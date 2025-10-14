Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:18
Наука

На глубине почти 400 метров к западу от Сан-Диего лежит тихая стальная тень — подводная лодка ВМС США времён Первой мировой войны. USS F-1 исчезла в декабре 1917 года, столкнувшись со своим систершипом F-3 во время учений. За считанные секунды судно ушло под воду, унеся жизни 19 человек.
Через 107 лет исследователи с помощью современных подводных аппаратов наконец-то нашли место крушения и подробно его задокументировали, не потревожив покой погибших.

Затонувшая подводная лодка 1917 года
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Затонувшая подводная лодка 1917 года

Как нашли лодку, о которой забыли

Экспедицию организовал Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) при участии ВМС США. Главной задачей стало не только обнаружение корпуса, но и отработка технологий, позволяющих безопасно обследовать исторические объекты на большой глубине.

Сначала автономный подводный аппарат Sentry провёл разведку — сканировал дно многолучевым сонаром, создавая точную карту участка. Позже к месту погружения отправился легендарный пилотируемый батискаф Alvin, способный нырять до 6,5 км.

"Мы хотели не просто увидеть обломки, а понять, как корабль покоится, не касаясь его корпусом или манипуляторами", — рассказал океанограф из WHOI Брюс Стрикротт.

На экранах операторов появилась чёткая картина: лодка лежит на боку, хорошо сохранились рубка, обшивка и даже элементы кормовой части. Корабль словно застыл во времени — теперь его обитают морские ежи и кораллы.

Подводная фотосъёмка XXI века

Чтобы измерить каждый сантиметр объекта, команда использовала фотограмметрию — технологию, при которой тысячи перекрывающихся снимков объединяются в точную 3D-модель. Sentry и Alvin делали фотографии с разной высоты и углов, а навигационные датчики помогали свести их в единую цифровую "мозаику".

Такая реконструкция позволяет не просто увидеть корабль, но и измерить толщину обшивки, углы наклона, повреждения. Позже эти данные сопоставят с архивными чертежами и показаниями выживших, чтобы уточнить, как именно произошло столкновение.

История трагедии USS F-1

17 декабря 1917 года густой туман накрыл побережье Калифорнии. Во время манёвров у мыса Лома две субмарины класса F — F-1 и F-3 — столкнулись боками. Корпус F-1 был пробит, и она затонула за секунды. Пятеро моряков, находившихся на палубе, спаслись; 19 погибли.
Лодка стала братской могилой и была объявлена военным захоронением. Поэтому современные исследователи работают по принципу "не тронь — задокументируй": никаких манипуляций, только визуальная съёмка и дистанционные измерения.

На борту исследовательского судна, находившегося прямо над точкой крушения, члены экипажа провели короткую церемонию памяти — 19 ударов корабельного колокола и оглашение имён погибших.

Сравнение: старые и новые методы поиска

Параметр Ранее (до 2000 г.) Сейчас
Поиск объектов По эхолотам и водолазным отчётам Многолучевые сонары, GPS и ROV
Документация Фото и описание вручную 3D-фотограмметрия и лазерное картирование
Риски для объектов Частые повреждения при подъёме Нулевая механическая нагрузка
Доступная глубина До 200 м Более 6000 м
Цель работ Подъём и исследование Цифровое сохранение и образование

Как проходила экспедиция: шаг за шагом

  1. На судне провели сканирование района многолучевым гидролокатором, составив карту дна.

  2. Аппарат Sentry, следуя программе, медленно проходил над объектом, фиксируя каждый метр сонара.

  3. После уточнения координат погрузился Alvin — пилоты визуально подтвердили наличие лодки.

  4. С помощью камер высокого разрешения отсняли корпус и прилегающий рельеф.

  5. Данные обработали на борту и превратили в 3D-модель с точностью до сантиметра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приближаться слишком близко к объекту.
    Последствие: поднятие осадка, потеря видимости и риск повредить корпус.
    Альтернатива: держать безопасную дистанцию и использовать зум-камеры.
  • Ошибка: поднимать артефакты ради музея.
    Последствие: нарушение покоя военного захоронения.
    Альтернатива: создавать виртуальные туры и цифровые копии.
  • Ошибка: недооценивать навигацию под водой.
    Последствие: расхождение данных и ошибки при совмещении снимков.
    Альтернатива: использовать перекрёстную синхронизацию GPS и акустических маяков.

А что если...

Созданная модель позволяет "пролететь" вдоль корпуса в VR-режиме — технология уже используется в музеях и образовательных программах. Посетители смогут увидеть, как выглядела подлодка изнутри и какие механизмы она имела. Для историков цифровая копия важна ещё и потому, что повторные съёмки через 5-10 лет позволят отследить, как ржавчина, биологические обрастания и течения постепенно меняют состояние памятника.

Плюсы и минусы цифровых подводных исследований

Плюсы Минусы
Полная сохранность объекта Высокая стоимость оборудования
Точная 3D-фиксация и измерения Ограниченная видимость при мутной воде
Возможность обучать новых пилотов Большой объём данных для обработки
Использование в музеях и AR-проектах Требует длительного планирования миссии

FAQ

Почему подлодку не поднимают?
Это военное захоронение, охраняемое законом США. Подъём останков запрещён из уважения к погибшим.

Как долго лодка сохранялась на такой глубине?
Холодная вода, слабые течения и отсутствие кислорода замедляют коррозию, поэтому корпус сохранился относительно хорошо.

Можно ли увидеть USS F-1 онлайн?
Да, после обработки данных планируется опубликовать интерактивную 3D-модель на портале NOAA и WHOI.

Зачем учёным такие миссии?
Помимо исторического значения, они тренируют пилотов и инженеров для будущих задач — от исследований разломов до поиска новых экосистем.

Мифы и правда

  • Миф: старые корабли можно без последствий поднять на поверхность.
    Правда: любое вмешательство разрушает контекст и ущербно для памяти погибших.
  • Миф: автономные роботы работают без участия человека.
    Правда: ими управляют инженеры и навигационные команды, которые анализируют каждое действие в реальном времени.
  • Миф: на глубине нет жизни.
    Правда: даже на 400 м корпус USS F-1 покрыт губками, кораллами и мелкими ракообразными — теперь это мини-экосистема.

Три интересных факта

  1. "Альвин" — тот самый аппарат, который в 1986 году снимал "Титаник".

  2. Sentry может работать автономно до 30 часов, собирая сотни гигабайт данных.

  3. Глубинные погружения используют гелий вместо азота — это снижает риск кислородного отравления.

Исторический контекст

USS F-1 — представитель раннего поколения американских субмарин. Её длина — 44 метра, экипаж — 24 человека, глубина погружения — до 60 м. Столкновение с F-3 стало крупнейшей катастрофой ВМС США в их "подводном детстве". После этой трагедии процедуры безопасности были полностью пересмотрены: улучшили связь, ввели новые сигналы и регламент по дистанции между лодками.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
