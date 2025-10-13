Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбросьте кондиционер без сожаления: то, что лежит на кухне, вернёт полотенцам мягкость
Расход растёт, а виноваты не цены: мелочи, которые крадут бензин каждый день
Невидимый союзник урожая: что скрывается в грядке, где растения не болеют
Долго не решалась: певица Слава готова довериться человеку, которого раньше избегала
Восемь способов уговорить ногти снова расти — даже после самых жёстких покрытий
Они меньше ладони, но убивают быстрее яда кобры: самые опасные создания Земли
От Сочи до Антальи: почему к российским туристам всё чаще относятся с презрением
Мозговой детокс за неделю: как простые привычки запускают эффект омоложения изнутри
Филиппины попытались втянуть Россию в союз против Китая — в ответ тишина

Планета задыхается: человечество перешло первую точку невозврата

2:53
Наука

Средняя температура на планете впервые превысила отметку в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня — этот порог считается первой "точкой невозврата" для климата Земли. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.

остров
Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
остров

По словам ученого, в международных климатических соглашениях обозначены две критические "точки невозврата" — 1,5 и 2 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Эти значения определяют пределы, превышение которых может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.

"В прошлом году потепление впервые превысило порог в 1,5 градуса — было зафиксировано 1,55 °C. Это превышение нормы доиндустриального периода, и именно этот рубеж в климатическом соглашении считается недопустимым для перехода", — пояснил специалист.

По словам Киселева, причины происходящего — в совокупности антропогенного влияния и естественной изменчивости климатической системы.

"Основной фактор — деятельность человека: выбросы углекислого газа и метана. Их концентрация в атмосфере растет, создавая предпосылки для устойчивого повышения температуры. Но у климата есть и внутренняя изменчивость — огромная система, включающая атмосферу, океаны, сушу и биосферу, которая изменяется сама по себе", — отметил он.

Ученый подчеркнул, что повышение температуры запускает цепочку процессов: тают ледники, поднимается уровень океанов, деградирует многолетняя мерзлота, что оказывает влияние на экосистемы.

"Остановить эти процессы в ближайшие 5–10 лет практически невозможно. Система слишком инерционна — даже быстрые меры не дают мгновенного эффекта. Долгосрочно предлагается переход на возобновляемые источники энергии: гелиоэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную и приливную энергетику. Но опыт показывает, что полностью заменить ископаемое топливо пока невозможно", — добавил он.

Киселев подчеркнул, что несмотря на международные соглашения, крупнейшие страны по-прежнему сильно зависят от угля и других ископаемых источников энергии, что усложняет борьбу с глобальным потеплением.

"Прогресс есть, но он недостаточно быстрый и масштабный. Например, Китай активно внедряет зеленую энергетику, но ее доля в общем энергопотреблении крайне мала по сравнению с углем и газом, которые остаются основными источниками", — заключил ученый.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Наука и техника
Под поверхностью Мёртвого моря идёт стройка: учёные наблюдают, как вода превращается в камень
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Планета задыхается: человечество перешло первую точку невозврата
Спонтанное приглашение или личная просьба? Как Меган Маркл оказалась на модном показе Balenciaga
Куда едут те, кто устал от Сочи и Карелии: пять природных чудес, скрытых в Ленинградской области
Тихий штраф за уют: почему за ремонт балкона, как у всех, могут заставить платить
Салон пахнет топливом, но не из-за бака: простая проверка, которая может спасти жизнь
Форма мечты без абонемента: три простых упражнения, которые делают ягодицы упругими и приподнятыми
Леонардо ДиКаприо затягивает с решением: почему актёр не спешит с камео в новом проекте Финчера
Россияне побежали за новыми авто до скачка утильсбора — рынок побил рекорд года
Кожа учится слушать себя: секрет идеального ухода — меньше делать, больше понимать
Никакой стерилизации — только вкус и хруст: зимний салат, который не требует усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.