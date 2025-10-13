Они не были царями, но жили, как боги: в Египте нашли гробницы, раскрывающие тайны фараонов

На западном берегу Нила, в некрополе Дра Абу-эль-Нага недалеко от Луксора, египетские археологи сделали уникальное открытие: найдены три гробницы высокопоставленных чиновников эпохи Нового царства. Каждая из них хранит имя, должность и фрагменты жизни своих владельцев, высеченные в камне более трёх тысяч лет назад.
Работы проводила группа египетских специалистов под руководством доктора Мохамеда Исмаила Халеда, генерального секретаря Верховного совета по древностям Египта при Министерстве туризма и древностей (MoTA).
"Это открытие подтверждает высокий профессиональный уровень египетских археологов и их способность проводить исследования мирового масштаба", — подчеркнул Мохамед Исмаил Халед.
Обнаруженные гробницы принадлежали Амун-эм-Ипету, Баки и чиновнику, записанному как "С". Эти люди не были фараонами, но занимали важные административные и храмовые должности, обеспечивавшие работу государства и религиозных центров.
Жил во времена Рамессидов, служил при храме или имении Амона. Его гробница частично разрушена, но сохранившиеся фрагменты с изображениями подношений и погребальных процессий позволяют представить, как выглядела ритуальная жизнь высших чиновников эпохи.
Он отвечал за распределение зерна при храмах XVIII династии. Надписи на стенах его часовни подтверждают имя и должность, помогая точно датировать гробницу. Должность Баки указывает на важную роль экономического управления в храмовом хозяйстве.
Третий владелец был писцом и надсмотрщиком храмов в северных оазисах. Его карьера охватывала управление отдалёнными территориями и торговыми путями пустыни. По сути, он был мэром и управляющим одновременно — человек, соединявший храмовую власть и государственную администрацию.
|Имя
|Эпоха
|Должность
|Особенности гробницы
|Амун-эм-Ипет
|Рамессиды
|Служитель храма Амона
|Пиршественные сцены, процессии
|Баки
|XVIII династия
|Надсмотрщик зернохранилища
|Прямоугольный зал, коридор, фрески
|"С"
|XVIII династия
|Писец, мэр северных оазисов
|Незаконченная отделка, погребальный колодец
Надписи и росписи в гробницах — не просто украшения. Они отражают административную систему Древнего Египта. Титулы объясняют, кто управлял зерном, вел учёт, контролировал святилища и сбор налогов.
"Каждый знак и титул на стенах — это документ, рассказывающий о строении египетского государства", — отметил археолог Адриан Виллеллас.
Чиновники вроде Баки и "С" были ключевыми фигурами: именно они обеспечивали связь между царской властью и повседневной жизнью простых египтян.
Каждая структура отражает положение владельца: чем выше ранг, тем сложнее архитектура и богаче декор.
Даже частично утраченные фрески сохранили сцены подношений, пиршеств и жертвоприношений. Эти изображения символизировали надежду на изобилие в загробной жизни.
Особое внимание археологи уделили фигуркам шабти — миниатюрным слугам, которых клали в могилу, чтобы они выполняли работу вместо умершего.
"Шабти с мотыгой и мешком символизируют труд в ином мире — продолжение земных обязанностей", — объяснил сотрудник музея Рамзи Эль-Махди.
Эти фигурки встречаются почти во всех египетских захоронениях и считаются важным источником информации о верованиях эпохи.
Некрополь Дра Абу-эль-Нага расположен на западном берегу Луксора, рядом с другими знаменитыми погребальными комплексами — Эль-Хоха и Шейх-Абд-эль-Курна. Это место связано с храмами Карнака и Луксора, расположенными на противоположной стороне Нила.
Период Нового царства (1550-1070 гг. до н. э.) был временем расцвета Египта: строились грандиозные храмы, укреплялась бюрократия, а чиновники получали всё больше привилегий.
"Это не просто археология — это возвращение Египта самому себе", — заявил представитель MoTA Халед Эль-Энани.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает развитие административного класса
|Некоторые гробницы повреждены
|Дает новые сведения о религиозных ритуалах
|Фрески частично утрачены
|Подтверждает высокий уровень ремесла
|Требуется длительная реставрация
Сейчас специалисты сосредоточены на детальном документировании надписей и анализе красочных слоёв. Археологи сравнивают результаты с предыдущими раскопками в том же районе, чтобы понять, какие гробницы могли использоваться повторно.
Многие помещения, по данным экспертов, были заново открыты и перестроены спустя века после создания — именно этим объясняются некоторые обвалы и следы разрушений.
После завершения этапа очистки будет опубликован подробный отчёт с описанием архитектуры, живописи и найденных предметов.
Миф: египетские чиновники не могли позволить себе богатое погребение.
Правда: высокопоставленные служители храмов имели средства и право на украшенные усыпальницы.
Миф: все гробницы строили рабы.
Правда: большинство гробниц создавали свободные ремесленники из деревни Дейр эль-Медина.
Миф: надписи служили исключительно декоративной цели.
Правда: каждая надпись выполняла религиозную и юридическую функцию — она "оживляла" имя умершего.
Можно ли посетить Дра Абу-эль-Нагу туристам
Пока нет. Работы продолжаются, но в будущем планируется частичное открытие для публики.
Где можно увидеть находки
Артефакты и копии надписей появятся в залах Большого Египетского музея в Гизе.
Сколько лет этим гробницам
Примерно 3000-3200 лет, период между XVIII династией и эпохой Рамессидов.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.