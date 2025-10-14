Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция

История мумификации перевернулась с ног на голову. Новое археологическое открытие показало: самые древние мумии в мире вовсе не египетские и не чилийские. Их нашли в Юго-Восточной Азии, и возраст этих останков — около 10 000 лет. Результаты исследования, опубликованного в журнале PNAS, заставили учёных пересмотреть представления о ритуалах смерти и роли предков в жизни древних обществ.
До недавнего времени считалось, что древнейшие мумии принадлежат культуре Чинчорро из Чили (около 5000 г. до н. э.) и египетской цивилизации. Однако новые данные доказывают: традиция сохранения тел появилась на тысячелетия раньше, и вовсе не на берегах Нила.
Археологи нашли свидетельства мумификации в Китае, Лаосе, на Филиппинах, в Малайзии, Индонезии и Таиланде. Всё указывает на то, что именно этот регион стал первой колыбелью искусства сохранения тел.
"Эти находки радикально меняют наше понимание того, где и как зародилась мумификация", — отметил антрополог Брайс Луве, автор исследования.
Долгое время археологи сталкивались с таинственными скелетами, найденными в "неестественных" позах: тела были настолько согнуты, что кости ног и рук перекрывали друг друга. Эти позы, получившие название гиперфлексии, озадачивали специалистов: естественным образом человеческое тело не может так искривиться.
Теперь стало ясно — это результат особого ритуала. После смерти тела связывали прочными волокнами в позе эмбриона, фиксируя их до начала мумификации. Так создавалась "позa перерождения", символизирующая возвращение человека в лоно природы и вечную жизнь после смерти.
Революционное открытие принесла серия анализов костей и тканей. Исследователи применили рентгеновскую дифракцию и инфракрасную спектроскопию, которые показали следы нагрева и микрочастицы сажи — но без признаков кремации.
Это позволило реконструировать удивительный ритуал. Умерших подвешивали над медленным костром — на высоте, где огонь не обжигал, а только сушил и окуривал. Процесс длился несколько дней, превращая тело в своеобразную "копчёную мумию".
Кожа темнела, ткани высыхали, а химические соединения дыма препятствовали разложению. В результате получалось тело, сохранённое естественным образом, без бальзамов и смол, известных по Египту.
"Эта технология показывает невероятное знание химии и физиологии для своего времени", — подчеркнул археолог Хирофуми Мацумура, участник исследования.
|Регион
|Возраст
|Метод
|Цель
|Юго-Восточная Азия
|~10 000 лет
|Копчение, связывание, сушка
|Символическое присутствие предков
|Чили (Чинчорро)
|~7000 лет
|Покрытие тела глиной и смолами
|Ритуал уважения
|Египет
|~5000 лет
|Удаление органов, натрон, бинты
|Подготовка к вечной жизни
|Андийские горы
|~2000 лет
|Заморозка и высушивание
|Сохранение тела шаманов
Одним из поразительных открытий стало то, что подобные обряды сохранились до наших дней. В 2019 году этнографы наблюдали, как народы дани и пумо в индонезийской провинции Папуа продолжают мумифицировать тела вождей, используя тот же метод копчения.
"Современные папуасы не стремятся сохранить тела навсегда. Для них это форма присутствия предков рядом", — объяснил антрополог Чжэнь Ли.
Эта практика служит не только прощанием, но и способом общения с умершими: пока тело остаётся нетленным, дух считается активной частью общины. После завершения ритуала мумии хранятся в домах или святилищах, охраняя живых.
Влажный климат Юго-Восточной Азии не позволял сохранять тела традиционным способом — бальзамирование было бы бесполезным. Копчение решало сразу несколько задач:
Таким образом, технология мумификации родилась из адаптации к природным условиям, а не из стремления к вечности — в отличие от египетской.
Ошибка: считать мумификацию изобретением Египта.
Последствие: недооценка вклада азиатских культур в развитие ритуалов.
Альтернатива: рассматривать мумификацию как универсальный феномен, возникший независимо в разных регионах.
Ошибка: путать копчение с кремацией.
Последствие: искажение данных при археологических раскопках.
Альтернатива: использование современных методов анализа химических следов.
Это открытие показало, что древние азиатские сообщества обладали не только техническими знаниями, но и сложным мировоззрением, где смерть не воспринималась как конец.
Для них мёртвые не уходили, а "оставались присутствующими" среди живых — через обряд, дым и запах костра.
"Эта философия смерти напоминает, что память и тело могут быть связаны гораздо глубже, чем мы привыкли думать", — отметил культуролог Брайс Луве.
|Плюсы
|Минусы
|Простые и доступные материалы
|Требует постоянного контроля процесса
|Эффективен во влажном климате
|Временный эффект сохранения
|Не нарушает тело внутренне
|Тело со временем теряет форму
|Символическое значение обряда
|Не предназначен для "вечной жизни"
Миф: мумификация — изобретение египтян.
Правда: первые примеры датируются Азией и старше египетских на тысячи лет.
Миф: мумии создавались для вечной жизни.
Правда: в Азии цель была временной — сохранить связь с духами предков.
Миф: древние люди не обладали научными знаниями.
Правда: техника копчения требует понимания термодинамики и химии.
В пещерах и захоронениях Юго-Восточной Азии — главным образом в южном Китае, Лаосе и Индонезии.
По химическим изменениям костей, следам дыма и характерной структуре тканей, сохранившихся без разложения.
Чтобы дым окутывал их равномерно и предотвращал контакт с землёй, где могли быть бактерии.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.