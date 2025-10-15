Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Затерянный город инков, укрывшийся среди облаков Анд, давно стал символом древних тайн и великих открытий. Но что, если мир на протяжении целого века называл его неправильно? История Мачу-Пикчу оказывается куда сложнее, чем кажется, и даже само имя легендарного города, возможно, не принадлежит ему.

древний город инков в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
древний город инков в горах

Ошибочное имя великого открытия

Когда американский археолог Хирам Бингем в 1911 году впервые показал миру "затерянный город инков", он был уверен, что нашёл нечто уникальное — город, построенный правителем Пачакутеком и покинутый после испанского завоевания. Местные проводники, помогавшие учёному, называли это место "Macho Pischo". Именно так оно попало в записи Бингема, а позже, из-за фонетической ошибки, — в историю как Мачу-Пикчу.

Однако в его полевых заметках не встречается привычного сегодня названия. И это стало отправной точкой для новых исследований.

"Мы больше не можем с уверенностью утверждать, что Мачу-Пикчу назывался именно так", — заявил археолог Брайан С. Бауэр, один из авторов последних исследований.

Что обнаружили современные учёные

Американский археолог Брайан С. Бауэр и перуанский историк Данато Амадо Гонсалес посвятили годы изучению старинных карт и испанских хроник XVII века. Они нашли упоминания о месте под названием Уайна-Пикчу, расположенном точно там, где позже "обнаружил" свой город Бингем.

Более того, в атласе 1904 года — за семь лет до знаменитого открытия — эта территория уже обозначалась как руины Уайна-Пикчу. Всё это ставит под сомнение не только происхождение имени, но и само понятие "затерянного города".

Был ли Мачу-Пикчу действительно затерян

Многие историки полагают, что на самом деле Бингем не открыл город заново, а лишь сообщил миру о нём. Местные жители, фермеры и землевладельцы из окрестностей Куско знали о руинах задолго до 1911 года. В их рассказах и записях упоминалось место под названием Уайна-Пикчу — "Молодая гора", тогда как "Мачу-Пикчу" переводится как "Старая гора".

Получается, археолог просто неправильно истолковал произношение своего проводника Мельчора Артеаги, записав название с ошибкой.

Таблица: как изменялось название

Период Упоминание Источник
XVI век Уайна-Пикчу Испанские хроники конкистадоров
1904 год Руины Уайна-Пикчу Перуанский географический атлас
1911 год Macho Pischo (ошибка записи) Полевые заметки Хирама Бингема
XX век Мачу-Пикчу Международная версия названия

Что скрывают древние документы

Учёные нашли упоминания о городе инков, стоявшем на высоких террасах над рекой Урубамба, в старинных архивах. В них говорится о поселении, где жили избранные жрецы и женщины, обслуживавшие храмовые ритуалы. Радиоуглеродные анализы останков, найденных в этих местах, показывают, что жизнь здесь существовала задолго до XV века, когда, по официальной версии, Пачакутек построил Мачу-Пикчу.

Это означает, что город не только старше, чем предполагалось, но и мог иметь иное предназначение — возможно, священное или астрономическое.

Советы исследователям и путешественникам

  1. Изучайте первоисточники. В старинных хрониках можно найти удивительные детали, которые переворачивают привычные версии.

  2. Обращайте внимание на местные традиции. То, что для науки — открытие, для жителей Перу может быть древней памятью.

  3. Не доверяйте легендам без подтверждения. Даже великое имя может оказаться плодом случайной ошибки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: неверное толкование местного слова.
    Последствие: город получил ошибочное имя.
    Альтернатива: проводить совместные исследования с носителями языка кечуа.

  • Ошибка: игнорирование местных источников.
    Последствие: десятилетия заблуждений о "затерянном городе".
    Альтернатива: учитывать устные традиции и народные названия.

  • Ошибка: стремление к сенсации.
    Последствие: подмена научной точности эффектной историей.
    Альтернатива: опираться на архивные документы и хронологию.

А что если город вовсе не был потерян

Некоторые историки выдвигают гипотезу, что Мачу-Пикчу — лишь часть более крупного комплекса инкских поселений, связанных тайными дорогами через горы. Возможно, именно это породило миф о "затерянном городе", ведь видим мы лишь малую часть древнего наследия инков.

Таблица плюсов и минусов гипотезы о "неправильном названии"

Аргументы "за" Аргументы "против"
Совпадение местоположения Уайна-Пикчу с реальными руинами Отсутствие прямого упоминания в некоторых хрониках
Ошибки в записях Бингема Возможная путаница между двумя соседними вершинами
Архивные карты до 1911 года Устная традиция могла искажать произношение

FAQ

Почему Бингем выбрал именно это название?
Вероятно, из-за ошибки перевода и стремления зафиксировать звучание местных слов в английской транскрипции.

Действительно ли город был потерян?
Нет. Местные жители знали о нём всегда — просто мир о нём не слышал.

Какое название правильное?
Учёные предполагают, что первоначально город назывался Уайна-Пикчу или просто Пикчу.

Есть ли доказательства?
Да, сохранились карты и документы, датированные до открытия Бингема.

Мифы и правда

Миф: Мачу-Пикчу — открытие ХХ века.
Правда: о нём знали задолго до 1911 года, просто он не был известен миру.

Миф: это был город обычных инков.
Правда: археологи считают, что здесь жили жрецы и знать, а не простые жители.

Миф: название Мачу-Пикчу изначально принадлежало городу.
Правда: скорее всего, это ошибка перевода с кечуа.

Три интересных факта

  • По данным исследований Университета Иллинойса, слово Пикчу на кечуа означает не "гора", а "пирамида" или "высокое место".
  • Радиоуглеродный анализ показал, что поселение существовало уже в начале XV века — на 20 лет раньше предполагаемой даты.
  • В 2021 году Перу официально признало, что археологические данные позволяют пересмотреть происхождение названия города.

Исторический контекст

  • В 1530-х годах после вторжения испанцев инки покинули горные поселения, включая Уайна-Пикчу.
  • В 1911 году Хирам Бингем, опираясь на рассказы местных жителей, "открыл" руины, назвав их Мачу-Пикчу.
  • С конца XX века историки начали активно пересматривать версии происхождения названия и даты основания.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
