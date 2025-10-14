Солнечная система не заканчивается Нептуном: что известно о загадочном кандидате в планеты

На краю Солнечной системы может скрываться ещё один мир — каменистая планета размером с Землю, которую учёные окрестили "Планетой Y". Новые наблюдения намекают, что этот загадочный объект расположен ближе, чем предполагаемая "Девятая планета", и способен изменить наше понимание архитектуры Солнечной системы.

От поисков Нептуна до гипотезы о "Планете Y"

История поиска новых миров началась ещё в XIX веке. После открытия Нептуна в 1846 году астрономы продолжили искать неведомую планету, чьё притяжение могло бы объяснить странные колебания орбит известных тел. Эти поиски завершились открытием Плутона в 1930-х годах, и на десятилетия охота за "десятой планетой" прекратилась.

В 2016 году американские астрономы Майк Браун и Константин Батыгин вновь зажгли интерес, выдвинув гипотезу о существовании массивного тела — "Планеты X". Эта невидимая планета, по их расчётам, могла бы объяснить странные орбиты объектов в поясе Койпера — области за Нептуном, населённой множеством ледяных тел.

Однако теперь, спустя несколько лет, появилась новая интрига — следы возможного присутствия ещё одной планеты — "Планеты Y".

Что показали наблюдения 2024 года

В августе 2024 года группа исследователей проанализировала движение 50 объектов в поясе Койпера. Удивительно, но орбиты многих из них оказались наклонены примерно на 15 градусов относительно плоскости остальных планет.

Учёные предположили, что такое систематическое отклонение неслучайно — его может вызывать гравитация пока неоткрытой планеты. Если расчёты верны, "Планета Y" находится от 100 до 200 а. е. от Солнца — в два раза ближе, чем предполагаемая "Девятая планета".

Астрономы описывают этот мир как каменистый, с массой между Меркурием и Землёй. Его орбита наклонена примерно на 10 градусов к плоскости остальных планет, что делает его движение необычным и трудным для прямого наблюдения.

Почему открытия пока недостаточно

Несмотря на сенсационность данных, многие специалисты сохраняют скепсис. Количество изученных тел слишком мало, чтобы делать однозначные выводы: статистика может просто обманывать. Кроме того, измерения орбит объектов в дальних областях Солнечной системы часто сопровождаются большими погрешностями.

"Для окончательного подтверждения гипотезы нужно больше наблюдений", — отметил профессор астрономии Майк Браун.

Главная надежда возлагается на новый Обсерватория Веры С. Рубин в Чили — один из самых мощных телескопов современности. Он сможет сканировать небо с высокой чувствительностью и поможет найти как саму "Планету Y", так и другие крупные тела в поясе Койпера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком быстрое объявление о "новой планете" на основании малых данных.

Последствие: подрыв доверия к научным выводам, повторение истории с Плутоном.

Альтернатива: независимое подтверждение наблюдений разными обсерваториями и внимательная статистическая проверка.

Последствие: упущение возможности обнаружить новые физические эффекты.

Альтернатива: рассмотреть версии о чёрной дыре или модифицированной гравитации, прежде чем делать выводы.

Последствие: ограничение поля исследований и задержка прогресса.

Альтернатива: комплексный анализ — от динамики объектов до наблюдений микроволнового фона.

А что если "Планета Y" реальна?

Если новая планета действительно существует, это перевернёт представления о формировании Солнечной системы. Вероятно, она сохранилась с первых эпох, когда вокруг Солнца вращалось множество крупных тел. Некоторые из них были выброшены далеко наружу при взаимодействии с Юпитером, другие — сохранились в поясе Койпера.

Наличие "Планеты Y" может объяснить не только наклон орбит, но и распределение массы в дальнейших областях. А главное — подтвердит, что система Солнца гораздо сложнее и богаче, чем мы привыкли думать.

FAQ

Как астрономы ищут "Планету Y"?

Используют телескопы, фиксирующие малейшие смещения известных объектов. По их траекториям вычисляют возможное положение невидимого тела.

Можно ли увидеть её в телескоп с Земли?

Пока нет. Даже крупнейшие телескопы фиксируют лишь слабые аномалии в движении других объектов. Прямое изображение может получить только Обсерватория Веры Рубин или космический телескоп Джеймс Уэбб.

Сколько времени займёт подтверждение?

При удачных наблюдениях — несколько лет. Но для окончательного вывода потребуется многолетний мониторинг орбит.

Мифы и правда

Миф: если найдут "Планету Y", Земле угрожает столкновение.

Правда: орбита новой планеты слишком далека, чтобы повлиять на положение Земли.

Правда: они различаются по массе, расстоянию и типу.

Правда: такие объекты отражают слишком мало света — их трудно обнаружить даже современным оборудованием.

Исторический контекст

1846 год — открытие Нептуна по математическим расчётам.

1930 год — обнаружение Плутона, позднее признанного карликовой планетой.

2016 год — гипотеза Батыгина и Брауна о "Планете X".

2024 год — намёки на существование "Планеты Y".

Три интересных факта

Если "Планету Y" удастся обнаружить, она станет первой планетой, открытой в XXI веке.

Её орбитальный период может превышать 1000 лет.

Пояс Койпера, где она скрывается, содержит сотни тысяч ледяных тел, но мы видим лишь малую их часть.

Уточнения

Непту́н - восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. Его масса превышает массу Земли в 17,2 раза и является третьей среди планет Солнечной системы, а по экваториальному диаметру Нептун занимает четвёртое место, превосходя Землю в 3,9 раза. Планета названа в честь Нептуна — римского бога морей. Обнаружен 23 сентября 1846 года, став первой планетой, открытой благодаря математическим расчётам.



Ве́ра Ру́бин (англ. Vera C. Rubin; 23 июля 1928, Филадельфия, Пенсильвания — 25 декабря 2016, Принстон, Нью-Джерси) — американский астроном-наблюдатель, известная пионерскими исследованиями скорости вращения галактик. Доктор, член Национальной академии наук США (1981), Американского философского общества (1995) и Папской АН. Удостоена Национальной научной медали США (1993).

