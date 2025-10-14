Каменная молитва превратилась в стоны: падение церкви обнажило тайное кладбище прошлого

В португальском городе Портиман на юге страны, в старинной церкви XV века, произошло неожиданное открытие. После обрушения стены в одном из самых древних зданий региона рабочие обнаружили не менее 12 человеческих скелетов, скрытых внутри кладки. Археологи уверены, что находка — лишь начало масштабного исследования, ведь под руинами могут находиться останки ещё большего числа людей.
Старинная церковь Igreja Matriz de Portimão (в переводе — "Главная церковь Портимана") расположена на возвышенности, откуда открывается вид на Атлантику и пляж Прайя-да-Роша. Она была построена в XV веке и долгое время считалась главным религиозным центром города.
Во время непогоды часть южной стены рухнула, обнажив полости в кладке, где оказались человеческие кости.
"Во время работ по замене стены была обнаружена часть костей, и тогда же была вызвана группа археологов для изучения находок", — сообщил источник в городском совете Портимана.
Когда специалисты прибыли на место, они подтвердили, что это настоящие человеческие останки, а не захоронения животных. С этого момента реставрационные работы превратились в полноценные археологические раскопки.
Предварительный анализ показал, что обнаруженные кости принадлежат не менее чем 12 людям. Судя по данным археологов, захоронения относятся к периоду с XVI по XIX век.
"На строительных площадках рядом с церквями кости находят часто, поскольку эти места раньше использовались как кладбища", — пояснил представитель муниципалитета Портимана.
В исторических источниках упоминается, что во многих португальских храмах того времени умерших хоронили внутри стен и под полом, особенно если речь шла о священнослужителях или знатных горожанах.
Археологи пока не могут определить личность найденных людей, но анализ костей поможет установить пол, возраст и состояние здоровья. Ведущие специалисты проекта предполагают, что среди захороненных могли быть прихожане, священники и жители близлежащих кварталов.
"Пока не найдено останков, которые позволили бы точно датировать захоронения, но всё указывает на то, что кладбище использовалось в течение нескольких столетий", — рассказала археолог Вера Тейшейра де Фрейтас из Музея Портимана.
Igreja Matriz de Portimão была построена в 1476 году и неоднократно перестраивалась после землетрясений. Её стены выполнены из известняка, а внутренние своды украшены мануэлином — характерным для Португалии архитектурным стилем, сочетающим готику и элементы Ренессанса.
Рядом с церковью располагался небольшой двор, который, как показали последние находки, служил кладбищем для местных жителей.
"Благодаря нескольким перекрывающимся хронологиям можно предположить, что это место использовалось для погребений на протяжении нескольких поколений", — отметила руководитель раскопок, археолог Рита Диас из компании ERA Arqueologia.
|Период
|Событие
|XV век
|Строительство Igreja Matriz de Portimão
|XVI-XVIII века
|Использование церкви как места погребений
|XIX век (1860-е)
|Прекращение захоронений у храмов по санитарным причинам
|2025 год
|Обрушение стены и археологическое открытие
Работы на месте продолжаются. Специалисты фиксируют каждое погребение, используя фотограмметрию и 3D-сканирование, чтобы создать точную карту расположения костей.
После первичной документации скелеты будут доставлены в лабораторию, где их исследуют остеологи и палеопатологи. Учёные рассчитывают определить:
"Эти данные помогут понять, как жили и умирали жители Портимана несколько веков назад", — добавила Диас.
Археологи считают, что найденные 12 скелетов — только начало. В стенах и под двором церкви могут скрываться десятки, а то и сотни останков.
"Мы предполагаем, что кладбище охватывает значительную часть церковного двора. Обрушение стены просто открыло первую секцию", — пояснила археолог Рита Диас.
Поскольку церковь находится на холме, место хорошо защищено от эрозии, и вероятность хорошей сохранности костей крайне высока.
По словам историков, практика захоронений при церквях была запрещена в Португалии в середине XIX века по санитарным соображениям. После эпидемий холеры и тифа власти постановили переносить кладбища за пределы населённых пунктов.
В Портимане в 1863 году было построено новое городское кладбище, куда и начали переносить останки из старых церквей. Однако, как видно из нынешнего открытия, часть тел осталась на месте.
|Плюсы
|Минусы
|Символическая близость к святыни
|Распространение болезней при разложении
|Престиж для знатных семейств
|Ограниченное пространство для новых могил
|Историческая память
|Опасность разрушения стен со временем
Ошибка: не проверять фундамент перед реставрацией.
Последствие: разрушение стен и утрата исторического слоя.
Альтернатива: проводить георадарное исследование до начала строительных работ.
Ошибка: перемещать кости без археологической документации.
Последствие: потеря информации о расположении и времени захоронения.
Альтернатива: фиксировать каждое погребение в 3D-модели.
В ближайшие месяцы специалисты планируют завершить расчистку обрушенной стены и начать раскопки соседнего участка. После завершения исследования все находки будут переданы в Музей Портимана, где создадут экспозицию, посвящённую истории Igreja Matriz и её прихожан.
"Эта находка даёт уникальную возможность рассказать о людях, которые жили и умирали здесь более четырёх веков назад", — подчеркнула Вера Тейшейра де Фрейтас.
Миф: найденные кости принадлежат жертвам трагедии или казни.
Правда: это обычные церковные погребения, типичные для своего времени.
Миф: кости хранились прямо в стенах.
Правда: захоронения находились в нишах и катакомбах, впоследствии замурованных.
Миф: подобные находки редки.
Правда: археологи регулярно находят останки в старинных церквях Португалии и Испании.
Вероятно, захоронение было частью внутреннего кладбища, позже застроенного при расширении здания.
По предварительным оценкам — от 30 до 100.
Да, после завершения реставрации планируется частичное открытие и экскурсионный маршрут.
