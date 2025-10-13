Мозг отвлекается — рождаются идеи: люди с чертами СДВГ имеют более высокую творческую продуктивность

В популярной культуре синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто воспринимается как помеха: беспокойный ум, отвлекаемость, трудности с концентрацией.

Фото: Сгенерировано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Свободно для коммерческого использования (лицензия OpenAI) Творческий уголок: художник за работой

Но новое исследование, представленное на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP) в Амстердаме, предлагает иной взгляд.

Команда под руководством доктора Хана Фанга из Университета Радбауд (Нидерланды) обнаружила, что люди с чертами СДВГ демонстрируют более высокую творческую продуктивность, а ключ к этому — в том, как именно блуждают их мысли.

От рассеянности к открытию

В двух взаимосвязанных исследованиях, охвативших 750 человек из Европы и Великобритании, Фанг и его коллеги исследовали корреляцию между чертами СДВГ, типами ментального блуждания и проявлениями креативности.

Участники заполняли шкалу самооценки СДВГ у взрослых, а также опросники, оценивающие спонтанное и преднамеренное блуждание мыслей.

Спонтанное блуждание - когда ум отвлекается без контроля.

Преднамеренное блуждание - когда человек сознательно "отпускает" мысли, позволяя им искать неожиданные ассоциации.

Творчество оценивалось по двум параметрам:

Опросник творческих достижений - реальные результаты в искусстве, науке, литературе. Тест на альтернативное использование - способность находить новые применения привычным предметам (например, сделать украшение из скрепки).

Результат оказался удивительно последовательным:

"Невнимательность и импульсивность, два основных признака СДВГ, коррелировали с более высокими показателями креативности. Преднамеренное блуждание мыслей оказалось "мостом” между ними", — пояснил доктор Фанг.

Когда отвлечение — это инструмент

Всем знакомо состояние, когда ум "уходит в сторону": вы слушаете лекцию, но думаете о путешествии; читаете статью, но мысленно составляете список покупок. Обычно такие моменты воспринимаются как потеря внимания. Но, как выясняется, в определённых условиях это может быть топливом для творчества.

Преднамеренное блуждание — не просто хаотический поток мыслей, а намеренное переключение фокуса, позволяющее мозгу строить новые связи между, казалось бы, несвязанными идеями.

Это состояние напоминает режим свободных ассоциаций, известный художникам, писателям и учёным всех эпох. Альберт Эйнштейн, например, нередко решал уравнения, катаясь на велосипеде или играя на скрипке — в моменты, когда ум был расслаблен, но активен.

"Мы считаем, что этот тип мышления помогает людям с СДВГ находить неожиданные решения и оригинальные идеи. Они, как правило, мыслят вне шаблонов, потому что их мозг естественным образом склонен к свободным ассоциациям", — говорит Фанг.

Исторический контекст: от да Винчи до Бетховена

Идея о связи рассеянности и креативности не нова.

Леонардо да Винчи оставил после себя тысячи страниц заметок, часто переходящих с инженерных схем на поэтические размышления — типичный пример "ментального блуждания".

Бетховен был известен вспышками импульсивности и неспособностью к длительной концентрации — но именно в периоды беспокойства он сочинял свои лучшие симфонии.

В XX веке психологи начали говорить о феномене "дивергентного мышления" - способности генерировать множество различных идей.

Современные исследования добавляют к этому биологический слой.

Нейровизуализация показывает, что у людей с СДВГ активнее работает сеть пассивного режима мозга (Default Mode Network) — та, что активируется, когда человек "ничего не делает" и его мысли блуждают. Эта же сеть связана с творческими инсайтами и мечтательностью.

Наука о блуждающем уме

Согласно данным Фанга, баланс между двумя типами блуждания — спонтанным и преднамеренным — определяет, станет ли рассеянность источником вдохновения или проблемой.

Спонтанное блуждание , когда мысли уносят человека без контроля, часто приводит к дезорганизованности и тревожности.

Преднамеренное блуждание, наоборот, помогает направить этот поток в русло творчества.

Иными словами, тот же механизм, что мешает сконцентрироваться на задаче, может стать двигателем оригинальности, если им научиться управлять.

Эта идея вписывается в современную тенденцию "нейродиверсности" — признания того, что отличия мозга не обязательно являются дефектом.

Практическое измерение: от терапии до обучения

Результаты исследования имеют прямое значение для психологии и педагогики.

Если раньше основной задачей терапии СДВГ было снижение отвлекаемости, то теперь акцент постепенно смещается в сторону осознанного использования когнитивных особенностей.

Фанг считает, что психообразовательные программы и когнитивные тренинги могут помочь людям с СДВГ направлять свои блуждающие мысли в продуктивное русло — через методы вроде осознанности, визуальных ассоциаций и управляемых пауз.

В сфере образования это может привести к созданию "творчески адаптивных" учебных сред, где детям с СДВГ позволят перемещаться, обсуждать и экспериментировать, а не просто "сидеть спокойно".

Аналитика: креативность как эволюционное преимущество

С эволюционной точки зрения, склонность к отвлечению могла быть адаптивной стратегией. В древних условиях человек, способный переключать внимание и замечать малейшие изменения в окружении, имел больше шансов выжить.

Современные условия, где требуется долгая концентрация и монотонная работа, делают такие особенности менее удобными, но в эпоху инноваций и стартапов они снова становятся преимуществом.

Креативность, инновационное мышление, гибкость ума — качества, которые сегодня ценятся не меньше, чем дисциплина. И в этом смысле СДВГ перестаёт быть диагнозом и превращается в вариант нейронной архитектуры.

Историческая параллель: "сумасшедшие гении" и нейроразнообразие

Многие гении прошлого, будь то Моцарт, Эдисон или Никола Тесла, демонстрировали поведение, которое сегодня соответствовало бы критериям СДВГ: импульсивность, гиперактивность, множественные проекты, скачущие мысли.

Возможно, их мозг просто работал иначе — более хаотично, но и более продуктивно.

Современная наука лишь подтверждает: в хаосе рождается порядок, в рассеянности — творчество.

FAQ

Что такое преднамеренное блуждание мыслей?

Это форма ментального отклонения, при которой человек сознательно позволяет себе отвлечься и исследовать новые ассоциации, не теряя контроля над процессом.

А спонтанное блуждание мыслей?

Это непроизвольное отвлечение ума, когда мысли уходят сами по себе. Оно может мешать концентрации, но также способствовать неожиданным инсайтам.

Все ли люди с СДВГ творческие?

Нет, но исследования показывают, что у людей с выраженными чертами СДВГ чаще встречается оригинальное мышление и дивергентная креативность.

Можно ли тренировать "правильное" блуждание мыслей?

Да. Практики осознанности, медитации и творческие упражнения помогают научиться переключать фокус и использовать ментальные паузы для генерации идей.

Как это знание помогает в терапии?

Вместо того чтобы подавлять отвлечённость, психологи всё чаще обучают пациентов направлять энергию СДВГ в созидательное русло - например, через проектную работу, музыку, дизайн или предпринимательство.