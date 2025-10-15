Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая деталь, которая делает тягу в два раза мощнее — большинство о ней даже не догадывается
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС
Донской государственный технический университет отметил 95-летие со дня основания
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии

Вода уходит, киты исчезли, нерпы гибнут: что происходит с самым странным морем планеты

1:58
Наука

Каспийское море — одно из самых загадочных мест на планете. Оно не похоже ни на одно другое: не впадает в океан, но его называют морем; извергает огонь, но скрывает под водой древние города; порой оживает светом, а потом будто засыпает, мелея на глазах. Учёные десятилетиями пытаются разгадать его тайны — и чем больше узнают, тем сильнее запутываются. Мы собрали пять самых удивительных загадок Каспия, на которые пока нет окончательных ответов.

Закат над Каспийским морем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закат над Каспийским морем

1. Откуда вообще взялось Каспийское море

Если взглянуть на карту, Каспий будто расположен в месте, где море быть не должно — посреди материка. И у науки до сих пор нет единого мнения, как оно появилось.

По одной из версий, Каспий — это остаток древнего океана Тетис, соединявшего миллионы лет назад Атлантику и Индийский океан. Когда Тетис закрылся, остались внутренние бассейны, из которых образовались Каспийское, Чёрное и Азовское моря.

Эту теорию подтверждают находки реликтовых моллюсков и древних коралловых рифов на юге Каспия, а также окаменелости карликовых китов — прямое доказательство того, что когда-то здесь плескались морские обитатели.

Другая гипотеза утверждает, что Каспий возник в результате тектонической катастрофы: земная кора провалилась на глубину до 25 километров, образовав огромную впадину, которая затем заполнилась водой.

Скорее всего, правы обе стороны. Северная часть Каспия — это реликт древнего океана, а южная — тектоническая котловина, медленно опускающаяся и сегодня.

2. Огонь, свет и волны-убийцы

Каспий — одно из немногих мест на Земле, где можно увидеть пламя, поднимающееся из-под воды. В 2021 году возле Баку взорвался грязевой вулкан Дашлы, выбросив столб огня почти на сто метров.

Причина — метан, вырывающийся из недр через трещины дна. Таких вулканов на Каспии более 800 — треть всех известных на планете. При вспышке газа образуются "огненные грибы", которые видны за десятки километров.

А если метан выходит без возгорания, он создаёт локальные волны, похожие на мини-цунами. Пузыри газа диаметром в сотни метров резко поднимаются к поверхности, вытесняя воду — лодки переворачиваются, а на берегу фиксируют трёхметровые всплески без ветра.

Ещё одна загадка — свечение воды ночью. Биологи объясняют его биолюминесценцией бактерий Vibrio, которые вспыхивают голубым, если вода движется. Но наблюдать это явление сложно: свечение слишком слабое, а ночные экспедиции почти не проводятся.

"Каспий — единственное море, где можно увидеть огонь, воду и свет одновременно", — отмечает геофизик Мурад Мамедов.

3. Массовая гибель нерп

Поздней осенью 2022 года на берег Каспия выбросило около 2,5 тысяч мёртвых нерп. Для экосистемы моря это катастрофа: каспийская нерпа — эндемик, вид, обитающий только здесь.

Сначала предполагали, что животные задохнулись из-за вспышек метана, выжигающих кислород под водой. Однако анализы показали другое: вирусы чумы, птичьего гриппа и бактериальная пневмония.

К этому добавилось загрязнение воды — в тканях нерп нашли следы DDT, ртути и нефтепродуктов. Все эти факторы вместе ослабили иммунитет животных.

Учёные сходятся во мнении, что гибель нерп вызвана комбинацией причин: инфекциями, токсинами и, возможно, локальными выбросами газа. Но загадкой остаётся массовость: почему тысячи особей погибли одновременно, а не постепенно, как это бывает при эпидемии?

4. Море, которое исчезает

Каспий стремительно мелеет — и это, пожалуй, самая тревожная его загадка. С 2006 по 2024 год уровень воды упал почти на два метра, а к концу века может снизиться ещё на 18.

Учёные называют три возможные причины:

  1. Климат — рост температуры и испарения при уменьшении осадков.

  2. Гидротехнические сооружения — плотины на Волге удерживают около четверти стока.

  3. Тектоника — дно моря опускается неравномерно, и вода "перетекает" к югу, как в наклонной ванне.

Но даже эта версия не объясняет, почему объём воды уменьшается, а не просто перераспределяется.

На севере уже появляются солончаковые пустыни с солёностью, приближающейся к показателям Мёртвого моря. Рыбаки из Астраханской области вспоминают, как ещё двадцать лет назад лодки стояли у домов, а теперь до воды нужно идти полчаса.

Последствия катастрофические: растёт солёность, погибают осётры, исчезают нерпы. Учёные фиксируют процесс, но признать одну главную причину пока не могут.

5. Города на дне Каспия

Даже глубины этого моря не дают покоя исследователям. На его дне — остатки древних поселений, затопленных тысячи лет назад.

Около 12 тысяч лет назад уровень воды был на 60-80 метров ниже, а на месте нынешнего моря тянулись речные долины, где жили охотники неолита. После таяния ледников вода поднялась и постепенно затопила побережья.

Археологи уже нашли фрагменты печей, монеты, керамику XI-XIII веков. Самые известные подводные города — Бандован I и II, площадью до двух гектаров. На трёхмерных картах дна видны очертания улиц и фундаментов домов.

Если Каспий продолжит мелееть, эти города могут вновь оказаться на суше — получится "обратная Атлантида", где история буквально выйдет из-под воды.

Таблица: пять тайн Каспийского моря

Тайна Что известно Что остаётся загадкой
Происхождение Наследник океана Тетис и тектоническая впадина Как именно формировались север и юг Каспия
Огненные вулканы и свечение Метан и биолюминесценция Почему активность усиливается в определённые годы
Гибель нерп Комбинация вирусов и токсинов Почему смерть наступила одномоментно
Обмеление моря Потепление, плотины, тектоника Почему объём воды реально уменьшается
Подводные города Найдены артефакты и карты Кем и когда были построены эти поселения

Мифы и правда

Миф: Каспий — море.
Правда: это крупнейшее озеро Земли, просто исторически его называли морем ещё со времён Геродота.

Миф: он никогда не изменял уровень воды.
Правда: за два миллиона лет Каспий поднимался и опускался на 200 метров, но нынешнее падение — самое быстрое.

Миф: остров, появившийся в 2021 году, был мистическим.
Правда: это временное образование из песка и газа, которое разрушили волны через несколько дней.

Три интересных факта

  • В Каспии водятся осетры, живущие дольше 100 лет — старейшие обитатели современных водоёмов.
  • Здесь сосредоточено 90% мировых запасов осетровой икры.
  • На дне моря находят не только города, но и следы древних коралловых рифов, свидетельствующих о его океаническом прошлом.

Исторический контекст

  • В античности Каспий называли "морем без выхода" и считали, что оно соединяется с Северным океаном.
  • В Средние века на его берегах стояли богатые торговые города, часть которых ушла под воду.
  • В XX веке Каспий стал ареной нефтяных открытий и экологических экспериментов, последствия которых ощущаются до сих пор.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Садоводство, цветоводство
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Последние материалы
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Право без границ: как юрист может построить карьеру в двух правовых системах
Стойкий аромат без переплаты: что искать на флаконе, чтобы не ошибиться
Осень в ладах с душой: где найти самое красивое золото подмосковных лесов
Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.