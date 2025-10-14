Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха

На глубине почти 400 метров к западу от Сан-Диего лежит тихая стальная тень — подводная лодка ВМС США времён Первой мировой войны. USS F-1 исчезла в декабре 1917 года, столкнувшись со своим систершипом F-3 во время учений. За считанные секунды судно ушло под воду, унеся жизни 19 человек.
Через 107 лет исследователи с помощью современных подводных аппаратов наконец-то нашли место крушения и подробно его задокументировали, не потревожив покой погибших.
Экспедицию организовал Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) при участии ВМС США. Главной задачей стало не только обнаружение корпуса, но и отработка технологий, позволяющих безопасно обследовать исторические объекты на большой глубине.
Сначала автономный подводный аппарат Sentry провёл разведку — сканировал дно многолучевым сонаром, создавая точную карту участка. Позже к месту погружения отправился легендарный пилотируемый батискаф Alvin, способный нырять до 6,5 км.
"Мы хотели не просто увидеть обломки, а понять, как корабль покоится, не касаясь его корпусом или манипуляторами", — рассказал океанограф из WHOI Брюс Стрикротт.
На экранах операторов появилась чёткая картина: лодка лежит на боку, хорошо сохранились рубка, обшивка и даже элементы кормовой части. Корабль словно застыл во времени — теперь его обитают морские ежи и кораллы.
Чтобы измерить каждый сантиметр объекта, команда использовала фотограмметрию — технологию, при которой тысячи перекрывающихся снимков объединяются в точную 3D-модель. Sentry и Alvin делали фотографии с разной высоты и углов, а навигационные датчики помогали свести их в единую цифровую "мозаику".
Такая реконструкция позволяет не просто увидеть корабль, но и измерить толщину обшивки, углы наклона, повреждения. Позже эти данные сопоставят с архивными чертежами и показаниями выживших, чтобы уточнить, как именно произошло столкновение.
17 декабря 1917 года густой туман накрыл побережье Калифорнии. Во время манёвров у мыса Лома две субмарины класса F — F-1 и F-3 — столкнулись боками. Корпус F-1 был пробит, и она затонула за секунды. Пятеро моряков, находившихся на палубе, спаслись; 19 погибли.
Лодка стала братской могилой и была объявлена военным захоронением. Поэтому современные исследователи работают по принципу "не тронь — задокументируй": никаких манипуляций, только визуальная съёмка и дистанционные измерения.
На борту исследовательского судна, находившегося прямо над точкой крушения, члены экипажа провели короткую церемонию памяти — 19 ударов корабельного колокола и оглашение имён погибших.
|Параметр
|Ранее (до 2000 г.)
|Сейчас
|Поиск объектов
|По эхолотам и водолазным отчётам
|Многолучевые сонары, GPS и ROV
|Документация
|Фото и описание вручную
|3D-фотограмметрия и лазерное картирование
|Риски для объектов
|Частые повреждения при подъёме
|Нулевая механическая нагрузка
|Доступная глубина
|До 200 м
|Более 6000 м
|Цель работ
|Подъём и исследование
|Цифровое сохранение и образование
На судне провели сканирование района многолучевым гидролокатором, составив карту дна.
Аппарат Sentry, следуя программе, медленно проходил над объектом, фиксируя каждый метр сонара.
После уточнения координат погрузился Alvin — пилоты визуально подтвердили наличие лодки.
С помощью камер высокого разрешения отсняли корпус и прилегающий рельеф.
Данные обработали на борту и превратили в 3D-модель с точностью до сантиметра.
Созданная модель позволяет "пролететь" вдоль корпуса в VR-режиме — технология уже используется в музеях и образовательных программах. Посетители смогут увидеть, как выглядела подлодка изнутри и какие механизмы она имела. Для историков цифровая копия важна ещё и потому, что повторные съёмки через 5-10 лет позволят отследить, как ржавчина, биологические обрастания и течения постепенно меняют состояние памятника.
|Плюсы
|Минусы
|Полная сохранность объекта
|Высокая стоимость оборудования
|Точная 3D-фиксация и измерения
|Ограниченная видимость при мутной воде
|Возможность обучать новых пилотов
|Большой объём данных для обработки
|Использование в музеях и AR-проектах
|Требует длительного планирования миссии
Почему подлодку не поднимают?
Это военное захоронение, охраняемое законом США. Подъём останков запрещён из уважения к погибшим.
Как долго лодка сохранялась на такой глубине?
Холодная вода, слабые течения и отсутствие кислорода замедляют коррозию, поэтому корпус сохранился относительно хорошо.
Можно ли увидеть USS F-1 онлайн?
Да, после обработки данных планируется опубликовать интерактивную 3D-модель на портале NOAA и WHOI.
Зачем учёным такие миссии?
Помимо исторического значения, они тренируют пилотов и инженеров для будущих задач — от исследований разломов до поиска новых экосистем.
"Альвин" — тот самый аппарат, который в 1986 году снимал "Титаник".
Sentry может работать автономно до 30 часов, собирая сотни гигабайт данных.
Глубинные погружения используют гелий вместо азота — это снижает риск кислородного отравления.
USS F-1 — представитель раннего поколения американских субмарин. Её длина — 44 метра, экипаж — 24 человека, глубина погружения — до 60 м. Столкновение с F-3 стало крупнейшей катастрофой ВМС США в их "подводном детстве". После этой трагедии процедуры безопасности были полностью пересмотрены: улучшили связь, ввели новые сигналы и регламент по дистанции между лодками.
