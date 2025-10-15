Сухой воздух превратил зверя в мумию: в Мичигане нашли неизвестное существо с черепом как у собаки

Необычная находка в стенах Мичиганского государственного университета поставила исследователей в тупик. Студенты обнаружили мумифицированное существо с длинным хвостом и высохшей кожей, которое поначалу сочли мистическим существом из легенд. В честь легендарной Чупакабры его прозвали Капакаброй.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мумифицированное существо Капакабра

Необычная находка в Мичигане

Мумифицированные останки обнаружили при ремонте старого университетского здания. По размеру загадочный зверёк напоминал небольшую кошку: у него вытянутый хвост, тонкие уши и хрупкая кожа, словно пергамент.

Кости и зубы частично сохранились, что позволило начать анализ. Именно по ним учёные надеются установить, к какому виду относится животное и как давно оно погибло.

"Теоретически, мы могли бы провести радиоуглеродный анализ, но само здание недостаточно старое, чтобы это имело смысл", — пояснила аспирантка Джериэль Карталес.

Кто такая "Капакабра"?

Название появилось не случайно. Слово "Капакабра" — отсылка к пуэрториканскому мифическому существу Чупакабре, известному по легендам как "козий вампир", якобы нападавшему на домашних животных.

Студенты с юмором соединили название университета (Michigan State University, MSU) с мифом о Чупакабре — так появился гибридный термин "Капакабра".

Что известно о происхождении существа

Исследовательская группа полагает, что животное могло забраться в здание через вентиляцию и погибнуть внутри стен, где сухой и тёплый воздух способствовал естественной мумификации.

По словам Джериэль Карталес, возраст находки определить сложно: она могла пролежать там от месяца до полувека, но не более 136 лет — именно столько зданию, построенному в 1889 году.

Версии учёных

После первых исследований были выдвинуты несколько гипотез. Учёные сравнили строение черепа, челюсти и морды с известными видами животных:

Кошка — исключена: форма морды не совпадает.

Крыса и опоссум — отпадают по строению зубов.

Собака — маловероятно из-за формы лба.

"Череп имеет высокий наклон лба, что характерно для собаки или енота", — уточнила Карталес.

По предварительным данным, животное на 75% похоже на енота, но для окончательного вывода необходим анализ зубного ряда и сравнение с эталонными образцами.

Как проводят исследование

Аспирантка использует рентгенографию и сравнительную морфологию. Снимки позволяют оценить структуру костей, не повреждая артефакт.

Главная трудность — отсутствие нужных данных: в существующих справочниках нет полных описаний черепов мумифицированных животных из североамериканских экосистем.

Сейчас команда Мичиганского университета сотрудничает с лабораторией судебной антропологии, где проводится уточнённое сравнение с черепами енотов, лис и других мелких хищников.

Таблица: версии происхождения "Капакабры"

Версия Аргументы "за" Аргументы "против" Енот Соответствие черепа, зубов и размеров тела Необычная форма носа и короткие передние лапы Кошка Размер тела и хвост Несовпадение строения черепа Опоссум Возможная мумификация в тёплом воздухе Отсутствие характерного вытянутого рыла Неизвестный гибрид/мутация Необычные пропорции, аномалии зубов Пока нет подтверждений ДНК-анализом

Мифическая подоплёка: почему люди ищут Чупакабру

Интерес к подобным находкам всегда подогревается легендами. Миф о Чупакабре возник в 1990-х в Латинской Америке — якобы это существо высасывало кровь у коз и овец.

Научных доказательств его существования нет, но каждая странная находка — от скелета с мутацией до неизвестного животного — вызывает волну предположений и сенсаций.

Реальные примеры "мифических" существ

Подобные случаи уже случались в последние годы:

2021, США: в Техасе фермер сфотографировал странное существо у курятника, оказавшееся больным койотом с кожным заболеванием.

2023, Аргентина: найдено "чудовище" на берегу, позже опознанное как тюлень в стадии разложения.

2024, Калифорния: выбросило на берег огромную рыбу-мурену, тело которой жители приняли за "морского монстра".

Ошибки интерпретации → Последствие → Научное объяснение

Ошибка Последствие Альтернатива Интерпретация каждой находки как "неизвестного вида" Распространение фейков Биологический анализ, ДНК-тест Попытка самостоятельно вскрыть мумию Утрата научной ценности Передача специалистам Распространение фото без контекста Паника и дезинформация Сопровождение публикаций научным комментарием

Что дальше

Следующий этап — генетический анализ тканей. Учёные надеются выделить фрагменты ДНК и сравнить их с базами данных североамериканских животных. Если результаты подтвердят "енотовую" теорию, загадка будет решена. Если же данные не совпадут — исследование может привести к открытию нового подвида.

"Мы ещё не можем дать окончательный ответ, но уверены, что это уникальный пример естественной мумификации животного в замкнутом пространстве", — сказала Карталес.

А что если это действительно новый вид?

Пока вероятнее всего, что перед нами — мумифицированный енот, но научное сообщество допускает и редкий вариант: случай спонтанной гибридизации или мутации. Такие феномены известны, когда особи разных видов (например, собаки и койоты) дают потомство с непредсказуемыми признаками.

Интересные факты

Еноты могут пролезать через отверстия шириной всего 8 см — именно столько, сколько вентиляционная шахта в старом здании. В сухих помещениях без доступа насекомых трупы животных могут мумифицироваться естественным путём. Подобные "находки из стен" фиксировались в университетах Британии и США: чаще всего это были летучие мыши, крысы и птицы.

Находка "Капакабры" в стенах Мичиганского университета показала, как даже случайное открытие способно объединить археологов, биологов и судебных антропологов. Пока загадка не разгадана окончательно, но научный подход постепенно вытесняет сенсационные догадки. И, возможно, вместо нового мифического существа человечество получит ещё одно доказательство того, как удивительно работает природа.