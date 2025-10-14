Тьма обрела форму: астрономы впервые увидели невидимого властелина космоса — свет не вечен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:19
Наука

Астрономы сделали одно из самых впечатляющих открытий последних лет — им удалось зафиксировать невидимый объект, который искажает пространство и время. Это открытие не только подтверждает теории о существовании темной материи, но и открывает новые возможности для понимания устройства Вселенной.

Искривления света в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Искривления света в космосе

Загадка темной материи

Темная материя остаётся одной из самых больших загадок космоса. Она не испускает свет, не поглощает и не отражает его, но именно она формирует структуру галактик и определяет движение звёзд. Учёные видят её не напрямую, а по тому, как она воздействует на всё вокруг своей гравитацией.

Чтобы "увидеть" невидимое, астрономы используют эффект гравитационного линзирования — искривление света при прохождении через массивные объекты. Этот эффект предсказал Эйнштейн, и он стал главным инструментом для поиска темной материи.

"Поиск объектов, которые не излучают свет, непростая задача, мы используем далекие галактики как подсветку, чтобы обнаружить их гравитационные отпечатки", — пояснил ведущий автор исследования Девон Пауэлл.

Учёные нашли невидимку

Обнаруженный объект находится примерно в десяти миллиардах световых лет от Земли и имеет массу, превышающую солнечную в миллион раз. Он был найден благодаря анализу деформации света от далёкой радиогалактики. Свет, проходя через область, где скрыт этот объект, искривлялся и создавал характерные дуги — те самые "гравитационные следы".

На снимках с телескопов видно место, где светящаяся радиодуга сужается — это и есть точка, где гравитация невидимого тела воздействует на поток света. Однако сам объект не излучает ничего: ни в оптическом, ни в инфракрасном, ни в радиодиапазоне.

Супертелескоп размером с Землю

Для исследования использовались сразу несколько мощнейших радиотелескопов: Green Bank, Very Long Baseline Array и европейская сеть с сверхдлинной базой EVN. Их сигналы объединили в единую систему, которая по сути стала "супертелескопом", охватывающим всю Землю. Благодаря этому удалось достичь разрешения, в 13 раз превышающего возможности знаменитого телескопа WM Keck.

Такой подход позволил увидеть мельчайшие искажения света, которые невозможно различить обычными оптическими инструментами.

"На первом снимке высокого разрешения мы сразу заметили сужение гравитационной дуги — явный признак новой массы между нами и далекой радиогалактикой", — рассказал соавтор исследования Джон Маккин.

Математика и суперкомпьютеры

Чтобы обработать колоссальные объёмы данных, исследователи использовали новые методы компьютерного моделирования и симуляции. По словам Симоны Веджетти, для этого пришлось создавать совершенно новые численные алгоритмы, способные анализировать сложные гравитационные эффекты и моделировать распределение невидимой массы.

"Данные были настолько большие и сложные, что мы разработали новые численные подходы. Это непросто, ведь раньше такого никогда не делали", — отметила соавтор исследования Симона Веджетти.

Созданные алгоритмы позволили построить "карты гравитации" — визуальные модели, показывающие, как темная материя искривляет пространство вокруг себя.

Это открытие важно

Найденный объект стал самым маломассивным из всех, что когда-либо фиксировались с помощью гравитационного линзирования. Его масса примерно в сто раз меньше аналогичных структур, зарегистрированных ранее. Это доказывает, что даже небольшие сгустки темной материи могут существовать и оказывать значительное влияние на окружающее пространство.

"Мы ожидали хотя бы один объект, и открытие полностью согласуется с предсказаниями теории холодной темной материи", — подчеркнул Девон Пауэлл.

Обнаружение такого объекта — прямое подтверждение современных моделей формирования галактик. Согласно этим теориям, Вселенная состоит примерно на 27% из темной материи, которая создаёт гравитационные каркасы для всех наблюдаемых структур. Без неё звёзды не смогли бы собраться в галактики, а космос выглядел бы совсем иначе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что всё, что не видно, просто "пустое пространство".
  • Последствие: учёные могли бы пропустить важнейшие структуры, формирующие галактики.
  • Альтернатива: использовать радиоинтерферометры, методы визуализации и эффект Эйнштейновского кольца для поиска гравитационных искажений.

А что если

А что если подобных объектов во Вселенной не один, а миллиарды? Если подтверждения этому будут найдены, часть гипотез о строении темной материи придётся пересмотреть. Возможно, она состоит не из частиц, а из плотных невидимых микроструктур, взаимодействующих только через гравитацию.

FAQ

Как учёные "видят" тёмную материю?
Через гравитационное линзирование — эффект, при котором массивный объект искривляет свет от дальних источников.

Можно ли наблюдать подобные объекты с Земли?
Да, но только с помощью сети радиотелескопов, работающих синхронно.

Зачем нужно изучать такие объекты?
Чтобы понять, как устроена Вселенная и из чего она состоит. Темная материя определяет судьбу галактик и направление космической эволюции.

Мифы и правда

  • Миф: темная материя — это чёрная дыра.
    Правда: это разные явления. Чёрные дыры излучают гравитационные волны и могут быть видимы косвенно, а тёмная материя не имеет даже горизонта событий.
  • Миф: тёмная материя — фантазия учёных.
    Правда: её существование подтверждается множеством наблюдений: вращением галактик, космическим микроволновым фоном и гравитационными линзами.
  • Миф: она опасна для Земли.
    Правда: тёмная материя почти не взаимодействует с обычной, поэтому безопасна для планеты.

3 интересных факта

  1. Если бы можно было "увидеть" всю тёмную материю, галактики выглядели бы как огромные сети, соединённые невидимыми нитями.
  2. На долю темной материи приходится больше массы, чем на все звёзды, планеты и пыль во Вселенной вместе взятые.
  3. Без неё не существовало бы устойчивых орбит, и планеты не смогли бы вращаться вокруг звёзд так, как сейчас.

Исторический контекст

Ещё в 1930-х швейцарский астроном Фриц Цвикки первым заметил, что галактики в скоплениях движутся слишком быстро, будто их удерживает нечто невидимое. С тех пор поиски этого "нечто" не прекращались. Открытие нового маломассивного объекта — логическое продолжение многолетней работы, начатой почти век назад.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
