14 миллионов долларов на поиск того, что мы чувствуем внутри, но не осознаём

7:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Интероцепция — это способность нашего организма ощущать собственные внутренние процессы: дыхание, биение сердца, уровень сахара в крови и даже чувство голода. Несмотря на то, что она напрямую влияет на самочувствие и психическое состояние, эта область науки до сих пор остаётся одной из самых загадочных. Именно поэтому крупные исследовательские центры США объединились, чтобы расшифровать внутренний язык тела.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Новый этап нейробиологии

Научная команда из Scripps Research и Института Аллена, пишет SciTechDaily, получила грант Национальных институтов здравоохранения США (NIH) на $14,2 миллиона. Эти средства направлены на создание первой в мире комплексной карты интероцептивной сети — своеобразного "атласа внутренней чувствительности" человека. Руководителем проекта назначен Ардем Патапутян, лауреат Нобелевской премии по нейробиологии, открывший механизмы восприятия прикосновения и давления.

Помимо него, в проекте участвуют Ли Йе, Босилька Тасич, а направление по идентификации генома и типов клеток возглавит Синь Цзинь. Учёные уверены: только объединение усилий позволит понять, как именно тело сообщает мозгу о своём состоянии.

Что такое интероцепция

Интероцепция — это тонкая система внутренних сенсорных сигналов. Она помогает нервной системе отслеживать такие процессы, как дыхание, сердечный ритм, артериальное давление и активность иммунной системы. По сути, это внутренний орган чувств, который сообщает мозгу, как чувствует себя тело.

Если зрение и слух дают нам информацию о внешнем мире, то интероцепция отвечает за восприятие внутреннего мира организма. Именно она помогает распознать чувство голода, тревоги или усталости, а также участвует в формировании эмоциональных реакций.

Почему интероцепцию так сложно изучать

Учёные признают, что исследование этой системы — одна из самых трудных задач современной нейробиологии. Сенсорные нейроны, отвечающие за внутренние сигналы, разбросаны по всему телу, пронизывают ткани и не имеют чётких анатомических границ. Это делает их наблюдение и картирование крайне сложным.

До недавнего времени большинство исследований касалось внешних органов чувств, поскольку их сигналы легче фиксировать и анализировать. Внутренние же ощущения оставались "в тени" науки из-за отсутствия технологий, способных измерять микроскопические колебания в работе внутренних органов.

Создание карты интероцепции

Команда планирует составить детализированную карту связей между сенсорными нейронами и внутренними органами. Этот "атлас интероцепции" объединит анатомические и молекулярные данные, позволяя учёным визуализировать сложнейшие взаимодействия между клетками в формате трёхмерной модели.

С помощью передовых методов генной идентификации исследователи смогут классифицировать типы нейронов, их расположение и функциональные особенности. Такой подход откроет новые возможности для понимания того, как мозг интерпретирует внутренние сигналы и как сбои в этой системе могут приводить к заболеваниям.

Потенциал для медицины

Понимание интероцепции может изменить подход к лечению множества хронических состояний — от тревожных расстройств и депрессии до нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний. Например, исследования показывают, что искажения в восприятии внутренних сигналов могут приводить к перееданию, паническим атакам и даже ослаблению иммунитета.

Создание интероцептивного атласа позволит врачам разрабатывать персонализированные методы терапии, направленные на восстановление баланса между телом и мозгом. Это шаг к новой эре медицины, где психическое и физическое здоровье рассматриваются как единая система.

А что если…

А что если наши эмоции — это не просто результат внешних событий, а отклик на сигналы тела? Например, учащённое сердцебиение мозг может интерпретировать как тревогу, а расслабленное дыхание — как спокойствие. Понимание этих взаимосвязей поможет не только лечить, но и предотвращать многие заболевания.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы Возможность выявить новые типы нейронов и связи между органами Высокая стоимость и длительность исследований Потенциал для разработки новых методов терапии Трудности в интерпретации сложных биологических данных Укрепление междисциплинарных связей между генетикой, нейробиологией и психиатрией Необходимость длительного тестирования на модели человека

Интересные факты

Термин "интероцепция" был введён более ста лет назад, но до сих пор не имеет полного определения — каждый исследователь трактует его по-своему. Некоторые люди обладают "гиперинтероцепцией" — они чувствуют малейшие изменения в теле, например, пульсацию сосудов. Нарушение интероцепции наблюдается при депрессии, тревожных и пищевых расстройствах — это доказывает, насколько глубоко она связана с психикой.

FAQ

Что такое интероцепция простыми словами?

Это способность тела "слышать" себя — ощущать внутренние процессы вроде дыхания, биения сердца или уровня сахара в крови.

Как можно измерить интероцепцию?

Учёные используют функциональную МРТ и сенсорные тесты, чтобы понять, насколько точно человек воспринимает сигналы собственного организма.

Как результаты исследования могут повлиять на медицину?

Созданный атлас поможет разрабатывать новые методы диагностики и лечения заболеваний, связанных с регуляцией внутренних функций.

Мифы и правда

Миф: Интероцепция — это то же самое, что интуиция.

Правда: Хотя обе связаны с ощущениями, интероцепция — физиологический процесс, а интуиция — когнитивный.

Миф: Интероцепция не поддаётся тренировке.

Правда: Осознанные практики, дыхательные упражнения и медитация помогают улучшить чувствительность к внутренним сигналам.

Миф: Она не влияет на психическое состояние.

Правда: Нарушения интероцепции напрямую связаны с тревожностью и эмоциональной нестабильностью.

Исторический контекст

Первые идеи о существовании внутреннего чувства появились ещё в XIX веке, когда физиологи пытались объяснить, как тело ощущает усталость или боль. Однако лишь в XXI веке, с развитием молекулярной нейробиологии, стало возможным буквально "увидеть" эту систему в действии. Теперь исследователи делают шаг к тому, чтобы понять, как внутренние сигналы формируют наше восприятие мира и самочувствие.