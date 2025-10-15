Рыба, которая полетит к звёздам: зачем морского окуня отправляют в космос

Идея выращивать рыбу на Луне звучит как фантастика, но именно это планируют французские учёные в рамках проекта Lunar Hatch. Если эксперимент удастся, морской окунь может стать первой в истории рыбой, родившейся и выросшей вне Земли.
Проект Lunar Hatch ("Лунный инкубатор") разработан специалистами Французского национального института океанических исследований в городе Палава-ле-Фло на юге Франции.
Его автор — доктор Сириль Пшибыла, морской биолог, посвятивший годы изучению аквакультуры. Его команда ставит перед собой задачу: доказать, что на Луне возможно разведение морских видов рыб как источника белка для астронавтов.
"Рыба — отличный источник белка, который человек усваивает лучше всего. В ней содержатся омега-3 и витамины группы B, необходимые для поддержания мышечной массы. Возник вопрос: почему бы не производить еду прямо там, где она нужна?" — отметил доктор Сириль Пшибыла.
Выбор не случаен. Морской окунь устойчив к перепадам температуры, неприхотлив к корму и легко адаптируется к условиям замкнутой среды. Его яйца и мальки могут развиваться при пониженном содержании кислорода, что критически важно для замкнутых систем на орбитальных и лунных станциях.
Кроме того, окунь богат белком (около 20 %) и омега-3 жирными кислотами, а его мясо не вызывает пищевой аллергии — важное преимущество для экипажей, живущих в изоляции.
На первом этапе планируется отправить в космос икру морского окуня. Пока корабль доберётся до Международной космической станции (примерно за 48 часов), из икринок должны вылупиться мальки.
После наблюдений их заморозят и доставят обратно на Землю для анализа.
Цель — понять, как микрогравитация влияет на:
Если результаты окажутся успешными, следующая стадия — создание замкнутых акваферм в лунных модулях.
Команда Lunar Hatch рассчитала рацион будущих "лунных колонистов".
Для миссии из семи человек продолжительностью 16 недель потребуется:
|Параметр
|Количество
|Порции рыбы на человека
|2 в неделю
|Всего порций
|224
|Необходимое количество окуней
|около 200
|Контрольная группа на Земле
|200 особей
Это обеспечит астронавтов полноценным белковым питанием без поставок с Земли.
Lunar Hatch — не первая попытка изучить водных организмов за пределами Земли.
|Год
|Страна
|Вид
|Цель эксперимента
|1973
|США, "Аполлон"
|Муммичог (Fundulus heteroclitus)
|Изучение ориентации рыб в невесомости
|1976
|СССР, "Салют"
|Гуппи
|Поведение в замкнутых аквариумах
|2015
|МКС
|Данио-рерио (Danio rerio)
|Атрофия мышц при микрогравитации
|2024
|Китай, "Тяньгун"
|Данио-рерио
|Адаптация эмбрионов и развитие плавательного пузыря
Новый проект станет первым, где цель — полноценное выращивание рыбы для питания, а не просто исследование.
Учёные рассматривают замкнутую биосферную систему, где отходы человека служат удобрением для растений, растения — кормом для рыб, а рыбы — источником белка для человека.
Такой цикл позволит:
|Потенциальная проблема
|Последствие
|Решение
|Изменение давления или температуры
|Гибель икры
|Создание автоматической климат-системы
|Недостаток кислорода
|Замедление роста
|Встроенные аэраторы и водоросли-поставщики O₂
|Микрогравитация
|Деформация плавательного пузыря
|Использование вращающихся аквариумов
|Психологический фактор экипажа
|Эмоциональная усталость от замкнутой среды
|Наличие аквариума как "антистресс-объекта"
Проект Lunar Hatch — шаг к тому, чтобы сделать долгосрочные космические миссии самодостаточными. Если морской окунь успешно адаптируется в условиях невесомости, человечество впервые получит возможность выращивать полноценный белковый продукт за пределами Земли. И, возможно, в меню будущих астронавтов появится фраза: "Окунь лунного разведения — дважды в неделю".
