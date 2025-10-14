Земля жаждет воды: почему наши дети могут не увидеть полноводных рек

Учёные бьют тревогу: человечество всё ближе к моменту, когда из кранов перестанет течь вода. Новое исследование показало, что треть засушливых регионов планеты может столкнуться с критическим дефицитом пресной воды уже к 2030 году. И если не снизить выбросы парниковых газов, подобные "day zero droughts" — засухи нулевого уровня — станут нормой к концу века.
В 2018 году мир наблюдал, как Кейптаун, крупнейший город Южной Африки, оказался на грани полного обмеления. Уровень воды в водохранилищах опустился до минимума, и местным властям пришлось ввести жёсткое нормирование.
Через год похожий сценарий развернулся в индийском мегаполисе Ченнаи. Все четыре главных водохранилища города опустели, и миллионы жителей остались без доступа к воде. Этот кризис стал предвестником того, что может ждать десятки регионов мира уже в ближайшие годы.
Исследователи связывают рост угрозы с изменением климата. Повышение температуры атмосферы приводит к уменьшению количества осадков, сокращению речного стока и снижению уровня воды в водохранилищах. Эти процессы усиливают друг друга, формируя замкнутый круг засух.
Группа под руководством климатолога Францке использовала глобальные климатические модели, чтобы оценить масштабы будущих кризисов. Учёные сравнили разные сценарии выбросов парниковых газов и рассчитали, какие регионы первыми столкнутся с "нулевыми" засухами.
"Почти три четверти засушливых регионов мира могут лишиться воды к концу века, если не предпринять решительных действий", — отметил климатолог Францке.
Результаты оказались тревожными. Даже при умеренных сценариях выбросов половина территорий, склонных к засухе, столкнётся с нехваткой воды к 2100 году, а 22% — уже в течение ближайших пяти лет.
Если же выбросы останутся на текущем уровне, 74% таких регионов испытают тяжёлые и затяжные засухи до конца века, причём более трети из них — уже к 2030 году.
Особенно уязвимыми оказались США. Согласно CNRM-модели, к 2030 году угрозу дефицита воды испытывают Чикаго, Вашингтон, Финикс, Сан-Диего и Милуоки. Эти города уже сегодня сталкиваются с ростом температуры и уменьшением притока пресной воды.
По подсчётам исследователей, к концу века до 750 миллионов человек могут оказаться в зоне "нулевой воды". Из них около 470 миллионов будут жить в городах, а ещё 290 миллионов — в сельской местности.
Ситуация особенно опасна в регионах Средиземноморья, Южной Африки и юго-запада США, где интенсивное сельское хозяйство и урбанизация уже подрывают водный баланс.
Если тенденции сохранятся, кризис может начаться не в 2030-х, а уже в ближайшие годы. В некоторых регионах уровень воды падает быстрее, чем предполагали модели. Это создаёт риски для продовольственной безопасности, энергетики и социальной стабильности.
С другой стороны, этот сценарий может стать толчком к ускоренной модернизации. Новые технологии водоочистки, опреснения и накопления влаги уже проходят испытания в Израиле, Австралии и Катаре — странах, которые научились выживать в условиях постоянной засухи.
Что означает термин "day zero drought"?
Это ситуация, когда запасы воды в регионе настолько малы, что вода подаётся только в экстренных объёмах или вовсе недоступна.
Может ли это коснуться Европы или Америка?
Да. Уже к 2030 году под угрозой окажутся южная Испания, Италия, Калифорния и Аризона.
Что делать обычным людям?
Сокращать расход воды дома: использовать экономичные душевые насадки, собирать дождевую воду, отдавать предпочтение местным продуктам, производство которых требует меньше воды.
Уточнения
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.
