровень воды упал почти на два метра, а к концу века может снизиться ещё на 18.
Учёные называют три возможные причины:
Климат — рост температуры и испарения при уменьшении осадков.
Гидротехнические сооружения — плотины на Волге удерживают около четверти стока.
Тектоника — дно моря опускается неравномерно, и вода "перетекает" к югу, как в наклонной ванне.
Но даже эта версия не объясняет, почему объём воды уменьшается, а не просто перераспределяется.
На севере уже появляются солончаковые пустыни с солёностью, приближающейся к показателям Мёртвого моря. Рыбаки из Астраханской области вспоминают, как ещё двадцать лет назад лодки стояли у домов, а теперь до воды нужно идти полчаса.
Последствия катастрофические: растёт солёность, погибают осётры, исчезают нерпы. Учёные фиксируют процесс, но признать одну главную причину пока не могут.
Даже глубины этого моря не дают покоя исследователям. На его дне — остатки древних поселений, затопленных тысячи лет назад.
Около 12 тысяч лет назад уровень воды был на 60-80 метров ниже, а на месте нынешнего моря тянулись речные долины, где жили охотники неолита. После таяния ледников вода поднялась и постепенно затопила побережья.
Археологи уже нашли фрагменты печей, монеты, керамику XI-XIII веков. Самые известные подводные города — Бандован I и II, площадью до двух гектаров. На трёхмерных картах дна видны очертания улиц и фундаментов домов.
Если Каспий продолжит мелееть, эти города могут вновь оказаться на суше — получится "обратная Атлантида", где история буквально выйдет из-под воды.
|Тайна
|Что известно
|Что остаётся загадкой
|Происхождение
|Наследник океана Тетис и тектоническая впадина
|Как именно формировались север и юг Каспия
|Огненные вулканы и свечение
|Метан и биолюминесценция
|Почему активность усиливается в определённые годы
|Гибель нерп
|Комбинация вирусов и токсинов
|Почему смерть наступила одномоментно
|Обмеление моря
|Потепление, плотины, тектоника
|Почему объём воды реально уменьшается
|Подводные города
|Найдены артефакты и карты
|Кем и когда были построены эти поселения
Миф: Каспий — море.
Правда: это крупнейшее озеро Земли, просто исторически его называли морем ещё со времён Геродота.
Миф: он никогда не изменял уровень воды.
Правда: за два миллиона лет Каспий поднимался и опускался на 200 метров, но нынешнее падение — самое быстрое.
Миф: остров, появившийся в 2021 году, был мистическим.
Правда: это временное образование из песка и газа, которое разрушили волны через несколько дней.
