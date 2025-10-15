Сухой воздух превратил зверя в мумию: в Мичигане нашли неизвестное существо с черепом как у собаки

Необычная находка в стенах Мичиганского государственного университета поставила исследователей в тупик. Студенты обнаружили мумифицированное существо с длинным хвостом и высохшей кожей, которое поначалу сочли мистическим существом из легенд. В честь легендарной Чупакабры его прозвали Капакаброй.
Мумифицированные останки обнаружили при ремонте старого университетского здания. По размеру загадочный зверёк напоминал небольшую кошку: у него вытянутый хвост, тонкие уши и хрупкая кожа, словно пергамент.
Кости и зубы частично сохранились, что позволило начать анализ. Именно по ним учёные надеются установить, к какому виду относится животное и как давно оно погибло.
"Теоретически, мы могли бы провести радиоуглеродный анализ, но само здание недостаточно старое, чтобы это имело смысл", — пояснила аспирантка Джериэль Карталес.
Название появилось не случайно. Слово "Капакабра" — отсылка к пуэрториканскому мифическому существу Чупакабре, известному по легендам как "козий вампир", якобы нападавшему на домашних животных.
Студенты с юмором соединили название университета (Michigan State University, MSU) с мифом о Чупакабре — так появился гибридный термин "Капакабра".
Исследовательская группа полагает, что животное могло забраться в здание через вентиляцию и погибнуть внутри стен, где сухой и тёплый воздух способствовал естественной мумификации.
По словам Джериэль Карталес, возраст находки определить сложно: она могла пролежать там от месяца до полувека, но не более 136 лет — именно столько зданию, построенному в 1889 году.
После первых исследований были выдвинуты несколько гипотез. Учёные сравнили строение черепа, челюсти и морды с известными видами животных:
"Череп имеет высокий наклон лба, что характерно для собаки или енота", — уточнила Карталес.
По предварительным данным, животное на 75% похоже на енота, но для окончательного вывода необходим анализ зубного ряда и сравнение с эталонными образцами.
Аспирантка использует рентгенографию и сравнительную морфологию. Снимки позволяют оценить структуру костей, не повреждая артефакт.
Главная трудность — отсутствие нужных данных: в существующих справочниках нет полных описаний черепов мумифицированных животных из североамериканских экосистем.
Сейчас команда Мичиганского университета сотрудничает с лабораторией судебной антропологии, где проводится уточнённое сравнение с черепами енотов, лис и других мелких хищников.
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Енот
|Соответствие черепа, зубов и размеров тела
|Необычная форма носа и короткие передние лапы
|Кошка
|Размер тела и хвост
|Несовпадение строения черепа
|Опоссум
|Возможная мумификация в тёплом воздухе
|Отсутствие характерного вытянутого рыла
|Неизвестный гибрид/мутация
|Необычные пропорции, аномалии зубов
|Пока нет подтверждений ДНК-анализом
Интерес к подобным находкам всегда подогревается легендами. Миф о Чупакабре возник в 1990-х в Латинской Америке — якобы это существо высасывало кровь у коз и овец.
Научных доказательств его существования нет, но каждая странная находка — от скелета с мутацией до неизвестного животного — вызывает волну предположений и сенсаций.
Подобные случаи уже случались в последние годы:
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Интерпретация каждой находки как "неизвестного вида"
|Распространение фейков
|Биологический анализ, ДНК-тест
|Попытка самостоятельно вскрыть мумию
|Утрата научной ценности
|Передача специалистам
|Распространение фото без контекста
|Паника и дезинформация
|Сопровождение публикаций научным комментарием
Следующий этап — генетический анализ тканей. Учёные надеются выделить фрагменты ДНК и сравнить их с базами данных североамериканских животных. Если результаты подтвердят "енотовую" теорию, загадка будет решена. Если же данные не совпадут — исследование может привести к открытию нового подвида.
"Мы ещё не можем дать окончательный ответ, но уверены, что это уникальный пример естественной мумификации животного в замкнутом пространстве", — сказала Карталес.
Пока вероятнее всего, что перед нами — мумифицированный енот, но научное сообщество допускает и редкий вариант: случай спонтанной гибридизации или мутации. Такие феномены известны, когда особи разных видов (например, собаки и койоты) дают потомство с непредсказуемыми признаками.
Находка "Капакабры" в стенах Мичиганского университета показала, как даже случайное открытие способно объединить археологов, биологов и судебных антропологов. Пока загадка не разгадана окончательно, но научный подход постепенно вытесняет сенсационные догадки. И, возможно, вместо нового мифического существа человечество получит ещё одно доказательство того, как удивительно работает природа.
