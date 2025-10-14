Выгорание начинается не в голове, а на тарелке: скрытые ингридиенты питания повышают тревожность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:26
Наука

Идея, что еда способна смещать кислотно-щелочной баланс, родилась ещё в XX веке. Сегодня её не путают с "щелочной диетой" из ленты мифов, а рассматривают через практичную метрику — диетическую кислотную нагрузку (DAL) и расчётный показатель PRAL.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Смысл простой: разные продукты после переваривания оставляют "кислые" или "щелочные" метаболиты. Протеин животного происхождения и фосфорные добавки чаще толкают нас в "кислую" сторону; листовая зелень, овощи и фрукты — в противоположную.

"Чем выше кислотная нагрузка в рационе, тем выше риск развития хронических заболеваний", — говорит из Комитета врачей за ответственную медицину, некоммерческого исследовательского центра в Вашингтоне, Хана Калеова.

В норме pH крови держится в узком коридоре 7,35-7,45, и организм отлично умеет "гасить" лишнюю кислоту через лёгкие и почки. Но если перегибать палку годами, возникает лёгкий метаболический ацидоз — уровень pH формально в норме, а клетки и ткани живут "на грани". И это уже история не только про почки, сообщает на своих страницах журнал New Scientist.

"Нашему организму необходимо поддерживать постоянный уровень pH", — отметила исследовательница Хана Калеова.

Базовые факты и как это связано с привычной едой

Кислотность продукта — не про вкус на языке. Апельсин на тарелке кислый, а его метаболиты в итоге — щелочные. Мясо, сыр, колбасы и напитки с фосфорной кислотой (часть газировок) — наоборот. На DAL влияют белок, фосфор, кальций, магний и калий: первые два повышают PRAL, остальные снижают. Поэтому листовая зелень — лучший "противовес", а твёрдые сыры вроде пармезана — чемпионы по кислотной нагрузке.

"Мы постоянно подвергаемся воздействию высокой кислотной нагрузки, так что это проблема всех нас", — отметил из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме Илиас Аттайе.

Сравнение: что даёт "плюс", а что "минус" по PRAL

Категория Пример Оценка влияния на PRAL* Комментарий-практика
Листовая зелень шпинат, мангольд ↓ сильно (до -14/100 г) Добавляйте в смузи и салаты ежедневно
Овощи и фрукты брокколи, цитрусовые ↓ умеренно Цитрусовые метаболически "щелочные"
Бобовые чечевица, нут ≈ нейтрально… слегка ↓ Хорошая замена части животного белка
Зерновые ржаной хлеб ↑ слабо (около +4) Выбирайте цельнозерновые без добавок
Мясо/птица стейк, курица ↑ умеренно (≈ +8-10) Сокращайте порции и частоту
Сыры пармезан ↑ сильно (до +34) Оставляйте "для вкуса", не как основу
Обработанные продукты колбасы, батончики ↑ из-за фосфатов и соли Читайте состав, избегайте "Е-фосфатов"
Напитки вода минеральная, пиво/вино нейтрально… слегка ↓ Без сахара и фосфорной кислоты
*Диапазоны ориентировочные; итог дня важнее продукта в отрыве.      

Советы шаг за шагом

  1. Проведите "аудит тарелки". Неделю записывайте, что и сколько едите. Удобны трекеры питания (MyFitnessPal, Cronometer) и кухонные весы.

  2. Посчитайте приблизительный PRAL-день. Возьмите таблицы PRAL (общедоступны) и сложите значения съеденных порций. Цель — <60 мэкв/сут.

  3. Сместите белок в пользу растительного. Заменяйте часть мяса бобовыми, тофу, темпе. Протеиновый порошок выбирайте на горохе/рисе без фосфатов.

  4. Добавьте "зелёную страховку". 2-3 горсти листовой зелени ежедневно: салаты, гарниры, смузи. Удобно держать замороженный шпинат.

  5. Урежьте "скрытые кислотообразователи". Газировки с фосфорной кислотой, плавленые сыры, колбасы, "быстрые" завтраки с фосфатами.

  6. Следите за солью. Полуфабрикаты — главный источник хлорида. Готовьте дома, используйте специи, лимонный сок, сушёный чеснок вместо лишней соли.

  7. Проверяйте самочувствие и анализы. При почечных/печёночных диагнозах корректируйте рацион с врачом-диетологом, возможны свои нюансы.

  8. Инструменты-помощники: лакмусовые полоски (индикативно), минералка без натрия, блендер, контейнеры для препа, фитнес-браслет для режима.

Ошибка → Последствие → Альтернатива 

• Ставить знак равенства между "кислым вкусом" и "кислой нагрузкой" → выбор не тех продуктов → ориентируйтесь на PRAL-таблицы и метаболизм.
• Делать ставку на твёрдые сыры "ради кальция" → рост DAL и соли → выбирайте йогурт без добавок, творог, обогащённые растительные напитки.
• Пить газировку "диетическую" → фосфаты всё равно в составе → нулевая газировка без фосфорной кислоты, сода с лимоном, чай/каркаде без сахара.
• Резко убирать весь животный белок → срыв и дефициты → постепенная замена 1-2 приёмов пищи, мультивитамины/витамин D по показаниям, анализы.
• Компенсировать мясо "горой орехов" → высокая калорийность и оксалаты → порция 20-30 г, микс с фруктами/овощами, несладкий йогурт.

А что если…

…вы спортсмен на силовых? Сохраняйте белок 1,6-2,2 г/кг, но часть берите из бобовых/соевых продуктов; добавляйте калий-магниевые источники (картофель в мундире, зелень), контролируйте соль в изотониках.
…у вас хроническая болезнь почек? Работайте с нефрологом и клиническим диетологом: ограничение белка и фосфатов, индивидуальные цели PRAL, возможны щелочные цитраты по назначению.
…вы на низкоуглеводной диете? Компенсируйте зеленью, авокадо, цветной капустой; выбирайте сыры и мясо без фосфатных добавок, увеличьте воду.

Плюсы и минусы подхода с низкой кислотной нагрузкой

Плюсы Минусы
Снижается нагрузка на почки, давление соли/фосфатов ниже Нужен учёт состава и привычка читать этикетки
Совместим с вегетарианством, средиземноморской моделью Вне дома сложнее контролировать добавки
Улучшается качество рациона: больше овощей/зелени Резкая отмена сыра/мяса даётся психологически тяжело
Может помочь с весом за счёт плотности нутриентов Требуются базовые знания PRAL и планирование меню

FAQ

Как быстро увидеть эффект? У кого-то субъективно — уже через 1-2 недели (меньше отёков, стабильнее энергия). Объективные маркеры обсуждайте с врачом: анализы мочи/крови, давление, масса тела.
Чем заменить сыр "на каждый день"? Творог, натуральный йогурт без сахара, мягкие сыры в малых порциях, тофу, хумус. Сыры твёрдых сортов оставляйте "для вкуса".
Какие напитки безопаснее? Вода, чай, кофе без сахара, минеральная вода с низким натрием. Из алкоголя — умеренно вино/пиво без сладких миксов.
Нужно ли покупать тест-полоски pH? Можно как мотивацию, но это грубый индикатор. Важнее ежедневный "баланс" тарелки и сокращение фосфатов/соли.
Сколько зелени достаточно? Ежедневно 2-3 горсти листовой зелени плюс овощи к каждому приёму пищи — практичный ориентир.

Мифы и правда

Миф: "Щелочная диета лечит рак". Правда: pH крови жёстко контролируется; мы говорим о снижении DAL ради снижения рисков и нагрузки на системы, а не о "чудо-лечении".
Миф: "Кислый вкус = вред для pH". Правда: важен не вкус, а метаболиты. Цитрусовые — метаболически щелочные.
Миф: "Без мяса не набрать белок". Правда: бобовые, соя, протеин на растительной основе закрывают потребности, особенно при грамотном меню.

Сон и психология

Лёгкий метаболический ацидоз связывают с повышенной тревожностью и ухудшением настроения. В быту это часто выглядит как "вечернее выгорание" и проблемы с засыпанием. Сместив рацион к листовой зелени, овощам и менее солёным/фосфатным продуктам, часть людей отмечают более ровный сон и меньшее ощущение "внутреннего шума".

Три факта, которые удивляют

• Цитрусовые "на вкус кислые", но их PRAL чаще отрицательный.
• Пармезан и плавленые сыры — одни из самых "кислых" по нагрузке продуктов в ежедневном рационе.
• Бобовые обычно около нуля по PRAL: отличная "подушка безопасности" при сокращении мяса.

Исторический контекст

  1. 1960-е: врачи замечают различия pH мочи у мясоедов и вегетарианцев и обсуждают "зольность" рациона.

  2. 1990-е: появляется формула PRAL — удобный способ оценивать кислотную нагрузку без "жжения" образцов.

  3. 2000-е-2020-е: растёт интерес к DAL как к фактору риска хронических болезней; уточняются пищевые источники кислотности (фосфаты, соль, переработка).

Что делать уже сегодня

Начните с малого: уберите газировки с фосфорной кислотой, ограничьте твёрдые сыры до "щепотки вкуса", добавьте зелень в каждый день. Через неделю-две это превратится в привычку, а ваши почки скажут спасибо.

"На это можно повлиять с помощью правильного питания", — подчеркнула исследователь Хана Калеова.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
