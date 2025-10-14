Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши помидоры могли быть вкуснее в три раза — просто поменяйте одно правило ухода
Индекс меняется: на сколько подорожала сельдь за неделю
Чем чище ездишь, тем быстрее умирает фильтр: парадокс современных дизелей
Весы в шоке, а тело в тонусе: парадокс прогресса — вес не падает, но тело становится стройнее
Я всё изменю: почему блогер Ида Галич решила организовать свою партию
Телефон на зарядке — мозг в покое: почему экран мешает выспаться даже при усталости
Одно движение для стройности и выносливости: простое, как приседание, но мощнее марафона
Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%
Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего

Связь, которую упускали: кожные болезни могут сигнализировать о риске психических отклонений

7:13
Наука

Связь между психикой и телом давно интересует учёных, но новые данные придают этой теме неожиданную глубину. Исследование, представленное на конференции ECNP в Амстердаме, показало: у людей, которые пережили первый эпизод психоза и одновременно страдают кожными заболеваниями, заметно выше риск развития депрессии и даже суицидальных мыслей.

дерматит
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
дерматит

Это открытие может изменить подход врачей к диагностике и лечению пациентов с психическими расстройствами, добавив к привычным методам наблюдения ещё один важный сигнал — состояние кожи.

Когда тревогу подаёт кожа

В исследовании приняли участие 481 человек, перенёсший первый эпизод психоза — состояния, при котором человек теряет связь с реальностью, сталкивается с галлюцинациями или бредовыми идеями. Из них 14,5 % имели проблемы с кожей, включая сыпь, зуд или повышенную чувствительность к свету.

Все участники получали антипсихотическую терапию в течение четырёх недель. После этого учёные проанализировали уровень депрессии, наличие суицидальных мыслей и общее эмоциональное состояние.

"Через 4 недели после начала исследования у пациентов с первым эпизодом психоза, сопровождавшимся кожными заболеваниями, наблюдался более высокий уровень депрессии и риск суицида", — пояснил ведущий исследователь, доктор Хоакин Гальвань из Института медицинских исследований Грегорио Мараньона (Мадрид).

Разница оказалась ошеломляющей: у 25 % пациентов с кожными проблемами наблюдались суицидальные мысли или попытки, тогда как среди пациентов без дерматологических симптомов таких случаев было лишь 7 %.

Кожа как зеркало мозга

Учёные предположили, что кожные заболевания могут служить ранним маркером неблагоприятного исхода при психозе. Это позволит выделять группу пациентов с повышенным риском и начинать для них специализированное лечение раньше, чем состояние ухудшится.

"Кожные заболевания на начальном этапе связаны с более высоким уровнем депрессии и ухудшением самочувствия в дальнейшем", — добавил доктор Гальвань.

Почему кожа и психика могут быть так тесно связаны? Ответ — в нашем происхождении. И кожа, и мозг формируются из одного эмбрионального слоя — эктодермы, поэтому нарушения на уровне нервной системы могут отражаться на состоянии кожи, и наоборот.

Учёные считают, что роль могут играть воспалительные процессы, а также реакция организма на стресс — повышенный уровень гормонов и цитокинов способен одновременно воздействовать и на мозг, и на кожные покровы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка кожных симптомов у пациентов с психозом.
    Последствие: позднее выявление депрессии и риск самоубийства.
    Альтернатива: включить дерматологический осмотр в стандартную диагностику психических расстройств.
  • Ошибка: лечение только психиатрических симптомов без внимания к общему состоянию тела.
    Последствие: неполное восстановление и риск рецидива.
    Альтернатива: мультидисциплинарный подход с участием психиатра, дерматолога и терапевта.
  • Ошибка: игнорирование связи между воспалением и психикой.
    Последствие: упущение биохимических факторов, влияющих на настроение.
    Альтернатива: проведение анализов на маркеры воспаления и подбор индивидуальной терапии.

А что если кожа — это ранний предвестник психоза?

Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, дерматология может стать новым направлением психиатрической диагностики. Появление кожных симптомов — сыпи, зуда или гиперчувствительности — может указывать на высокий риск депрессивных эпизодов.

Более того, кожные клетки, которые легко культивировать в лаборатории, можно использовать для тестирования новых методов лечения психических расстройств. Это позволит врачам подбирать препараты не только по психиатрическим показателям, но и по индивидуальным биологическим особенностям пациента.

"Эти результаты требуют подтверждения в других группах, но они действительно могут указывать на новую связь между кожей и психопатологией", — отметил профессор Эрик Руэ, специалист по трудноизлечимой депрессии из Университета Радбауд (Нидерланды).

Возможные биологические механизмы

Учёные выдвигают несколько гипотез, объясняющих связь между кожей и психикой:

  • Общее происхождение тканей: эктодерма формирует как нервную систему, так и эпидермис.
    Иммунно-воспалительные реакции: стресс и психоз сопровождаются выбросом цитокинов, влияющих на кожу.
  • Гормональный фактор: кортизол и адреналин вызывают зуд и воспаление кожи, одновременно усиливая тревогу.
  • Лекарственное воздействие: антипсихотики могут провоцировать фоточувствительность и дерматозы, усиливая эмоциональные реакции.

FAQ

Почему кожа и мозг связаны?
Потому что оба развиваются из эктодермы — одной и той же ткани эмбриона. Эта связь сохраняется на протяжении всей жизни.

Можно ли по кожным симптомам предсказать депрессию?
Пока рано говорить об этом однозначно, но первые данные подтверждают, что у пациентов с кожными проблемами чаще наблюдаются психические осложнения.

Какие кожные симптомы встречаются чаще всего?
Сыпь, зуд, фоточувствительность, воспаления и шелушение кожи.

Мифы и правда

  • Миф: психические расстройства не влияют на кожу.
    Правда: стресс и тревога усиливают воспаление и чувствительность кожи.
  • Миф: дерматологические проблемы — чисто косметическая тема.
    Правда: кожа может отражать внутренние биохимические и нейрологические процессы.
  • Миф: суицидальные мысли возникают только при тяжёлых психозах.
    Правда: наличие кожных заболеваний может повысить риск даже при умеренных формах.

Исторический контекст

  • XX век: начались исследования психосоматических заболеваний кожи (экзема, псориаз, акне).
  • 2000-е годы: выявлены взаимосвязи между стрессом и хроническими дерматозами.
  • 2020-е годы: открытие новых биологических связей между кожей, иммунной системой и психикой.
  • 2025 год: исследование ECNP впервые показало статистическую зависимость между кожными симптомами и исходом психоза.

Три интересных факта

  • От 30 % до 60 % людей с кожными болезнями имеют психические расстройства.
  • Кожа — самый крупный орган человека и один из главных индикаторов стресса.
  • В некоторых клиниках Европы уже тестируют дерматологические маркеры для ранней диагностики депрессии.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора. Иногда термин используется в более широком смысле как название любого воспаления кожи (см. напр. атопический дерматит).

Психо́з или психоти́ческое расстро́йство (др.-греч. ψύχωσις — душевное расстройство; от ψυχή — душа, рассудок, и -ωσις — нарушенное состояние) — явно выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции совершенно не соответствуют происходящему (по И. П. Павлову).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Последние материалы
Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%
Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего
Каждый бутон — как планета: этот загадочный цветок превращает сад в галактику цвета
Вкуснее, чем в магазине: готовим нежный сливочный сыр из камамбера дома — рецепт за 15 минут
Мягкое, как вата, лёгкое, как воздух: самое хрупкое создание джунглей — загадка Центральной Америки
Натуральная сила съедает нагар, но щадит металл: кастрюля заблестит так, будто и не стояла на плите
Красота без сравнения: как вернуть себе уважение к собственной форме
Саудовская Аравия открылась — но не спешите бронировать билет
Земля жаждет воды: почему наши дети могут не увидеть полноводных рек
ОРВИ атакуют, и всё начинается с кашля: как не довести обычную простуду до осложнений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.