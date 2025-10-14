Гигант под водой начал распадаться: процесс, который длится миллионы лет, поймали в реальном времени

Учёные впервые зафиксировали, как в глубинах океана происходит разрушение тектонической плиты — процесса, который обычно занимает миллионы лет. Это открытие помогает по-новому взглянуть на устройство планеты и объясняет, почему в одних регионах землетрясения случаются чаще, а в других наступает долгий "покой".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under OpenAI Free for commercial use (OpenAI License) Распад океанической плиты под Тихим океаном

Исследование, проведённое у берегов острова Ванкувер, показало: зона субдукции — место, где океаническая плита уходит под континентальную, — не разрушается мгновенно. Она словно медленно "рассыпается" на части, теряя импульс, как поезд, который постепенно сходит с рельсов.

Что такое зона субдукции

Зоны субдукции — это глубинные двигатели планеты. Здесь океаническая кора погружается в мантию, формируя горные хребты, порождая вулканы и создавая мощнейшие землетрясения. Гравитация тянет плиту вниз, пока она не встречает сопротивление.

Но, как выяснили исследователи, этот процесс не вечен. Система может разрушаться изнутри, и именно это сейчас происходит на северо-западе Тихого океана, в зоне Каскадии.

"Мы буквально наблюдаем, как умирает часть тектонического механизма Земли", — заявил геофизик Дэниел Оберман, участник проекта Cascadia 2021.

Как фиксируют разлом в океане

Чтобы "заглянуть" под дно океана, команда использовала сейсморазведку методом отражения — аналог ультразвука, применяемого для изучения внутренней структуры морской коры. На исследовательском судне Marcus G. Langseth учёные направляли звуковые волны в толщу пород и регистрировали отражения с помощью 15-километровой цепочки гидрофонов.

Так удалось получить детальные поперечные срезы плиты Хуан-де-Фука. На снимках чётко видны разломы и трещины — следы постепенного распада тектонической структуры.

Плита, которая трескается по кускам

Оказалось, что плита не ломается целиком. Она отделяется фрагментами — один участок отходит, затем другой, а остальная часть продолжает движение. Такой механизм снижает общую силу субдукции и делает систему менее устойчивой.

На одном из участков зафиксирован провал плиты на 5 километров вглубь — доказательство того, что внутренние разломы уже сформировались.

Эта постепенность объясняет, почему на некоторых отрезках наблюдаются слабые толчки, а рядом — полное отсутствие сейсмической активности. Когда участок плиты полностью отделяется, контакт между камнями теряется, и землетрясения там прекращаются.

Сравнение: обычная и разрушающаяся субдукция

Признак Устойчивая зона Разрушающаяся зона Движение плит Непрерывное погружение Прерывистое, с разрывами Сейсмическая активность Регулярные землетрясения Чередование тишины и всплесков Вулканизм Стабильный Нестабильный, локальный Влияние на рельеф Формирование хребтов Образование микроплит Эволюция системы Медленное развитие Постепенное угасание

Геологический "поезд под уклон"

Учёные сравнивают процесс с товарным составом, который катится вниз: сначала отделяются отдельные вагоны, затем движение замедляется. То же происходит и с плитой Хуан-де-Фука. Каждая потеря связи уменьшает силу притяжения, которая тянет всю систему вниз. Со временем зона субдукции может полностью "затормозить" и исчезнуть.

Подобные примеры уже встречались в геологической летописи. У побережья Нижней Калифорнии обнаружены остатки древней плиты Фараллон — "ископаемое доказательство" того, что такие зоны не вечны.

Почему это важно для прогноза землетрясений

Каскадия остаётся одной из самых сейсмоопасных зон мира. Новые данные не снижают риск катастроф, но помогают точнее понять, где и как накапливается напряжение.

Разрушение плиты создаёт новые барьеры и "пандусы", которые могут остановить или перенаправить разрыв земной коры. Эти особенности теперь учитываются в моделях сейсмической активности.

Хотя процесс длится миллионы лет, понимание его механики помогает составлять более надёжные карты риска для прибрежных регионов Канады и США.

Такие исследования позволяют не только понять прошлое планеты, но и прогнозировать будущие природные процессы.

А что если...

Учёные не исключают, что со временем Каскадия может полностью прекратить существование. Но это произойдёт не скоро — процесс займёт миллионы лет. Когда плита окончательно потеряет импульс, регион перестанет быть источником крупных землетрясений, но на смену ему могут прийти новые зоны активности в соседних областях. Это естественный цикл геологии — старые структуры умирают, а новые рождаются.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Более точное понимание механики субдукции Не даёт немедленного прогноза землетрясений Возможность улучшить модели сейсмической опасности Ограниченные данные по глубинным слоям Новые методы морской сейсморазведки Высокая стоимость исследований

FAQ

Что такое субдукция?

Это процесс погружения одной тектонической плиты под другую в недра Земли.

Почему плиты разрушаются?

Из-за внутреннего напряжения, нагрева и взаимодействия с другими структурами коры.

Может ли разрушение снизить риск землетрясений?

В краткосрочной перспективе — нет. Напротив, новые разрывы могут создавать дополнительные очаги активности.

Сколько длится разрушение плиты?

От нескольких миллионов до десятков миллионов лет. По геологическим меркам это мгновение, но для человека — вечность.

Мифы и правда

Миф: тектонические плиты неподвижны.

Правда: они постоянно движутся, сталкиваются и разрушаются.

Миф: землетрясения случаются только у поверхности.

Правда: многие происходят на глубине десятков километров.

Миф: можно точно предсказать землетрясение.

Правда: можно лишь оценивать вероятность и характер будущих событий.

Три интересных факта

Средняя скорость движения плит в зоне Каскадии — всего 4 сантиметра в год, но этого достаточно, чтобы вызвать мегаземлетрясение каждые 500 лет. Глубинные микротрещины фиксируют даже шум океанских волн — настолько чувствительна современная аппаратура. По аналогии с Каскадией, похожие процессы разрушения обнаружены и у берегов Чили, где плита Наска демонстрирует признаки "старения".

Исторический контекст

Зона субдукции Каскадии известна по мощнейшему землетрясению 1700 года, вызвавшему цунами, достигшее берегов Японии. С тех пор геологи активно изучают этот регион. Новое исследование стало первым, где удалось напрямую увидеть, как океаническая плита теряет целостность.