Плюётся водой без остановки: почему комета 3I/ATLAS неправильно себя ведёт

Осенью 2024 года астрономы заметили в Солнечной системе странный объект — межзвёздную комету 3I/ATLAS, третью по счёту среди "гостей" из других звёздных систем.

Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комета 3I/ATLAS

Сначала 3I выглядела как обычная комета: небольшое ядро, окружённое пылью. Но затем приборы космического телескопа Swift НАСА зафиксировали неожиданное: мощное ультрафиолетовое излучение гидроксила (OH) - химического "эхо" водяного пара.

Проблема в том, что 3I/ATLAS находилась тогда на расстоянии трёх астрономических единиц (≈450 млн км от Солнца), где лёд на кометах обычно ещё не испаряется. Комета словно "плевалась водой", несмотря на космический холод. Расчёты показали: она выбрасывала около 40 кг воды в секунду - как пожарный шланг, работающий без остановки.

Когда вода появляется не вовремя

В привычной модели поведения комет всё предельно логично.

Когда они приближаются к Солнцу, температура повышается, лёд в их ядрах сублимирует - мгновенно превращается в газ. Вокруг появляется кома, газопылевая оболочка, а за ней тянется знаменитый хвост.

Но у 3I/ATLAS процесс начался слишком рано. Учёные предположили несколько объяснений:

Поверхностное нагревание пыли. Возможно, солнечный свет нагревает микрочастицы льда, уже выброшенные из ядра, и те испаряются в окружающее пространство. Химическая нестабильность. Некоторые соединения, подобные перекиси водорода, могут выделять воду в результате реакций, не требующих сильного нагрева. Необычный состав. Межзвёздное происхождение означает, что комета могла формироваться в иной среде — с иным соотношением летучих веществ.

"Когда мы видим воду — или даже её ультрафиолетовый след — на межзвёздной комете, это словно получаем письмо из другой планетной системы", — отмечает астроном Деннис Бодевитс из Университета Оберна.

Межзвёздные странники: хроника открытий

До 2017 года никто не видел в Солнечной системе тел, прибывших из других звёздных систем. Всё изменил "Оумуамуа, открытый гавайским телескопом Pan-STARRS. Он не имел хвоста, не испарялся, напоминал сигару длиной сотни метров и вызывал споры о своём происхождении — от осколка планеты до инопланетного "зонда".

Через два года появилась 2I/Борисова, открытая крымским астрономом Геннадием Борисовым. Эта комета была богата монооксидом углерода, что говорило о её формировании в холодных окраинах другой звёздной системы.

Теперь — 3I/ATLAS, и вновь учёные вынуждены корректировать модели. Если "Оумуамуа был сух, а Борисов — холоден, то ATLAS оказалась влажной и горячей не по правилам.

Что рассказывает древняя вода

Химический состав 3I/ATLAS — не просто курьёз. Это археологический артефакт космоса, замороженный фрагмент иного мира. Анализ воды в таких кометах позволяет:

понять, из какой части протопланетного диска они произошли;

определить возраст и температуру формирования вещества;

сопоставить изотопный состав с земными океанами, чтобы узнать, могла ли вода на Земле иметь межзвёздное происхождение.

Интересно, что расчёты показывают: 3I/ATLAS может быть старше Солнца на 3 миллиарда лет. Вероятно, её выбросило из другой звёздной системы в результате гравитационного толчка — столкновения или пролёта соседней звезды. После миллиардов лет скитаний по Галактике она "прилетела" к нам — буквально посланник древней эпохи Млечного Пути.

Почему это важно: вода и жизнь

Вода — главный ингредиент жизни, какой мы её знаем. Найти межзвёздный объект, в котором она присутствует в изобилии, значит доказать, что химия жизни универсальна. Такие находки укрепляют идею панспермии - гипотезы, что органические молекулы и, возможно, даже зачатки жизни могли переноситься между звёздными системами на кометах.

Каждая комета вроде 3I/ATLAS — это "курьер" из другой планетной лаборатории, доставляющий образцы, которых у нас нет.

Как мы вообще это видим

Комета сейчас скрыта за Солнцем, но астрономы продолжают следить за ней при помощи:

космического телескопа Swift ,

ультрафиолетовых спектрометров , фиксирующих OH-линии,

и даже орбитальных зондов у Марса, которые ловят отражённое свечение.

К концу ноября 2025 года 3I/ATLAS вновь выйдет в поле зрения земных телескопов. Тогда можно будет проверить, сохраняется ли водный выброс и изменился ли её состав.

Наука о странном: межзвёздные гости как новая астрономия

Межзвёздные объекты становятся новой категорией небесных тел — мостами между звёздными системами. За последние годы учёные выработали несколько критериев для их определения:

Гиперболическая орбита. Скорость больше второй космической (они не связаны гравитацией Солнца). Необычный химический состав. Отличие по изотопам или по наличию нестандартных летучих веществ. Старение и эрозия. Миллиарды лет воздействия космических лучей изменяют их структуру.

Такие тела показывают, как многообразна галактическая "химия", и дают нам "пробу" вещества из других звёздных лабораторий без необходимости межзвёздных полётов.

FAQ: самые частые вопросы

Почему 3I/ATLAS называют межзвёздной кометой?

Потому что её траектория — гипербола. Она не обращается вокруг Солнца, а пролетает мимо и уходит навсегда.

Можно ли "поймать" межзвёздную комету?

Теоретически да: миссия Comet Interceptor (ЕКА, запуск 2029 г.) как раз рассчитана на перехват таких объектов. Но скорость (десятки км/с) делает задачу крайне сложной.

Почему она испускает воду так далеко от Солнца?

Возможно, водяной лёд залегает ближе к поверхности или присутствуют химические процессы, высвобождающие воду без сильного нагрева.

Сколько межзвёздных тел мы уже нашли?

Пока три: "Оумуамуа (2017), 2I/Борисов (2019) и 3I/ATLAS (2024). Вероятно, их гораздо больше — просто они слишком тусклые и быстро пролетают.

Можно ли сказать, что 3I/ATLAS несёт признаки жизни?

Нет. Пока речь идёт только о воде и неорганических молекулах. Но сама возможность, что межзвёздные кометы содержат ингредиенты жизни, чрезвычайно важна для астробиологии.