Рыба, которая полетит к звёздам: зачем морского окуня отправляют в космос

6:24
Наука

Идея выращивать рыбу на Луне звучит как фантастика, но именно это планируют французские учёные в рамках проекта Lunar Hatch. Если эксперимент удастся, морской окунь может стать первой в истории рыбой, родившейся и выросшей вне Земли.

Морской окунь в аквариуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морской окунь в аквариуме

Рыба для космоса: как всё началось

Проект Lunar Hatch ("Лунный инкубатор") разработан специалистами Французского национального института океанических исследований в городе Палава-ле-Фло на юге Франции.
Его автор — доктор Сириль Пшибыла, морской биолог, посвятивший годы изучению аквакультуры. Его команда ставит перед собой задачу: доказать, что на Луне возможно разведение морских видов рыб как источника белка для астронавтов.

"Рыба — отличный источник белка, который человек усваивает лучше всего. В ней содержатся омега-3 и витамины группы B, необходимые для поддержания мышечной массы. Возник вопрос: почему бы не производить еду прямо там, где она нужна?" — отметил доктор Сириль Пшибыла.

Почему именно морской окунь

Выбор не случаен. Морской окунь устойчив к перепадам температуры, неприхотлив к корму и легко адаптируется к условиям замкнутой среды. Его яйца и мальки могут развиваться при пониженном содержании кислорода, что критически важно для замкнутых систем на орбитальных и лунных станциях.

Кроме того, окунь богат белком (около 20 %) и омега-3 жирными кислотами, а его мясо не вызывает пищевой аллергии — важное преимущество для экипажей, живущих в изоляции.

Эксперимент: как будут выращивать "космическую рыбу"

На первом этапе планируется отправить в космос икру морского окуня. Пока корабль доберётся до Международной космической станции (примерно за 48 часов), из икринок должны вылупиться мальки.
После наблюдений их заморозят и доставят обратно на Землю для анализа.

Цель — понять, как микрогравитация влияет на:

  • процесс оплодотворения;
  • развитие эмбриона;
  • дыхательную систему мальков;
  • ориентацию в пространстве.

Если результаты окажутся успешными, следующая стадия — создание замкнутых акваферм в лунных модулях.

Сколько рыбы нужно космонавтам

Команда Lunar Hatch рассчитала рацион будущих "лунных колонистов".
Для миссии из семи человек продолжительностью 16 недель потребуется:

Параметр Количество
Порции рыбы на человека 2 в неделю
Всего порций 224
Необходимое количество окуней около 200
Контрольная группа на Земле 200 особей

Это обеспечит астронавтов полноценным белковым питанием без поставок с Земли.

Исторический контекст: когда рыбы уже летали в космос

Lunar Hatch — не первая попытка изучить водных организмов за пределами Земли.

Год Страна Вид Цель эксперимента
1973 США, "Аполлон" Муммичог (Fundulus heteroclitus) Изучение ориентации рыб в невесомости
1976 СССР, "Салют" Гуппи Поведение в замкнутых аквариумах
2015 МКС Данио-рерио (Danio rerio) Атрофия мышц при микрогравитации
2024 Китай, "Тяньгун" Данио-рерио Адаптация эмбрионов и развитие плавательного пузыря

Новый проект станет первым, где цель — полноценное выращивание рыбы для питания, а не просто исследование.

Как это может работать на Луне

Учёные рассматривают замкнутую биосферную систему, где отходы человека служат удобрением для растений, растения — кормом для рыб, а рыбы — источником белка для человека.

Такой цикл позволит:

  • снизить количество грузов с Земли;
  • поддерживать баланс кислорода и углекислого газа;
  • использовать воду многократно благодаря фильтрации.

Ошибки и риски проекта

Потенциальная проблема Последствие Решение
Изменение давления или температуры Гибель икры Создание автоматической климат-системы
Недостаток кислорода Замедление роста Встроенные аэраторы и водоросли-поставщики O₂
Микрогравитация Деформация плавательного пузыря Использование вращающихся аквариумов
Психологический фактор экипажа Эмоциональная усталость от замкнутой среды Наличие аквариума как "антистресс-объекта"

Мифы и правда о "космической ферме"

  • Миф 1. Рыбу хотят разводить прямо в лунных кратерах.
  • Правда: речь идёт о герметичных биокуполах с регулируемой средой, а не открытых резервуарах.
  • Миф 2. Морской окунь не выживет без гравитации.
  • Правда: эмбрионы окуня показывают устойчивость к условиям микрогравитации при коротких экспозициях.
  • Миф 3. Эксперименты направлены на коммерческое производство рыбы.
  • Правда: это научный проект, цель которого — устойчивое питание астронавтов.

Почему это важно

  1. Снижение зависимости от поставок с Земли. Каждая тонна груза на орбиту стоит миллионы долларов.
  2. Создание устойчивой экосистемы для будущих лунных баз.
  3. Изучение адаптации живых организмов к инопланетной среде.
  4. Возможность разведения других видов (например, креветок или улиток) в будущем.

Интересные факты

  1. Экспериментальные аквариумы для космоса весят всего 4 кг и рассчитаны на минимальное потребление воды.
  2. Французские инженеры разработали "умную систему пузырьков", создающую ощущение гравитации для мальков.
  3. В NASA уже тестируют подобные микрофермы с водорослями и планктоном — основой будущих космических пищевых циклов.

Проект Lunar Hatch — шаг к тому, чтобы сделать долгосрочные космические миссии самодостаточными. Если морской окунь успешно адаптируется в условиях невесомости, человечество впервые получит возможность выращивать полноценный белковый продукт за пределами Земли. И, возможно, в меню будущих астронавтов появится фраза: "Окунь лунного разведения — дважды в неделю".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
