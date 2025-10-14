Он пролежал почти 2 000 лет: надгробие римского воина всплыло на заднем дворе американского дома

История, достойная археологического романа, развернулась в самом сердце Нового Орлеана. Семья, расчищавшая заросший сад за своим домом, случайно наткнулась на мраморную плиту с латинской надписью, в которой встречалась зловещая фраза "духи мёртвых". Позже выяснилось, что это — 1900-летнее надгробие римского моряка, считавшееся утерянным со времён Второй мировой войны.
Открытие сделали жители Нового Орлеана Даниэлла Санторо и её семья. Расчищая задний двор от густой растительности, они наткнулись на старую мраморную плиту, наполовину вросшую в землю. Надпись на латыни сразу насторожила: текст был выполнен древнеримским шрифтом и содержал обращение к "духам усопших".
"То, что текст был на латыни, заставило нас задуматься. Это выглядело слишком древним, чтобы быть просто украшением", — рассказала антрополог Даниэлла Санторо из Тулейнского университета.
Понимая, что речь идёт о чём-то необычном, она показала плиту коллеге — археологу-антиковеду Сюзанне Луснии, специалисту по римскому искусству.
При первом взгляде на фото учёная поняла, что держит в руках не просто артефакт, а долгожданную пропажу из итальянского музея. Надпись гласила:
"Секст Конгений Вер, достойный человек, умер в возрасте 42 лет после более двадцати лет службы на корабле "Асклепий"".
Дальнейшее исследование подтвердило: плита принадлежала римскому моряку Сексту Конгению Веру, служившему в императорском флоте.
"Когда я впервые увидела плиту, у меня пробежали мурашки по коже. Я знала, что это оригинал — утраченный экспонат из Чивитавеккьи", - призналась Сюзанна Лусния.
По архивным данным, надгробие было найдено ещё в 1860-х годах в Чивитавеккье - древнем портовом городе неподалёку от Рима, где располагалось военное кладбище с двадцатью захоронениями солдат.
В начале XX века табличка попала в Национальный археологический музей Чивитавеккьи, где её размеры и текст были задокументированы. Однако во время бомбардировок союзников во Вторую мировую войну музей был почти полностью разрушен, а часть коллекции исчезла.
Позднее артефакт всплыл… на другом континенте. Как выяснилось, мраморная плита попала в США после войны.
Жительница Нового Орлеана Эрин Скотт О'Брайен, бывшая хозяйка того же дома, узнала плиту по фотографиям в новостях. Она рассказала, что артефакт достался ей от бабушки и дедушки, служивших в Италии в годы войны. Семья использовала плиту как садовое украшение, не подозревая о её древнем происхождении.
"Мы считали, что это просто красивая мраморная вещь. Даже не представляли, что ей почти две тысячи лет", — призналась О'Брайен.
Размеры находки — 30x30 сантиметров и толщина около 2,5 см — полностью совпали с данными из музейного каталога 1910 года. По словам Сюзанны Луснии, совпадение настолько точное, что "лучшей ДНК быть не может".
Федеральное бюро расследований США уже начало переговоры с итальянскими властями о репатриации реликвии. Представитель ФБР подтвердил, что процесс займёт время, но обе стороны намерены вернуть артефакт на историческую родину.
По надписи на плите, Секст умер в возрасте 42 лет, отслужив более двадцати лет в римском флоте. Его корабль носил имя "Асклепий" - в честь бога медицины.
Памятник, судя по тексту, заказали его "наследники", вероятно, сослуживцы, так как римским военным было запрещено вступать в брак. Эпитафия отмечает, что он был "человеком достойным и преданным делу".
"Римляне придавали надгробным надписям огромное значение. Они были способом остаться в памяти живых. Думаю, если Секст Конгений Вер и вправду смотрит из загробного мира, он счастлив — теперь о нём говорят снова", — с улыбкой сказала Лусния.
Ошибка: принимать древние артефакты за "садовый декор".
Последствие: возможная утрата культурного наследия.
Альтернатива: при сомнениях обращаться в музей или университет.
Ошибка: хранить археологические предметы без учёта происхождения.
Последствие: нарушение международных конвенций.
Альтернатива: зарегистрировать находку и оформить документально.
Ошибка: считать, что частное владение древними артефактами безвредно.
Последствие: потеря исторического контекста.
Альтернатива: передача музею с упоминанием дарителя.
|Положительные стороны
|Проблемные моменты
|Возвращение уникального экспоната
|Долгая утрата музейного учёта
|Подтверждение исторических данных
|Необходимость правового урегулирования
|Повышение интереса к античной истории
|Вопрос происхождения в послевоенные годы
Предположительно, его вывезли американские военные после Второй мировой войны, не осознавая исторической ценности.
После завершения переговоров ФБР и итальянского министерства культуры надгробие вернётся в Чивитавеккью.
Мрамор хорошо выдержал время, а слой почвы на заднем дворе защитил его от эрозии.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.