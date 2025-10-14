Каменная молитва превратилась в стоны: падение церкви обнажило тайное кладбище прошлого

8:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В португальском городе Портиман на юге страны, в старинной церкви XV века, произошло неожиданное открытие. После обрушения стены в одном из самых древних зданий региона рабочие обнаружили не менее 12 человеческих скелетов, скрытых внутри кладки. Археологи уверены, что находка — лишь начало масштабного исследования, ведь под руинами могут находиться останки ещё большего числа людей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Археологические раскопки в старинной церкви

Открытие, произошедшее случайно

Старинная церковь Igreja Matriz de Portimão (в переводе — "Главная церковь Портимана") расположена на возвышенности, откуда открывается вид на Атлантику и пляж Прайя-да-Роша. Она была построена в XV веке и долгое время считалась главным религиозным центром города.

Во время непогоды часть южной стены рухнула, обнажив полости в кладке, где оказались человеческие кости.

"Во время работ по замене стены была обнаружена часть костей, и тогда же была вызвана группа археологов для изучения находок", — сообщил источник в городском совете Портимана.

Когда специалисты прибыли на место, они подтвердили, что это настоящие человеческие останки, а не захоронения животных. С этого момента реставрационные работы превратились в полноценные археологические раскопки.

Первые результаты

Предварительный анализ показал, что обнаруженные кости принадлежат не менее чем 12 людям. Судя по данным археологов, захоронения относятся к периоду с XVI по XIX век.

"На строительных площадках рядом с церквями кости находят часто, поскольку эти места раньше использовались как кладбища", — пояснил представитель муниципалитета Портимана.

В исторических источниках упоминается, что во многих португальских храмах того времени умерших хоронили внутри стен и под полом, особенно если речь шла о священнослужителях или знатных горожанах.

Кто скрывался в стенах церкви

Археологи пока не могут определить личность найденных людей, но анализ костей поможет установить пол, возраст и состояние здоровья. Ведущие специалисты проекта предполагают, что среди захороненных могли быть прихожане, священники и жители близлежащих кварталов.

"Пока не найдено останков, которые позволили бы точно датировать захоронения, но всё указывает на то, что кладбище использовалось в течение нескольких столетий", — рассказала археолог Вера Тейшейра де Фрейтас из Музея Портимана.

Что известно о месте

Igreja Matriz de Portimão была построена в 1476 году и неоднократно перестраивалась после землетрясений. Её стены выполнены из известняка, а внутренние своды украшены мануэлином — характерным для Португалии архитектурным стилем, сочетающим готику и элементы Ренессанса.

Рядом с церковью располагался небольшой двор, который, как показали последние находки, служил кладбищем для местных жителей.

"Благодаря нескольким перекрывающимся хронологиям можно предположить, что это место использовалось для погребений на протяжении нескольких поколений", — отметила руководитель раскопок, археолог Рита Диас из компании ERA Arqueologia.

Хронология событий

Период Событие XV век Строительство Igreja Matriz de Portimão XVI-XVIII века Использование церкви как места погребений XIX век (1860-е) Прекращение захоронений у храмов по санитарным причинам 2025 год Обрушение стены и археологическое открытие

Как будут исследовать останки

Работы на месте продолжаются. Специалисты фиксируют каждое погребение, используя фотограмметрию и 3D-сканирование, чтобы создать точную карту расположения костей.

После первичной документации скелеты будут доставлены в лабораторию, где их исследуют остеологи и палеопатологи. Учёные рассчитывают определить:

примерный возраст и пол захороненных;

рост и телосложение;

наличие признаков травм или болезней;

возможные следы культовых практик.

"Эти данные помогут понять, как жили и умирали жители Портимана несколько веков назад", — добавила Диас.

Возможность новых открытий

Археологи считают, что найденные 12 скелетов — только начало. В стенах и под двором церкви могут скрываться десятки, а то и сотни останков.

"Мы предполагаем, что кладбище охватывает значительную часть церковного двора. Обрушение стены просто открыло первую секцию", — пояснила археолог Рита Диас.

Поскольку церковь находится на холме, место хорошо защищено от эрозии, и вероятность хорошей сохранности костей крайне высока.

Почему захоронения прекратились

По словам историков, практика захоронений при церквях была запрещена в Португалии в середине XIX века по санитарным соображениям. После эпидемий холеры и тифа власти постановили переносить кладбища за пределы населённых пунктов.

В Портимане в 1863 году было построено новое городское кладбище, куда и начали переносить останки из старых церквей. Однако, как видно из нынешнего открытия, часть тел осталась на месте.

Плюсы и минусы захоронений внутри храмов

Плюсы Минусы Символическая близость к святыни Распространение болезней при разложении Престиж для знатных семейств Ограниченное пространство для новых могил Историческая память Опасность разрушения стен со временем

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не проверять фундамент перед реставрацией.

Последствие: разрушение стен и утрата исторического слоя.

Альтернатива: проводить георадарное исследование до начала строительных работ.

Ошибка: перемещать кости без археологической документации.

Последствие: потеря информации о расположении и времени захоронения.

Альтернатива: фиксировать каждое погребение в 3D-модели.

Что будет дальше

В ближайшие месяцы специалисты планируют завершить расчистку обрушенной стены и начать раскопки соседнего участка. После завершения исследования все находки будут переданы в Музей Портимана, где создадут экспозицию, посвящённую истории Igreja Matriz и её прихожан.

"Эта находка даёт уникальную возможность рассказать о людях, которые жили и умирали здесь более четырёх веков назад", — подчеркнула Вера Тейшейра де Фрейтас.

Мифы и правда

Миф: найденные кости принадлежат жертвам трагедии или казни.

Правда: это обычные церковные погребения, типичные для своего времени.

Миф: кости хранились прямо в стенах.

Правда: захоронения находились в нишах и катакомбах, впоследствии замурованных.

Миф: подобные находки редки.

Правда: археологи регулярно находят останки в старинных церквях Португалии и Испании.

FAQ

Почему кости оказались в стене

Вероятно, захоронение было частью внутреннего кладбища, позже застроенного при расширении здания.

Сколько ещё тел может быть под церковью

По предварительным оценкам — от 30 до 100.

Будет ли церковь открыта для посещения

Да, после завершения реставрации планируется частичное открытие и экскурсионный маршрут.

2 интересных факта

Подобные "церковные некрополи" существовали почти во всех португальских приходах до XIX века.

В некоторых старинных церквях Лиссабона находят надгробия прямо под полом алтаря.

Исторический контекст

В XV веке Портиман был торговым центром Алгарве, где процветала морская торговля и рыболовство.

Церкви строились как крепости — с толстыми стенами, внутри которых иногда размещали усыпальницы.

После реформ XIX века такие внутренние захоронения были запрещены, а церкви начали использовать исключительно для богослужений.