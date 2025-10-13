Москву накроет ледяной циклон: жителей ждёт адская неделя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков предупреждает: наступающая неделя принесёт с собой ощутимое похолодание.

Дождь
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дождь

Стоит достать тёплые куртки и головные уборы, так как в столице ожидается первый снег. Об этом синоптик сообщил в беседе с MosTimes.

Власть циклона

По словам метеоролога, причина резкого изменения погоды — мощный циклон. Эта обширная и медленно движущаяся система будет доминировать над погодными условиями в течение нескольких дней, начиная с сегодняшнего дня и вплоть до конца рабочей недели.

Дожди и мокрый снег

Не забудьте резиновые сапоги. Старков акцентирует внимание на сильных и затяжных дождях, которые обрушатся на Москву. Ожидается выпадение до трех месячных норм осадков. Из-за низкой температуры к дождю местами может примешиваться мокрый снег. Во вторник и среду дожди станут менее интенсивными, а с четверга погода начнет улучшаться.

Ветер усилит ощущение холода

Ситуацию усугубит пронизывающий ветер с севера. Специалист предупреждает, что он значительно усилит ощущение холода. При фактической температуре воздуха в 4-6 градусов тепла, по ощущениям будет казаться, что на улице всего 0-2 градуса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
