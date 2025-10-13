Не антивирус, а здравый смысл: главный секрет защиты от утечки данных

Даже опытные пользователи интернета ежедневно совершают ошибки, которые делают их данные уязвимыми. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По словам специалиста, наиболее распространенной угрозой остается посещение сомнительных сайтов, где пользователи пытаются найти платный контент бесплатно.

"Именно там чаще всего размещаются вредоносные программы или ссылки, ведущие на фишинговые ресурсы. Пользователи надеются сэкономить, но в итоге подвергают риску свои данные. Нередко достаточно одного клика, чтобы устройство оказалось заражено или злоумышленники получили доступ к личным аккаунтам", — отметил эксперт.

Не менее опасно, по словам Ульянова, переходить по неизвестным ссылкам, полученным в мессенджерах, рассылках или социальных сетях.

"Люди часто доверяют таким сообщениям, не задумываясь, что переход может привести на поддельную страницу, созданную для кражи данных или установки вируса. Визуально такие сайты выглядят очень правдоподобно, что сбивает с толку. Поэтому важно всегда перепроверять источник информации и не спешить нажимать на ссылки, даже если они выглядят знакомыми", — пояснил он.

Отдельное внимание эксперт уделил мошенническим схемам под видом распродаж. Особенно часто такие ловушки появляются в сезон скидок — во время "Черной пятницы" или "Киберпонедельника".

"Мошенники используют ажиотаж вокруг акций, создают поддельные сайты и страницы магазинов, где предлагают ограниченные суперскидки. Пользователь видит заманчивое предложение — и переходит по ссылке, не проверяя адрес. В результате он может потерять деньги или данные своей банковской карты, даже не подозревая, что сайт был фальшивым", — рассказал Ульянов.

Чтобы не попасться на удочку, эксперт советует внимательно проверять домены сайтов и не переходить по ссылкам из непроверенных источников. Лучше самостоятельно вводить адрес магазина в строку браузера или использовать официальные приложения.

"Мошенники отлично владеют методами социальной инженерии — давят на эмоции, торопят, обещают выгоду. Поэтому важно сохранять спокойствие и критическое мышление. Даже если предложение кажется невероятно привлекательным, стоит остановиться и перепроверить информацию. Без этого никакая антивирусная программа не спасет", — заключил Ульянов.