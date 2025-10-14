Связь, которую упускали: кожные болезни могут сигнализировать о риске психических отклонений

Связь между психикой и телом давно интересует учёных, но новые данные придают этой теме неожиданную глубину. Исследование, представленное на конференции ECNP в Амстердаме, показало: у людей, которые пережили первый эпизод психоза и одновременно страдают кожными заболеваниями, заметно выше риск развития депрессии и даже суицидальных мыслей.
Это открытие может изменить подход врачей к диагностике и лечению пациентов с психическими расстройствами, добавив к привычным методам наблюдения ещё один важный сигнал — состояние кожи.
В исследовании приняли участие 481 человек, перенёсший первый эпизод психоза — состояния, при котором человек теряет связь с реальностью, сталкивается с галлюцинациями или бредовыми идеями. Из них 14,5 % имели проблемы с кожей, включая сыпь, зуд или повышенную чувствительность к свету.
Все участники получали антипсихотическую терапию в течение четырёх недель. После этого учёные проанализировали уровень депрессии, наличие суицидальных мыслей и общее эмоциональное состояние.
"Через 4 недели после начала исследования у пациентов с первым эпизодом психоза, сопровождавшимся кожными заболеваниями, наблюдался более высокий уровень депрессии и риск суицида", — пояснил ведущий исследователь, доктор Хоакин Гальвань из Института медицинских исследований Грегорио Мараньона (Мадрид).
Разница оказалась ошеломляющей: у 25 % пациентов с кожными проблемами наблюдались суицидальные мысли или попытки, тогда как среди пациентов без дерматологических симптомов таких случаев было лишь 7 %.
Учёные предположили, что кожные заболевания могут служить ранним маркером неблагоприятного исхода при психозе. Это позволит выделять группу пациентов с повышенным риском и начинать для них специализированное лечение раньше, чем состояние ухудшится.
"Кожные заболевания на начальном этапе связаны с более высоким уровнем депрессии и ухудшением самочувствия в дальнейшем", — добавил доктор Гальвань.
Почему кожа и психика могут быть так тесно связаны? Ответ — в нашем происхождении. И кожа, и мозг формируются из одного эмбрионального слоя — эктодермы, поэтому нарушения на уровне нервной системы могут отражаться на состоянии кожи, и наоборот.
Учёные считают, что роль могут играть воспалительные процессы, а также реакция организма на стресс — повышенный уровень гормонов и цитокинов способен одновременно воздействовать и на мозг, и на кожные покровы.
Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, дерматология может стать новым направлением психиатрической диагностики. Появление кожных симптомов — сыпи, зуда или гиперчувствительности — может указывать на высокий риск депрессивных эпизодов.
Более того, кожные клетки, которые легко культивировать в лаборатории, можно использовать для тестирования новых методов лечения психических расстройств. Это позволит врачам подбирать препараты не только по психиатрическим показателям, но и по индивидуальным биологическим особенностям пациента.
"Эти результаты требуют подтверждения в других группах, но они действительно могут указывать на новую связь между кожей и психопатологией", — отметил профессор Эрик Руэ, специалист по трудноизлечимой депрессии из Университета Радбауд (Нидерланды).
Учёные выдвигают несколько гипотез, объясняющих связь между кожей и психикой:
Почему кожа и мозг связаны?
Потому что оба развиваются из эктодермы — одной и той же ткани эмбриона. Эта связь сохраняется на протяжении всей жизни.
Можно ли по кожным симптомам предсказать депрессию?
Пока рано говорить об этом однозначно, но первые данные подтверждают, что у пациентов с кожными проблемами чаще наблюдаются психические осложнения.
Какие кожные симптомы встречаются чаще всего?
Сыпь, зуд, фоточувствительность, воспаления и шелушение кожи.
Уточнения
Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора. Иногда термин используется в более широком смысле как название любого воспаления кожи (см. напр. атопический дерматит).
Психо́з или психоти́ческое расстро́йство (др.-греч. ψύχωσις — душевное расстройство; от ψυχή — душа, рассудок, и -ωσις — нарушенное состояние) — явно выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции совершенно не соответствуют происходящему (по И. П. Павлову).
