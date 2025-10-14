Где день длится вечность, а ночь не даёт остыть: зафиксирован предел человеческой выносливости

Изменение климата перестаёт быть абстрактной угрозой. Для жителей Ближнего Востока и Северной Африки это уже ощутимая реальность. К середине XXI века именно этот регион может стать первым, где жара превысит предел человеческой выносливости. Учёные предупреждают: к 2070 году некоторые территории БВСА рискуют превратиться в зоны, непригодные для жизни.
Ближний Восток и Северная Африка — одни из самых жарких и засушливых мест на планете. Летом температура здесь часто превышает +50 °C, а влажность остаётся критически низкой. Такие условия уже ставят под угрозу здоровье миллионов людей, ограничивают доступ к воде и увеличивают потребление энергии на охлаждение.
Что тревожнее — регион приближается к климатическим порогам, обозначенным в Парижском соглашении. Глобальное потепление на +1,5 °C и +2 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой уже превзойдено в некоторых районах Саудовской Аравии, Ирана и Алжира. Если тенденция сохранится, многие города не выдержат будущего теплового давления.
Климатические модели CMIP5 и CMIP6 показывают, что Аравийский полуостров нагревается в 3,5 раза быстрее глобального среднего показателя. К 2070-м температура воздуха в некоторых точках может увеличиться на 3-4 °C, а к концу века — до 9 °C.
Особенно уязвимыми считаются внутренние районы Саудовской Аравии, пустыни Алжира и горы Эльбурз в Иране.
Сухой климат усиливает эффект: из-за почти полного отсутствия влаги испарение не охлаждает воздух, как это происходит в тропиках. В результате регионы МЕНА по темпам потепления сопоставимы с Арктикой — только в условиях экстремальной засухи.
|Показатель
|Среднемировой уровень
|Ближний Восток и Северная Африка
|Темп потепления
|+0,2 °C за десятилетие
|+0,7 °C за десятилетие
|Порог 1,5 °C
|Ожидается к 2040 г.
|Уже достигнут локально
|Порог 2 °C
|Ожидается к 2050-2060 гг.
|Возможен до 2035 г.
|Максимальная летняя температура
|+45 °C
|До +55 °C
|Возможная температура к 2100 г.
|+4 °C
|До +9 °C
Уже в ближайшие десятилетия жара станет не просто дискомфортом, а угрозой выживанию. При сочетании высокой температуры и влажности организм перестаёт охлаждаться естественным путём, а тепловой удар может наступить даже у здорового человека.
В сельских районах потепление приведёт к потере урожая и деградации земель. Увеличится дефицит воды, нарастут продовольственные кризисы и миграция.
Городская инфраструктура большинства столиц региона не приспособлена к таким условиям: асфальт и бетон аккумулируют тепло, а электросети не выдерживают массового включения кондиционеров.
"Мы видим, как жара превращается в фактор социальной нестабильности", — отмечает климатолог из Каирского университета Лейла Хамдан.
Исследователи считают, что активное снижение выбросов может замедлить региональное потепление на 30-40 %. Это потребует глобальных решений, но и местные меры способны смягчить последствия.
Адаптация — ключевой инструмент: города БВСА становятся площадками для экспериментов с архитектурой и технологиями охлаждения. Белые фасады, системы естественной вентиляции, зелёные крыши и отражающие материалы способны снизить температуру воздуха в мегаполисах на 2-3 °C.
Развиваются и более смелые идеи — искусственные микроклиматы, туманообразующие установки, автономные купольные пространства. Пока это дорого, но может стать единственным способом обеспечить комфорт в городах будущего.
Некоторые районы МЕНА, особенно пустыни Саудовской Аравии и внутренние территории Алжира, уже приближаются к физическому пределу выживаемости человека при открытой экспозиции. Если среднесуточная температура превысит +35 °C при высокой влажности, пребывание на улице без защиты станет смертельно опасным.
В таком сценарии население вынуждено будет мигрировать в прибрежные зоны или подземные комплексы с искусственным климатом — шаг, который раньше казался фантастикой.
Климатическая нестабильность в регионе уже подталкивает к пересмотру международных стратегий. Рост температуры и дефицит воды усиливают социальные контрасты, создавая почву для конфликтов и перемещений населения.
Миграционные потоки могут направиться в Европу и Центральную Азию, что повлияет на политический баланс. Поэтому вопросы климатической адаптации становятся не только экологическими, но и дипломатическими.
|Плюсы
|Минусы
|Развитие новых технологий и "умных" городов
|Высокая стоимость и неравномерность внедрения
|Создание рабочих мест в зелёной энергетике
|Зависимость от внешнего финансирования
|Улучшение качества жизни в мегаполисах
|Ограниченность водных ресурсов для озеленения
|Международное сотрудничество
|Политическая нестабильность тормозит проекты
Почему именно этот регион страдает первым?
Из-за сочетания сухого климата, низкой влажности и высокой солнечной радиации, которая усиливает парниковый эффект.
Можно ли остановить процесс?
Полностью — нет, но можно замедлить. Снижение выбросов и внедрение технологий охлаждения способны выиграть десятилетия.
Что произойдёт с сельским хозяйством?
Поля будут высыхать, но возможно развитие агротехнологий с минимальным расходом воды — гидропоника, опреснение, вертикальные фермы.
Когда ситуация станет критической?
По расчётам, уже к 2070 году в отдельных зонах температура превысит безопасные для человека значения.
Миф: жара угрожает только днём.
Правда: ночные температуры растут быстрее дневных, не давая телу остывать.
Миф: богатые страны региона смогут "откупиться" от потепления.
Правда: экстремальная жара разрушает инфраструктуру вне зависимости от уровня дохода.
Миф: климат можно "починить" технологиями.
Правда: без сокращения выбросов даже самые инновационные решения дадут лишь временный эффект.
В 2022 году в Кувейте температура достигла 53,6 °C — один из самых высоких показателей в истории наблюдений.
Вода в Персидском заливе летом теперь прогревается до +37 °C, что губительно для кораллов и рыбы.
Некоторые архитекторы предлагают строить "вертикальные оазисы" — небоскрёбы с внутренними садами и собственным микроклиматом.
Первые тревожные прогнозы для МЕНА появились ещё в 1970-х, когда фиксировался устойчивый рост средней температуры на 0,3 °C за десятилетие. Тогда это казалось несущественным, но к XXI веку темпы утроились.
Сегодня регион, подаривший миру нефть, рискует стать символом климатического перелома — первой зоной, где глобальное потепление превратится из теории в реальность.
