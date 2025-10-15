Сухой воздух превратил зверя в мумию: в Мичигане нашли неизвестное существо с черепом как у собаки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:03
Наука

Необычная находка в стенах Мичиганского государственного университета поставила исследователей в тупик. Студенты обнаружили мумифицированное существо с длинным хвостом и высохшей кожей, которое поначалу сочли мистическим существом из легенд. В честь легендарной Чупакабры его прозвали Капакаброй.

Мумифицированное существо Капакабра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мумифицированное существо Капакабра

Необычная находка в Мичигане

Мумифицированные останки обнаружили при ремонте старого университетского здания. По размеру загадочный зверёк напоминал небольшую кошку: у него вытянутый хвост, тонкие уши и хрупкая кожа, словно пергамент.

Кости и зубы частично сохранились, что позволило начать анализ. Именно по ним учёные надеются установить, к какому виду относится животное и как давно оно погибло.

"Теоретически, мы могли бы провести радиоуглеродный анализ, но само здание недостаточно старое, чтобы это имело смысл", — пояснила аспирантка Джериэль Карталес.

Кто такая "Капакабра"?

Название появилось не случайно. Слово "Капакабра" — отсылка к пуэрториканскому мифическому существу Чупакабре, известному по легендам как "козий вампир", якобы нападавшему на домашних животных.

Студенты с юмором соединили название университета (Michigan State University, MSU) с мифом о Чупакабре — так появился гибридный термин "Капакабра".

Что известно о происхождении существа

Исследовательская группа полагает, что животное могло забраться в здание через вентиляцию и погибнуть внутри стен, где сухой и тёплый воздух способствовал естественной мумификации.

По словам Джериэль Карталес, возраст находки определить сложно: она могла пролежать там от месяца до полувека, но не более 136 лет — именно столько зданию, построенному в 1889 году.

Версии учёных

После первых исследований были выдвинуты несколько гипотез. Учёные сравнили строение черепа, челюсти и морды с известными видами животных:

  • Кошка — исключена: форма морды не совпадает.
  • Крыса и опоссум — отпадают по строению зубов.
  • Собака — маловероятно из-за формы лба.

"Череп имеет высокий наклон лба, что характерно для собаки или енота", — уточнила Карталес.

По предварительным данным, животное на 75% похоже на енота, но для окончательного вывода необходим анализ зубного ряда и сравнение с эталонными образцами.

Как проводят исследование

Аспирантка использует рентгенографию и сравнительную морфологию. Снимки позволяют оценить структуру костей, не повреждая артефакт.
Главная трудность — отсутствие нужных данных: в существующих справочниках нет полных описаний черепов мумифицированных животных из североамериканских экосистем.

Сейчас команда Мичиганского университета сотрудничает с лабораторией судебной антропологии, где проводится уточнённое сравнение с черепами енотов, лис и других мелких хищников.

Таблица: версии происхождения "Капакабры"

Версия Аргументы "за" Аргументы "против"
Енот Соответствие черепа, зубов и размеров тела Необычная форма носа и короткие передние лапы
Кошка Размер тела и хвост Несовпадение строения черепа
Опоссум Возможная мумификация в тёплом воздухе Отсутствие характерного вытянутого рыла
Неизвестный гибрид/мутация Необычные пропорции, аномалии зубов Пока нет подтверждений ДНК-анализом

Мифическая подоплёка: почему люди ищут Чупакабру

Интерес к подобным находкам всегда подогревается легендами. Миф о Чупакабре возник в 1990-х в Латинской Америке — якобы это существо высасывало кровь у коз и овец.
Научных доказательств его существования нет, но каждая странная находка — от скелета с мутацией до неизвестного животного — вызывает волну предположений и сенсаций.

Реальные примеры "мифических" существ

Подобные случаи уже случались в последние годы:

  • 2021, США: в Техасе фермер сфотографировал странное существо у курятника, оказавшееся больным койотом с кожным заболеванием.
  • 2023, Аргентина: найдено "чудовище" на берегу, позже опознанное как тюлень в стадии разложения.
  • 2024, Калифорния: выбросило на берег огромную рыбу-мурену, тело которой жители приняли за "морского монстра".

Ошибки интерпретации → Последствие → Научное объяснение

Ошибка Последствие Альтернатива
Интерпретация каждой находки как "неизвестного вида" Распространение фейков Биологический анализ, ДНК-тест
Попытка самостоятельно вскрыть мумию Утрата научной ценности Передача специалистам
Распространение фото без контекста Паника и дезинформация Сопровождение публикаций научным комментарием

Что дальше

Следующий этап — генетический анализ тканей. Учёные надеются выделить фрагменты ДНК и сравнить их с базами данных североамериканских животных. Если результаты подтвердят "енотовую" теорию, загадка будет решена. Если же данные не совпадут — исследование может привести к открытию нового подвида.

"Мы ещё не можем дать окончательный ответ, но уверены, что это уникальный пример естественной мумификации животного в замкнутом пространстве", — сказала Карталес.

А что если это действительно новый вид?

Пока вероятнее всего, что перед нами — мумифицированный енот, но научное сообщество допускает и редкий вариант: случай спонтанной гибридизации или мутации. Такие феномены известны, когда особи разных видов (например, собаки и койоты) дают потомство с непредсказуемыми признаками.

Интересные факты

  1. Еноты могут пролезать через отверстия шириной всего 8 см — именно столько, сколько вентиляционная шахта в старом здании.
  2. В сухих помещениях без доступа насекомых трупы животных могут мумифицироваться естественным путём.
  3. Подобные "находки из стен" фиксировались в университетах Британии и США: чаще всего это были летучие мыши, крысы и птицы.

Находка "Капакабры" в стенах Мичиганского университета показала, как даже случайное открытие способно объединить археологов, биологов и судебных антропологов. Пока загадка не разгадана окончательно, но научный подход постепенно вытесняет сенсационные догадки. И, возможно, вместо нового мифического существа человечество получит ещё одно доказательство того, как удивительно работает природа.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
