Остров, который не подчиняется науке: учёные в замешательстве перед новым феноменом

Когда в ноябре 1963 года у южного побережья Исландии из глубин океана начал подниматься новый вулканический остров, никто не ожидал, что он станет одной из самых ярких природных лабораторий на Земле. Изначально его появление воспринималось как редкий геологический феномен, но уже через несколько лет Сюртсей (Surtsey) превратился в уникальный эксперимент природы, полностью изменив представления учёных о том, как зарождается жизнь.

Остров, рождённый из пламени

В результате мощного подводного извержения у побережья Исландии из воды поднялась горячая масса пепла, лавы и камня. Всего за несколько дней появился остров площадью около 2,7 квадратных километров.

"Когда вулкан перестал извергаться, Сюртсей выглядел как бесплодная глыба чёрной лавы. Но именно с этого началась новая глава для биологии и геологии", — пояснил географ Павел Вазович, директор Института естественных наук.

Большинство подобных островов разрушаются волнами в течение месяцев, максимум лет, но Сюртсей оказался исключением. Его лавовые потоки успели затвердеть до того, как океан успел стереть новообразование.

Как на Сюртсее зародилась жизнь

В первые месяцы после извержения казалось, что жизнь здесь невозможна: никаких растений, животных или даже микроорганизмов. Однако уже в 1964 году, когда на остров впервые ступили исследователи, они нашли семена, выброшенные морем, а также следы водорослей и мхов.

С этого момента Сюртсей стал естественной лабораторией эволюции — местом, где можно наблюдать процесс колонизации земли в реальном времени.

Экосистема, которая нарушила все правила

Учёные ожидали, что остров пройдёт классические стадии заселения:

водоросли и лишайники,

мхи,

сосудистые растения.

Но природа выбрала другой путь. Уже в первые годы на Сюртсее появились растения, которые не должны были выжить без развитого почвенного слоя. Вскоре прибыла "живая доставка" — птицы, которые стали ключевыми агентами изменений.

"Это поразительно. Биологи с времён Дарвина считали, что птицы распространяют растения только с мясистыми плодами. На Сюртсее мы наблюдали обратное: семена приносились вместе с птичьим помётом", — отметил Павел Вазович.

Именно чайки стали настоящими колонизаторами острова. Их гнёзда и гуано обеспечили богатую питательную среду для первых растений — трав и осок.

Как птицы и тюлени превратили вулкан в живую экосистему

В 1980-х годах на Сюртсее появились постоянные птичьи колонии, а вскоре к ним присоединились серые тюлени, облюбовавшие лавовые пляжи как безопасные места для отдыха и размножения.

Тюлени сыграли не меньшую роль, чем птицы: их присутствие обогатило почву органикой, а останки и плацента стали естественным источником азота и фосфора. Так на острове постепенно возникла замкнутая экосистема, где каждый новый вид влиял на остальных.

Этап Главные "колонизаторы" Вклад в экосистему 1963-1970 Водоросли и семена, принесённые морем Первичные микроорганизмы и органика 1970-1980 Птицы (чайки) Удобрение почвы, распространение растений 1980-2000 Тюлени Новые источники питательных веществ 2000-2025 Комплексная экосистема Стабильное биоразнообразие

Сюрприз для учёных: экология наоборот

Обычно жизнь на вулканических островах развивается "снизу вверх" — от простых организмов к сложным. На Сюртсее же процесс пошёл "сверху вниз": сначала пришли животные, которые создали условия для растений.

Этот феномен заставил учёных пересмотреть представления о биологических сукцессиях — закономерностях формирования экосистем.

"Сюртсей доказал, что жизнь может начинаться не с мха и бактерий, а с птиц и животных, которые приносят необходимые вещества. Это переворачивает нашу эволюционную логику", — подчеркнул эколог Йоун Гудмундссон из Исландского университета.

Природный эксперимент под охраной

Сегодня Сюртсей - заповедная зона ЮНЕСКО, куда имеют доступ только учёные. Любое вмешательство строго запрещено: исследователи даже не могут приносить с собой еду, чтобы не занести чужеродные семена.

С момента своего рождения остров стал "живым учебником" для геологов, биологов и климатологов. Здесь изучают:

процессы почвообразования;

взаимодействие животных и растений в изоляции;

влияние климата на новые экосистемы.

Неизбежный упадок

Как и всё в природе, история Сюртсея не вечна. Морская эрозия медленно, но неуклонно размывает его берега. Учёные прогнозируют, что через несколько столетий остров может уменьшиться вдвое, а прибрежные колонии тюленей — исчезнуть.

"Жизнь на Сюртсее — это цикл. То, что когда-то поднялось из океана, когда-нибудь вернётся в него. Но знания, которые мы получили, останутся навсегда", — отметил геолог Сигурдур Эйнарссон.

Три интересных факта

Сюртсей - самый молодой остров Исландии, ему всего 62 года.

С момента образования его площадь уменьшилась почти на треть, но ядро острова стабилизировалось.

На острове зафиксировано более 60 видов растений и порядка 90 видов беспозвоночных.