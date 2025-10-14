Окаменевший свидетель: как смерть одного слона рассказала историю зарождения человеческого разума

На окраине Рима, в районе Казаль-Лумброзо, археологи сделали открытие, способное переписать представления о жизни древних людей в Европе. Во время строительных работ был обнаружен фрагмент бивня слона, пролежавший в земле почти 400 тысяч лет. Находка привела к масштабным раскопкам, в ходе которых учёные не только восстановили историю гибели древнего животного, но и выяснили, как с ним взаимодействовали первые неандертальцы.
Весной далёкого межледникового периода у берегов древнего ручья умер старый слон — вероятно, застряв в илистой почве. С течением времени его останки были погребены под вулканическим пеплом, принесённым рекой после извержения около 404 тысяч лет назад.
Спустя тысячелетия при строительстве в этом месте рабочие наткнулись на бивень, и археологи под руководством Энзы Спинаполиче и Франчески Альхайке начали раскопки. Их исследование, опубликованное в PLOS One (2025), стало одним из самых детальных проектов в области палеоархеологии последних лет.
"Мы видим редкий пример взаимодействия древних людей с телом крупного животного. Это даёт представление о том, как формировалось их поведение и технологическое мышление", — отметила археолог Энза Спинаполиче.
Археологи обнаружили, что у слона был внушительный возраст — около 50 лет, и, вероятно, он умер естественной смертью. Однако рядом с костями исследователи нашли множество мелких кремнёвых орудий, а также следы ударов по костям — не от зубов хищников, а от каменных инструментов.
Это позволило предположить, что древние люди использовали тушу слона, но не как охотники, а как падальщики, которые случайно наткнулись на источник пищи.
"Следы на костях указывают, что люди раскалывали их, чтобы добыть костный мозг и, возможно, использовали фрагменты как инструменты", — рассказала палеоантрополог Франческа Альхайке.
По данным геологических анализов, останки относятся к периоду между 395 и 404 тысячами лет назад, то есть ко времени, когда в Европе уже существовали ранние неандертальцы. Их следы найдены и в других регионах — например, в знаменитой Сима-де-лос-Уэсос в Испании и в Суонскомбе (Англия).
Технологический арсенал этих людей был сравнительно прост:
Исследователи обнаружили, что люди не просто разбивали кости ради костного мозга — некоторые из них имели следы доработки и шлифовки, что говорит о попытках создания костяных орудий. Подобные находки редки даже для более поздних неандертальцев, что делает открытие в Казаль-Лумброзо особенно ценным.
В эпоху, когда жил этот слон, Италия напоминала африканское сафари. Здесь обитали:
Эти исполины, весившие более 10 тонн, были "экосистемными инженерами" — формировали ландшафты, прокладывали тропы и создавали открытые пространства, где могли жить другие виды.
Судя по найденным костям других животных, смерть слона пришлась на весну: в слоях раскопа обнаружены сброшенные рога оленей, характерные именно для этого времени года.
Рядом с костями учёные нашли остатки очагов, фрагменты орудий и сотни мелких каменных отщепов. Всё это говорит о том, что древние люди остановились здесь ненадолго, чтобы обработать находку и пополнить запасы пищи.
Звуки ударов по костям, запах свежей падали и звон камня о камень могли сопровождать это место лишь несколько часов. Затем люди двинулись дальше, следуя за стадами или в поисках новых стоянок.
Ошибка: считать ранних неандертальцев примитивными.
Последствие: они обладали развитым мышлением и навыками адаптации.
Альтернатива: рассматривать их как умелых собирателей и изобретателей.
Ошибка: думать, что они только охотились.
Последствие: падаль была важным источником белка и материалов.
Альтернатива: они умело использовали все доступные ресурсы.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает использование костей как инструмента
|Плохая сохранность органики усложняет анализ
|Уточняет поведение ранних неандертальцев
|Трудно реконструировать полный технологический процесс
|Связывает археологию и геологию в единое исследование
|Высокая зависимость от контекста находок
Ранние неандертальцы — предки более поздних форм человека, населявшие Южную и Западную Европу.
Благодаря мягкому климату и вулканическим отложениям, которые хорошо сохраняют органику.
Чтобы достать костный мозг и создать простые орудия труда.
