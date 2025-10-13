Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Наука

Рост уровня Мирового океана - уже не прогноз, а зафиксированный факт. За последние сто лет вода поднялась более чем на 21 сантиметр, и процесс только ускоряется. Океанологи предупреждают: даже при оптимистичном сценарии к концу XXI века мы столкнёмся с заметными изменениями береговой линии, а при неблагоприятном — часть прибрежных территорий уйдёт под воду.

Затопленный город под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Затопленный город под водой

Насколько быстро растёт океан

Среднегодовой подъём уровня воды сегодня составляет около 3,2 миллиметра, и эта скорость постепенно увеличивается. На первый взгляд, цифра кажется незначительной, но в долгосрочной перспективе это означает десятки сантиметров в ближайшие десятилетия.

Согласно международным климатическим моделям, к 2100 году океан может подняться на 30-65 сантиметров, а при разрушении антарктических ледников — до 1,3 метра. К 2300 году некоторые расчёты дают цифру 5,5-5,6 метра.

"Если нынешняя динамика сохранится, Россия потеряет часть своих прибрежных территорий", — отметил океанолог, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН.

Где в России вода поднимется первой

Эксперт подчеркнул, что речь не идёт о тотальном затоплении, однако отдельные районы могут оказаться под угрозой.

Причерноморье

Подъём уровня моря затронет Азов, южные кварталы Ростова-на-Дону, прибрежные зоны Керчи, а также Адлер и станицы северной Кубани. В этих районах береговая линия подвержена эрозии, и даже небольшое повышение уровня воды может ускорить процесс.

Северо-Запад

Опасность грозит Санкт-Петербургу и его окрестностям. Затоплению могут подвергнуться Кронштадт и Сестрорецк. Однако город защищён современной системой дамб и шлюзов.

Север России

Особую уязвимость показывают арктические регионы. В зоне риска — Варандей, частично Нарьян-Мар и Салехард. Здесь сочетаются факторы таяния вечной мерзлоты и повышения уровня моря.

Дальний Восток

Согласно прогнозу, серьёзные последствия возможны для порта Находка, где береговая инфраструктура расположена близко к воде.

Сравнение регионов под угрозой

Регион Город / зона риска Вероятность подтопления Особенности
Причерноморье Азов, Ростов-на-Дону, Керчь, Адлер Средняя Мелководье, эрозия берегов
Северо-Запад Санкт-Петербург, Кронштадт, Сестрорецк Низкая Защита дамбой
Север Варандей, Нарьян-Мар, Салехард Средняя Тающая мерзлота, штормы
Дальний Восток Находка Средняя Прибрежная инфраструктура
Центральная Россия - Нет угрозы Отсутствует морское побережье

Почему океан растёт

Основные причины — таяние ледников Гренландии и Антарктиды, а также тепловое расширение воды при нагревании атмосферы. Даже если прекратить выбросы углекислого газа, процесс будет продолжаться ещё десятилетия.

Исследования показывают: каждые 1-2 градуса повышения глобальной температуры добавляют миллиметры к ежегодному росту уровня моря.

"Главный риск для России — не внезапные наводнения, а постепенное смещение береговой линии", — пояснил Сапожников.

Что думают климатологи

Другие специалисты оценивают ситуацию спокойнее. Доктор географических наук Алексей Кокорин напоминает, что прогнозы различаются в зависимости от модели и учёта таяния ледников.

"Что такое для Санкт-Петербурга полметра? Ничто. Дамба легко справится. Для Владивостока или Керчи это тоже не будет катастрофой", — заявил Алексей Кокорин.

По словам учёного, уровень моря растёт неравномерно: тропические регионы получают больший прирост, а северные широты — меньший.

Плюсы и минусы климатических прогнозов

Подход Плюсы Минусы
Оптимистичный Снижение выбросов, адаптация инфраструктуры Недооценка ледниковых процессов
Реалистичный Соответствует текущим темпам роста Возможность внезапного ускорения
Пессимистичный Готовность к экстремальным сценариям Вызывает панические настроения

Что произойдёт при росте на 1 метр

Подъём уровня Мирового океана всего на один метр уже изменит карту мира. Прибрежные низины станут заболоченными, а некоторые районы потеряют доступ к пресной воде.

Для России последствий меньше, чем для Нидерландов или Бангладеш, но они всё же ощутимы. В зоне риска окажутся:

  • прибрежные кварталы Петербурга;
  • дельты рек Кубани и Дона;
  • северные промышленные поселения;
  • прибрежные объекты на Дальнем Востоке.

"В России почти нет низинных территорий, где стоит бояться роста уровня моря", — подчеркнул Кокорин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать эрозию берегов.
    Последствие: потеря прибрежных поселений и дорог.
    Альтернатива: укрепление береговой линии, лесозащитные насаждения.

  • Ошибка: не модернизировать гидросооружения.
    Последствие: риск прорыва дамб во время штормов.
    Альтернатива: обновление инфраструктуры и мониторинг.

  • Ошибка: строить в прибрежных низинах.
    Последствие: затопления при штормовых накатах.
    Альтернатива: планирование новых зон застройки на возвышенностях.

А что если сбудется худший сценарий

Если к 2300 году уровень воды поднимется на 5,5 метра, на карте России исчезнут десятки населённых пунктов. Под угрозой окажутся дельты Амура, Дона, Печоры, а также прибрежные посёлки Карского моря.

Однако такие прогнозы относятся к категории гипотетических. Для их реализации потребовалось бы полное разрушение ледников Антарктиды, что пока маловероятно.

Мифы и правда

  • Миф: через сто лет Россия частично уйдёт под воду.
    Правда: значительные затопления маловероятны, но изменится структура побережий.

  • Миф: рост океана остановится, если сократить выбросы.
    Правда: процесс инерционный — даже при нулевых выбросах уровень воды продолжит расти десятилетиями.

  • Миф: Петербург неизбежно утонет.
    Правда: город защищён современной системой дамб и шлюзов, рассчитанной на уровень подъёма до 5 метров.

FAQ

Какие российские города наиболее уязвимы

Адлер, Керчь, Азов, Ростов-на-Дону, части Петербурга и Находка.

Может ли подняться уровень на 5 метров уже к 2100 году

Нет. Это прогноз на несколько веков вперёд при полном таянии антарктических льдов.

Что делается для защиты прибрежных зон

Укрепление берегов, модернизация дамб и развитие систем мониторинга уровня моря.

Три интересных факта

  • Средний уровень Мирового океана за последние 100 лет вырос быстрее, чем за предыдущие 3000 лет.
  • Санкт-Петербург защищён комплексом дамб общей длиной 25 км, способных выдержать подъем воды более чем на 4 метра.
  • Популярный миф утверждает, что Сочи затопит полностью — на деле город расположен на возвышенности, и под угрозой окажется лишь часть побережья.

Исторический контекст

  • Первые наблюдения за уровнем моря в России начались в 1830-х годах в Кронштадте.
  • В XX веке СССР активно исследовал проблему затопления арктических побережий.
  • Сегодня данные спутников и буйковых станций РАН позволяют фиксировать рост уровня воды с точностью до миллиметра.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

