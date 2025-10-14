Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:58
Наука

История мумификации перевернулась с ног на голову. Новое археологическое открытие показало: самые древние мумии в мире вовсе не египетские и не чилийские. Их нашли в Юго-Восточной Азии, и возраст этих останков — около 10 000 лет. Результаты исследования, опубликованного в журнале PNAS, заставили учёных пересмотреть представления о ритуалах смерти и роли предков в жизни древних обществ.

Древняя мумия в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древняя мумия в пещере

Где началась история мумификации

До недавнего времени считалось, что древнейшие мумии принадлежат культуре Чинчорро из Чили (около 5000 г. до н. э.) и египетской цивилизации. Однако новые данные доказывают: традиция сохранения тел появилась на тысячелетия раньше, и вовсе не на берегах Нила.

Археологи нашли свидетельства мумификации в Китае, Лаосе, на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии и Таиланде. Всё указывает на то, что именно этот регион стал первой колыбелью искусства сохранения тел.

"Эти находки радикально меняют наше понимание того, где и как зародилась мумификация", — отметил антрополог Брайс Луве, автор исследования.

Загадка скрученных тел

Долгое время археологи сталкивались с таинственными скелетами, найденными в "неестественных" позах: тела были настолько согнуты, что кости ног и рук перекрывали друг друга. Эти позы, получившие название гиперфлексии, озадачивали специалистов: естественным образом человеческое тело не может так искривиться.

Теперь стало ясно — это результат особого ритуала. После смерти тела связывали прочными волокнами в позе эмбриона, фиксируя их до начала мумификации. Так создавалась "позa перерождения", символизирующая возвращение человека в лоно природы и вечную жизнь после смерти.

Искусство копчения тел

Революционное открытие принесла серия анализов костей и тканей. Исследователи применили рентгеновскую дифракцию и инфракрасную спектроскопию, которые показали следы нагрева и микрочастицы сажи — но без признаков кремации.

Это позволило реконструировать удивительный ритуал. Умерших подвешивали над медленным костром — на высоте, где огонь не обжигал, а только сушил и окуривал. Процесс длился несколько дней, превращая тело в своеобразную "копчёную мумию".

Кожа темнела, ткани высыхали, а химические соединения дыма препятствовали разложению. В результате получалось тело, сохранённое естественным образом, без бальзамов и смол, известных по Египту.

"Эта технология показывает невероятное знание химии и физиологии для своего времени", — подчеркнул археолог Хирофуми Мацумура, участник исследования.

Сравнение древних культур мумификации

Регион Возраст Метод Цель
Юго-Восточная Азия ~10 000 лет Копчение, связывание, сушка Символическое присутствие предков
Чили (Чинчорро) ~7000 лет Покрытие тела глиной и смолами Ритуал уважения
Египет ~5000 лет Удаление органов, натрон, бинты Подготовка к вечной жизни
Андийские горы ~2000 лет Заморозка и высушивание Сохранение тела шаманов

Связь с живыми: традиции, пережившие тысячелетия

Одним из поразительных открытий стало то, что подобные обряды сохранились до наших дней. В 2019 году этнографы наблюдали, как народы дани и пумо в индонезийской провинции Папуа продолжают мумифицировать тела вождей, используя тот же метод копчения.

"Современные папуасы не стремятся сохранить тела навсегда. Для них это форма присутствия предков рядом", — объяснил антрополог Чжэнь Ли.

Эта практика служит не только прощанием, но и способом общения с умершими: пока тело остаётся нетленным, дух считается активной частью общины. После завершения ритуала мумии хранятся в домах или святилищах, охраняя живых.

Почему копчение оказалось эффективным

Влажный климат Юго-Восточной Азии не позволял сохранять тела традиционным способом — бальзамирование было бы бесполезным. Копчение решало сразу несколько задач:

  • дым защищал от бактерий и насекомых;
  • низкая температура предотвращала разрушение тканей;
  • ароматические смолы придавали телу устойчивость к влаге.

Таким образом, технология мумификации родилась из адаптации к природным условиям, а не из стремления к вечности — в отличие от египетской.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать мумификацию изобретением Египта.
    Последствие: недооценка вклада азиатских культур в развитие ритуалов.
    Альтернатива: рассматривать мумификацию как универсальный феномен, возникший независимо в разных регионах.

  • Ошибка: путать копчение с кремацией.
    Последствие: искажение данных при археологических раскопках.
    Альтернатива: использование современных методов анализа химических следов.

За пределами технологий: философия смерти

Это открытие показало, что древние азиатские сообщества обладали не только техническими знаниями, но и сложным мировоззрением, где смерть не воспринималась как конец.
Для них мёртвые не уходили, а "оставались присутствующими" среди живых — через обряд, дым и запах костра.

"Эта философия смерти напоминает, что память и тело могут быть связаны гораздо глубже, чем мы привыкли думать", — отметил культуролог Брайс Луве.

Плюсы и минусы метода копчения

Плюсы Минусы
Простые и доступные материалы Требует постоянного контроля процесса
Эффективен во влажном климате Временный эффект сохранения
Не нарушает тело внутренне Тело со временем теряет форму
Символическое значение обряда Не предназначен для "вечной жизни"

Мифы и правда

  • Миф: мумификация — изобретение египтян.
    Правда: первые примеры датируются Азией и старше египетских на тысячи лет.

  • Миф: мумии создавались для вечной жизни.
    Правда: в Азии цель была временной — сохранить связь с духами предков.

  • Миф: древние люди не обладали научными знаниями.
    Правда: техника копчения требует понимания термодинамики и химии.

FAQ

Где именно найдены древнейшие мумии

В пещерах и захоронениях Юго-Восточной Азии — главным образом в южном Китае, Лаосе и Индонезии.

Как их удалось идентифицировать как мумии

По химическим изменениям костей, следам дыма и характерной структуре тканей, сохранившихся без разложения.

Зачем подвешивали тела

Чтобы дым окутывал их равномерно и предотвращал контакт с землёй, где могли быть бактерии.

2 интересных факта

  • Самая старая из найденных мумий датируется 9800 годом до н. э. — это делает её древнее египетских почти на 5000 лет.
  • Копчёные мумии сохраняют запах древесного дыма даже спустя тысячелетия.

Исторический контекст

  • Около 10 000 лет назад Юго-Восточная Азия переживала климатические изменения после ледникового периода.
  • Первые поселения охотников-собирателей уже обладали устойчивыми культурными традициями.
  • Обряд копчения стал прообразом более поздних ритуалов мумификации, распространившихся на Ближний Восток.

 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
