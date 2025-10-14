Он пролежал почти 2 000 лет: надгробие римского воина всплыло на заднем дворе американского дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
История, достойная археологического романа, развернулась в самом сердце Нового Орлеана. Семья, расчищавшая заросший сад за своим домом, случайно наткнулась на мраморную плиту с латинской надписью, в которой встречалась зловещая фраза "духи мёртвых". Позже выяснилось, что это — 1900-летнее надгробие римского моряка, считавшееся утерянным со времён Второй мировой войны.

Археологическая находка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологическая находка

Находка, начавшаяся с сорняков

Открытие сделали жители Нового Орлеана Даниэлла Санторо и её семья. Расчищая задний двор от густой растительности, они наткнулись на старую мраморную плиту, наполовину вросшую в землю. Надпись на латыни сразу насторожила: текст был выполнен древнеримским шрифтом и содержал обращение к "духам усопших".

"То, что текст был на латыни, заставило нас задуматься. Это выглядело слишком древним, чтобы быть просто украшением", — рассказала антрополог Даниэлла Санторо из Тулейнского университета.

Понимая, что речь идёт о чём-то необычном, она показала плиту коллеге — археологу-антиковеду Сюзанне Луснии, специалисту по римскому искусству.

Расшифровка древнего послания

При первом взгляде на фото учёная поняла, что держит в руках не просто артефакт, а долгожданную пропажу из итальянского музея. Надпись гласила:

"Секст Конгений Вер, достойный человек, умер в возрасте 42 лет после более двадцати лет службы на корабле "Асклепий"".

Дальнейшее исследование подтвердило: плита принадлежала римскому моряку Сексту Конгению Веру, служившему в императорском флоте.

"Когда я впервые увидела плиту, у меня пробежали мурашки по коже. Я знала, что это оригинал — утраченный экспонат из Чивитавеккьи", - призналась Сюзанна Лусния.

Как римская реликвия оказалась в Америке

По архивным данным, надгробие было найдено ещё в 1860-х годах в Чивитавеккье - древнем портовом городе неподалёку от Рима, где располагалось военное кладбище с двадцатью захоронениями солдат.

В начале XX века табличка попала в Национальный археологический музей Чивитавеккьи, где её размеры и текст были задокументированы. Однако во время бомбардировок союзников во Вторую мировую войну музей был почти полностью разрушен, а часть коллекции исчезла.

Позднее артефакт всплыл… на другом континенте. Как выяснилось, мраморная плита попала в США после войны.

Жительница Нового Орлеана Эрин Скотт О'Брайен, бывшая хозяйка того же дома, узнала плиту по фотографиям в новостях. Она рассказала, что артефакт достался ей от бабушки и дедушки, служивших в Италии в годы войны. Семья использовала плиту как садовое украшение, не подозревая о её древнем происхождении.

"Мы считали, что это просто красивая мраморная вещь. Даже не представляли, что ей почти две тысячи лет", — призналась О'Брайен.

Подтверждение подлинности

Размеры находки — 30x30 сантиметров и толщина около 2,5 см — полностью совпали с данными из музейного каталога 1910 года. По словам Сюзанны Луснии, совпадение настолько точное, что "лучшей ДНК быть не может".

Федеральное бюро расследований США уже начало переговоры с итальянскими властями о репатриации реликвии. Представитель ФБР подтвердил, что процесс займёт время, но обе стороны намерены вернуть артефакт на историческую родину.

Кто такой Секст Конгений Вер

По надписи на плите, Секст умер в возрасте 42 лет, отслужив более двадцати лет в римском флоте. Его корабль носил имя "Асклепий" - в честь бога медицины.

Памятник, судя по тексту, заказали его "наследники", вероятно, сослуживцы, так как римским военным было запрещено вступать в брак. Эпитафия отмечает, что он был "человеком достойным и преданным делу".

"Римляне придавали надгробным надписям огромное значение. Они были способом остаться в памяти живых. Думаю, если Секст Конгений Вер и вправду смотрит из загробного мира, он счастлив — теперь о нём говорят снова", — с улыбкой сказала Лусния.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать древние артефакты за "садовый декор".
    Последствие: возможная утрата культурного наследия.
    Альтернатива: при сомнениях обращаться в музей или университет.

  • Ошибка: хранить археологические предметы без учёта происхождения.
    Последствие: нарушение международных конвенций.
    Альтернатива: зарегистрировать находку и оформить документально.

  • Ошибка: считать, что частное владение древними артефактами безвредно.
    Последствие: потеря исторического контекста.
    Альтернатива: передача музею с упоминанием дарителя.

Плюсы и минусы находки

Положительные стороны Проблемные моменты
Возвращение уникального экспоната Долгая утрата музейного учёта
Подтверждение исторических данных Необходимость правового урегулирования
Повышение интереса к античной истории Вопрос происхождения в послевоенные годы

Часто задаваемые вопросы

Как артефакт мог попасть из Италии в США

Предположительно, его вывезли американские военные после Второй мировой войны, не осознавая исторической ценности.

Что будет дальше с находкой

После завершения переговоров ФБР и итальянского министерства культуры надгробие вернётся в Чивитавеккью.

Почему надпись на плите сохранилась

Мрамор хорошо выдержал время, а слой почвы на заднем дворе защитил его от эрозии.

Три интересных факта

  • В древнем Риме моряков хоронили отдельно от гражданских, и их надгробия нередко украшались символами кораблей и волн.
  • В эпитафиях римляне часто указывали возраст и заслуги — своеобразное "резюме" перед богами.
  • Подобные случаи находок "пропавших" музейных артефактов происходят каждые несколько лет — чаще всего после ремонта домов в Европе или США.

Исторический контекст

  • Чивитавеккья - древний порт, основанный при императоре Траяне в I веке н. э.
  • Во времена Римской империи здесь базировался один из крупнейших флотов Средиземноморья.
  • Во время Второй мировой войны город был разрушен на 70 %, а многие музеи потеряли свои коллекции.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
