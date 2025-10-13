Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Рост уровня Мирового океана - уже не прогноз, а зафиксированный факт. За последние сто лет вода поднялась более чем на 21 сантиметр, и процесс только ускоряется. Океанологи предупреждают: даже при оптимистичном сценарии к концу XXI века мы столкнёмся с заметными изменениями береговой линии, а при неблагоприятном — часть прибрежных территорий уйдёт под воду.
Среднегодовой подъём уровня воды сегодня составляет около 3,2 миллиметра, и эта скорость постепенно увеличивается. На первый взгляд, цифра кажется незначительной, но в долгосрочной перспективе это означает десятки сантиметров в ближайшие десятилетия.
Согласно международным климатическим моделям, к 2100 году океан может подняться на 30-65 сантиметров, а при разрушении антарктических ледников — до 1,3 метра. К 2300 году некоторые расчёты дают цифру 5,5-5,6 метра.
"Если нынешняя динамика сохранится, Россия потеряет часть своих прибрежных территорий", — отметил океанолог, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН.
Эксперт подчеркнул, что речь не идёт о тотальном затоплении, однако отдельные районы могут оказаться под угрозой.
Подъём уровня моря затронет Азов, южные кварталы Ростова-на-Дону, прибрежные зоны Керчи, а также Адлер и станицы северной Кубани. В этих районах береговая линия подвержена эрозии, и даже небольшое повышение уровня воды может ускорить процесс.
Опасность грозит Санкт-Петербургу и его окрестностям. Затоплению могут подвергнуться Кронштадт и Сестрорецк. Однако город защищён современной системой дамб и шлюзов.
Особую уязвимость показывают арктические регионы. В зоне риска — Варандей, частично Нарьян-Мар и Салехард. Здесь сочетаются факторы таяния вечной мерзлоты и повышения уровня моря.
Согласно прогнозу, серьёзные последствия возможны для порта Находка, где береговая инфраструктура расположена близко к воде.
|Регион
|Город / зона риска
|Вероятность подтопления
|Особенности
|Причерноморье
|Азов, Ростов-на-Дону, Керчь, Адлер
|Средняя
|Мелководье, эрозия берегов
|Северо-Запад
|Санкт-Петербург, Кронштадт, Сестрорецк
|Низкая
|Защита дамбой
|Север
|Варандей, Нарьян-Мар, Салехард
|Средняя
|Тающая мерзлота, штормы
|Дальний Восток
|Находка
|Средняя
|Прибрежная инфраструктура
|Центральная Россия
|-
|Нет угрозы
|Отсутствует морское побережье
Основные причины — таяние ледников Гренландии и Антарктиды, а также тепловое расширение воды при нагревании атмосферы. Даже если прекратить выбросы углекислого газа, процесс будет продолжаться ещё десятилетия.
Исследования показывают: каждые 1-2 градуса повышения глобальной температуры добавляют миллиметры к ежегодному росту уровня моря.
"Главный риск для России — не внезапные наводнения, а постепенное смещение береговой линии", — пояснил Сапожников.
Другие специалисты оценивают ситуацию спокойнее. Доктор географических наук Алексей Кокорин напоминает, что прогнозы различаются в зависимости от модели и учёта таяния ледников.
"Что такое для Санкт-Петербурга полметра? Ничто. Дамба легко справится. Для Владивостока или Керчи это тоже не будет катастрофой", — заявил Алексей Кокорин.
По словам учёного, уровень моря растёт неравномерно: тропические регионы получают больший прирост, а северные широты — меньший.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Оптимистичный
|Снижение выбросов, адаптация инфраструктуры
|Недооценка ледниковых процессов
|Реалистичный
|Соответствует текущим темпам роста
|Возможность внезапного ускорения
|Пессимистичный
|Готовность к экстремальным сценариям
|Вызывает панические настроения
Подъём уровня Мирового океана всего на один метр уже изменит карту мира. Прибрежные низины станут заболоченными, а некоторые районы потеряют доступ к пресной воде.
Для России последствий меньше, чем для Нидерландов или Бангладеш, но они всё же ощутимы. В зоне риска окажутся:
"В России почти нет низинных территорий, где стоит бояться роста уровня моря", — подчеркнул Кокорин.
Ошибка: игнорировать эрозию берегов.
Последствие: потеря прибрежных поселений и дорог.
Альтернатива: укрепление береговой линии, лесозащитные насаждения.
Ошибка: не модернизировать гидросооружения.
Последствие: риск прорыва дамб во время штормов.
Альтернатива: обновление инфраструктуры и мониторинг.
Ошибка: строить в прибрежных низинах.
Последствие: затопления при штормовых накатах.
Альтернатива: планирование новых зон застройки на возвышенностях.
Если к 2300 году уровень воды поднимется на 5,5 метра, на карте России исчезнут десятки населённых пунктов. Под угрозой окажутся дельты Амура, Дона, Печоры, а также прибрежные посёлки Карского моря.
Однако такие прогнозы относятся к категории гипотетических. Для их реализации потребовалось бы полное разрушение ледников Антарктиды, что пока маловероятно.
Миф: через сто лет Россия частично уйдёт под воду.
Правда: значительные затопления маловероятны, но изменится структура побережий.
Миф: рост океана остановится, если сократить выбросы.
Правда: процесс инерционный — даже при нулевых выбросах уровень воды продолжит расти десятилетиями.
Миф: Петербург неизбежно утонет.
Правда: город защищён современной системой дамб и шлюзов, рассчитанной на уровень подъёма до 5 метров.
Адлер, Керчь, Азов, Ростов-на-Дону, части Петербурга и Находка.
Нет. Это прогноз на несколько веков вперёд при полном таянии антарктических льдов.
Укрепление берегов, модернизация дамб и развитие систем мониторинга уровня моря.
