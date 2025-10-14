Земля жаждет воды: почему наши дети могут не увидеть полноводных рек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:18
Наука

Учёные бьют тревогу: человечество всё ближе к моменту, когда из кранов перестанет течь вода. Новое исследование показало, что треть засушливых регионов планеты может столкнуться с критическим дефицитом пресной воды уже к 2030 году. И если не снизить выбросы парниковых газов, подобные "day zero droughts" — засухи нулевого уровня — станут нормой к концу века.

Засуха
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засуха

Когда города остаются без воды

В 2018 году мир наблюдал, как Кейптаун, крупнейший город Южной Африки, оказался на грани полного обмеления. Уровень воды в водохранилищах опустился до минимума, и местным властям пришлось ввести жёсткое нормирование.

Через год похожий сценарий развернулся в индийском мегаполисе Ченнаи. Все четыре главных водохранилища города опустели, и миллионы жителей остались без доступа к воде. Этот кризис стал предвестником того, что может ждать десятки регионов мира уже в ближайшие годы.

Почему вода исчезает

Исследователи связывают рост угрозы с изменением климата. Повышение температуры атмосферы приводит к уменьшению количества осадков, сокращению речного стока и снижению уровня воды в водохранилищах. Эти процессы усиливают друг друга, формируя замкнутый круг засух.

Группа под руководством климатолога Францке использовала глобальные климатические модели, чтобы оценить масштабы будущих кризисов. Учёные сравнили разные сценарии выбросов парниковых газов и рассчитали, какие регионы первыми столкнутся с "нулевыми" засухами.

"Почти три четверти засушливых регионов мира могут лишиться воды к концу века, если не предпринять решительных действий", — отметил климатолог Францке.

Что показали прогнозы

Результаты оказались тревожными. Даже при умеренных сценариях выбросов половина территорий, склонных к засухе, столкнётся с нехваткой воды к 2100 году, а 22% — уже в течение ближайших пяти лет.

Если же выбросы останутся на текущем уровне, 74% таких регионов испытают тяжёлые и затяжные засухи до конца века, причём более трети из них — уже к 2030 году.

Особенно уязвимыми оказались США. Согласно CNRM-модели, к 2030 году угрозу дефицита воды испытывают Чикаго, Вашингтон, Финикс, Сан-Диего и Милуоки. Эти города уже сегодня сталкиваются с ростом температуры и уменьшением притока пресной воды.

Масштаб надвигающегося кризиса

По подсчётам исследователей, к концу века до 750 миллионов человек могут оказаться в зоне "нулевой воды". Из них около 470 миллионов будут жить в городах, а ещё 290 миллионов — в сельской местности.

Ситуация особенно опасна в регионах Средиземноморья, Южной Африки и юго-запада США, где интенсивное сельское хозяйство и урбанизация уже подрывают водный баланс.

Как снизить риски: пошаговый план действий

  1. Сокращение выбросов парниковых газов. Переход на возобновляемые источники энергии — солнечные панели, ветровые турбины, гидроэлектростанции.
  2. Рациональное водопользование. Современные системы ирригации, повторное использование очищенной воды, "умные" технологии учёта расхода.
  3. Зелёная инфраструктура. Восстановление лесов и болот, которые аккумулируют влагу и снижают температуру.
  4. Образовательные программы. Повышение осведомлённости населения о значении воды и способах её экономии.
  5. Местные стратегии. Создание региональных планов управления водными ресурсами с учётом особенностей климата и населения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерная зависимость от поверхностных источников воды.
    Последствие: быстрое исчерпание водохранилищ.
    Альтернатива: внедрение технологий опреснения и подземного хранения воды.
  • Ошибка: игнорирование климатических прогнозов при градостроительном планировании.
    Последствие: города оказываются без резервных источников воды.
    Альтернатива: проектирование инфраструктуры с учётом будущих климатических сценариев.
  • Ошибка: медленное внедрение энергоперехода.
    Последствие: усиление парникового эффекта и учащение засух.
    Альтернатива: стимулирование инвестиций в чистую энергетику и экологичные технологии.

А что если "нулевой день" наступит раньше?

Если тенденции сохранятся, кризис может начаться не в 2030-х, а уже в ближайшие годы. В некоторых регионах уровень воды падает быстрее, чем предполагали модели. Это создаёт риски для продовольственной безопасности, энергетики и социальной стабильности.

С другой стороны, этот сценарий может стать толчком к ускоренной модернизации. Новые технологии водоочистки, опреснения и накопления влаги уже проходят испытания в Израиле, Австралии и Катаре — странах, которые научились выживать в условиях постоянной засухи.

FAQ

Что означает термин "day zero drought"?
Это ситуация, когда запасы воды в регионе настолько малы, что вода подаётся только в экстренных объёмах или вовсе недоступна.

Может ли это коснуться Европы или Америка?
Да. Уже к 2030 году под угрозой окажутся южная Испания, Италия, Калифорния и Аризона.

Что делать обычным людям?
Сокращать расход воды дома: использовать экономичные душевые насадки, собирать дождевую воду, отдавать предпочтение местным продуктам, производство которых требует меньше воды.

Мифы и правда

  • Миф: нехватка воды — проблема только развивающихся стран.
    Правда: кризис грозит и богатым регионам, включая США и Европу.
  • Миф: опреснение решит все проблемы.
    Правда: технология требует много энергии и не подходит для всех регионов.
  • Миф: дожди восполнят запасы.
    Правда: изменение климата делает осадки всё более нерегулярными и непредсказуемыми.

Исторический контекст

  • 2018 — Кейптаун на грани "дня ноль".
  • 2019 — Ченнаи полностью исчерпал городские водохранилища.
  • 2020-2024 — рост числа регионов с хронической засухой в Средиземноморье и США.
  • 2025 — прогноз ООН о дефиците воды у трети человечества.

Три интересных факта

  1. 70% всей пресной воды используется в сельском хозяйстве.
  2. Средний европеец тратит около 150 литров воды в день, а житель США — до 400.
  3. Потеря 1% мировых запасов пресной воды может затронуть более 100 миллионов человек.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
