Связь, которую упускали: кожные болезни могут сигнализировать о риске психических отклонений

Связь между психикой и телом давно интересует учёных, но новые данные придают этой теме неожиданную глубину. Исследование, представленное на конференции ECNP в Амстердаме, показало: у людей, которые пережили первый эпизод психоза и одновременно страдают кожными заболеваниями, заметно выше риск развития депрессии и даже суицидальных мыслей.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info дерматит

Это открытие может изменить подход врачей к диагностике и лечению пациентов с психическими расстройствами, добавив к привычным методам наблюдения ещё один важный сигнал — состояние кожи.

Когда тревогу подаёт кожа

В исследовании приняли участие 481 человек, перенёсший первый эпизод психоза — состояния, при котором человек теряет связь с реальностью, сталкивается с галлюцинациями или бредовыми идеями. Из них 14,5 % имели проблемы с кожей, включая сыпь, зуд или повышенную чувствительность к свету.

Все участники получали антипсихотическую терапию в течение четырёх недель. После этого учёные проанализировали уровень депрессии, наличие суицидальных мыслей и общее эмоциональное состояние.

"Через 4 недели после начала исследования у пациентов с первым эпизодом психоза, сопровождавшимся кожными заболеваниями, наблюдался более высокий уровень депрессии и риск суицида", — пояснил ведущий исследователь, доктор Хоакин Гальвань из Института медицинских исследований Грегорио Мараньона (Мадрид).

Разница оказалась ошеломляющей: у 25 % пациентов с кожными проблемами наблюдались суицидальные мысли или попытки, тогда как среди пациентов без дерматологических симптомов таких случаев было лишь 7 %.

Кожа как зеркало мозга

Учёные предположили, что кожные заболевания могут служить ранним маркером неблагоприятного исхода при психозе. Это позволит выделять группу пациентов с повышенным риском и начинать для них специализированное лечение раньше, чем состояние ухудшится.

"Кожные заболевания на начальном этапе связаны с более высоким уровнем депрессии и ухудшением самочувствия в дальнейшем", — добавил доктор Гальвань.

Почему кожа и психика могут быть так тесно связаны? Ответ — в нашем происхождении. И кожа, и мозг формируются из одного эмбрионального слоя — эктодермы, поэтому нарушения на уровне нервной системы могут отражаться на состоянии кожи, и наоборот.

Учёные считают, что роль могут играть воспалительные процессы, а также реакция организма на стресс — повышенный уровень гормонов и цитокинов способен одновременно воздействовать и на мозг, и на кожные покровы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка кожных симптомов у пациентов с психозом.

Последствие: позднее выявление депрессии и риск самоубийства.

Альтернатива: включить дерматологический осмотр в стандартную диагностику психических расстройств.

Последствие: неполное восстановление и риск рецидива.

Альтернатива: мультидисциплинарный подход с участием психиатра, дерматолога и терапевта.

Последствие: упущение биохимических факторов, влияющих на настроение.

Альтернатива: проведение анализов на маркеры воспаления и подбор индивидуальной терапии.

А что если кожа — это ранний предвестник психоза?

Если дальнейшие исследования подтвердят результаты, дерматология может стать новым направлением психиатрической диагностики. Появление кожных симптомов — сыпи, зуда или гиперчувствительности — может указывать на высокий риск депрессивных эпизодов.

Более того, кожные клетки, которые легко культивировать в лаборатории, можно использовать для тестирования новых методов лечения психических расстройств. Это позволит врачам подбирать препараты не только по психиатрическим показателям, но и по индивидуальным биологическим особенностям пациента.

"Эти результаты требуют подтверждения в других группах, но они действительно могут указывать на новую связь между кожей и психопатологией", — отметил профессор Эрик Руэ, специалист по трудноизлечимой депрессии из Университета Радбауд (Нидерланды).

Возможные биологические механизмы

Учёные выдвигают несколько гипотез, объясняющих связь между кожей и психикой:

Общее происхождение тканей: эктодерма формирует как нервную систему, так и эпидермис.

Иммунно-воспалительные реакции: стресс и психоз сопровождаются выбросом цитокинов, влияющих на кожу.

Лекарственное воздействие: антипсихотики могут провоцировать фоточувствительность и дерматозы, усиливая эмоциональные реакции.

FAQ

Почему кожа и мозг связаны?

Потому что оба развиваются из эктодермы — одной и той же ткани эмбриона. Эта связь сохраняется на протяжении всей жизни.

Можно ли по кожным симптомам предсказать депрессию?

Пока рано говорить об этом однозначно, но первые данные подтверждают, что у пациентов с кожными проблемами чаще наблюдаются психические осложнения.

Какие кожные симптомы встречаются чаще всего?

Сыпь, зуд, фоточувствительность, воспаления и шелушение кожи.

Мифы и правда

Миф: психические расстройства не влияют на кожу.

Правда: стресс и тревога усиливают воспаление и чувствительность кожи.

Правда: кожа может отражать внутренние биохимические и нейрологические процессы.

Правда: наличие кожных заболеваний может повысить риск даже при умеренных формах.

Исторический контекст

XX век: начались исследования психосоматических заболеваний кожи (экзема, псориаз, акне).

2000-е годы: выявлены взаимосвязи между стрессом и хроническими дерматозами.

2020-е годы: открытие новых биологических связей между кожей, иммунной системой и психикой.

2025 год: исследование ECNP впервые показало статистическую зависимость между кожными симптомами и исходом психоза.

Три интересных факта

От 30 % до 60 % людей с кожными болезнями имеют психические расстройства.

Кожа — самый крупный орган человека и один из главных индикаторов стресса.

В некоторых клиниках Европы уже тестируют дерматологические маркеры для ранней диагностики депрессии.

Уточнения

Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος - кожа + лат. itis - переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора. Иногда термин используется в более широком смысле как название любого воспаления кожи (см. напр. атопический дерматит).



Психо́з или психоти́ческое расстро́йство (др.-греч. ψύχωσις — душевное расстройство; от ψυχή — душа, рассудок, и -ωσις — нарушенное состояние) — явно выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции совершенно не соответствуют происходящему (по И. П. Павлову).

