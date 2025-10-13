Две волны активности: когда и как магнитные бури повлияют на ваше самочувствие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В конце октября прогнозируются два периода значительных геомагнитных возмущений.

Земля во время магнитной бури
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля во время магнитной бури

Ожидается, что сила бурь достигнет шестого уровня. Детальный график изменений геомагнитной обстановки с разбивкой по дням и часам представило интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Первая волна активности

Незначительные колебания начнутся уже в пятницу, 17 октября, они достигнут третьего уровня интенсивности (слабая буря) и продолжатся в течение 24 часов.

Затем, до вечера воскресенья, 19 октября, уровень активности возрастет до четвертого (небольшая буря).

После этого, до вечера понедельника, 20 октября, прогнозируется умеренная буря пятого уровня.

С вечера понедельника геомагнитная обстановка стабилизируется до третьего уровня на двое суток.

Вторая волна активности

Вторая волна геомагнитной активности начнется в пятницу, 24 октября, с четвертого уровня и продлится двое суток.

Кратковременное улучшение для людей, чувствительных к геомагнитным изменениям, ожидается с вечера 26 октября до вечера 27 октября, когда сила бури снизится до третьего уровня.

Затем, в течение суток, до вечера 28 октября, снова прогнозируется четвертый уровень. Кульминация бури ожидается с вечера 28 октября до вечера 29 октября, когда геомагнитная активность достигнет шестого уровня.

После этого интенсивность снизится до пятого уровня и сохранится до пятницы, 31 октября, после чего упадет до четвертого.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
