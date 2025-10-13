Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал выпадение первого снега в Москве и Подмосковье.
В интервью "Постньюс" он заявил, что для формирования устойчивого снежного покрова потребуется ещё около шести недель.
По словам метеоролога, выпавшие осадки имеют характер мокрого снега, больше напоминающего дождь. Он подчеркнул, что такие кратковременные явления не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь людей и остаются практически незамеченными.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться. Обычно этот процесс завершается к концу ноября, и в текущем году ожидается, что устойчивый снежный покров сформируется примерно к 30 ноября.
По его мнению метеоролога, наблюдаемые в настоящее время температуры находятся в пределах обычных значений для данного времени года.
