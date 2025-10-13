Планета задыхается: человечество перешло первую точку невозврата

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Средняя температура на планете впервые превысила отметку в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня — этот порог считается первой "точкой невозврата" для климата Земли. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ остров

По словам ученого, в международных климатических соглашениях обозначены две критические "точки невозврата" — 1,5 и 2 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Эти значения определяют пределы, превышение которых может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.

"В прошлом году потепление впервые превысило порог в 1,5 градуса — было зафиксировано 1,55 °C. Это превышение нормы доиндустриального периода, и именно этот рубеж в климатическом соглашении считается недопустимым для перехода", — пояснил специалист.

По словам Киселева, причины происходящего — в совокупности антропогенного влияния и естественной изменчивости климатической системы.

"Основной фактор — деятельность человека: выбросы углекислого газа и метана. Их концентрация в атмосфере растет, создавая предпосылки для устойчивого повышения температуры. Но у климата есть и внутренняя изменчивость — огромная система, включающая атмосферу, океаны, сушу и биосферу, которая изменяется сама по себе", — отметил он.

Ученый подчеркнул, что повышение температуры запускает цепочку процессов: тают ледники, поднимается уровень океанов, деградирует многолетняя мерзлота, что оказывает влияние на экосистемы.

"Остановить эти процессы в ближайшие 5–10 лет практически невозможно. Система слишком инерционна — даже быстрые меры не дают мгновенного эффекта. Долгосрочно предлагается переход на возобновляемые источники энергии: гелиоэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную и приливную энергетику. Но опыт показывает, что полностью заменить ископаемое топливо пока невозможно", — добавил он.

Киселев подчеркнул, что несмотря на международные соглашения, крупнейшие страны по-прежнему сильно зависят от угля и других ископаемых источников энергии, что усложняет борьбу с глобальным потеплением.

"Прогресс есть, но он недостаточно быстрый и масштабный. Например, Китай активно внедряет зеленую энергетику, но ее доля в общем энергопотреблении крайне мала по сравнению с углем и газом, которые остаются основными источниками", — заключил ученый.