Вода, которая зависает: японские учёные нашли состояние между льдом и жидкостью

Мы пьём её, купаемся в ней, наблюдаем её бесконечные превращения — пар, лёд, дождь, снег. Но при всей своей обыденности вода остаётся одним из самых загадочных веществ во Вселенной. Её аномальные свойства — причина того, почему на Земле возможна жизнь, но и источник множества научных головоломок.

Новое исследование японских физиков, опубликованное в Journal of the American Chemical Society, добавило к этому списку ещё одно удивительное открытие: в ограниченном пространстве молекулы воды могут вести себя одновременно как лёд и как жидкость.

Это не метафора и не философская дилемма — это реальный физический факт, зафиксированный с помощью прецизионных измерений.

Когда вода "зависает" между состояниями

В привычных условиях различие между водой и льдом очевидно: во льду молекулы H₂O связаны в жёсткую кристаллическую решётку, в воде — они свободно скользят, образуя и разрывая водородные связи.

Но в микромасштабе, как выяснилось, эта грань может размываться.

Учёные из Токийского научного университета под руководством Макото Тадокоро обнаружили, что в крошечных замкнутых каналах — шириной всего 1,6 нанометра — молекулы "тяжёлой воды" (D₂O, где водород заменён на дейтерий) образуют трёхслойную структуру, в которой центральные молекулы движутся, а внешние — застывшие.

То есть один и тот же объём воды ведёт себя одновременно как лёд и как жидкость.

Тадокоро называет это "состоянием предплавления" - фазой, которая предшествует таянию, когда часть структуры уже начинает колебаться, а часть всё ещё связана в твёрдую решётку.

Как увидеть то, что невозможно увидеть

Чтобы наблюдать это редкое явление, исследователи использовали ядерно-магнитную резонансную спектроскопию дейтерия - метод, чувствительный к движениям атомов.

Они создали искусственные "нанотрубки" из кристаллов с гидрофильными каналами, поместили в них тяжёлую воду и постепенно нагревали образцы, фиксируя изменения структуры.

Результаты показали, что вода внутри каналов формирует иерархическую систему:

внешний слой молекул остаётся неподвижным, словно лёд;

внутренний слой вращается и колеблется, как в жидкости;

между ними существует переходная зона, где молекулы "вибрируют" — не замерзая полностью и не тая.

Такое сочетание свойств до сих пор считалось невозможным для одного и того же вещества в одинаковых условиях.

Исторический контекст: от Галилея до квантовой воды

Интерес к странностям воды уходит глубоко в историю науки. Уже в XVII веке Галилей и Бойль отмечали, что лёд легче воды — редкое явление среди веществ.

В XIX веке Майкл Фарадей первым описал поверхностное "предплавление" льда - тончайшую плёнку жидкости, которая появляется на его поверхности при температурах ниже нуля. Именно она делает лёд скользким.

В XX веке советский физик Пётр Капица и его коллеги изучали сверхтекучесть гелия и задумывались, может ли вода демонстрировать нечто подобное в экстремальных условиях.

Сегодня, благодаря нанотехнологиям, учёные наконец могут создавать такие условия искусственно, заключая воду в микроскопические "ловушки" и наблюдая, как меняются её свойства.

Оказалось, что вода — не просто жидкость, а динамическая сеть взаимодействий, способная реагировать на форму пространства, давление и температуру совершенно непредсказуемо.

Почему это важно: от ледяных газов до живых клеток

На первый взгляд, открытие кажется курьёзным: зачем нам знать, что вода может быть наполовину льдом? Но последствия — куда шире.

Во-первых, подобные состояния могут объяснить поведение воды в биологических структурах. Внутри клеток и белков вода часто "заперта" в крошечных полостях, где она не замерзает и не течёт, а выполняет уникальные функции — участвует в транспортировке и хранении энергии.

Во-вторых, понимание "предплавленного" состояния может помочь в создании новых материалов - например, водных матриц для хранения газов, таких как водород и метан.

"Если научиться управлять этой структурой, можно будет создавать искусственные ледяные сети, которые удерживают энергоносители без необходимости охлаждения", — говорит Тадокоро.

Такие разработки могут стать прорывом для водородной энергетики и систем криохранения.

Парадоксы самой обычной жидкости

Это открытие — лишь одно звено в длинной цепочке загадок воды. Учёные уже знают, что:

при охлаждении ниже -48 °C вода может внезапно "взорваться" в кристаллический лёд;

в сверхтонких плёнках она не замерзает даже при -100 °C;

при сильном давлении она превращается в аморфный лёд , который не имеет кристаллической решётки;

а при комнатной температуре, заключённая в нанотрубку, может вести себя как сверхвязкая жидкость.

Все эти феномены указывают на одно: вода — не одно вещество, а множество состояний под одной формулой H₂O.

Аналитика: философия молекулы

С научной точки зрения, состояние предплавления — пример фазовой неоднородности, когда система не может выбрать, какой она хочет быть. Но в философском смысле это напоминает о границах нашего восприятия материи.

Между "твёрдым" и "жидким", между "живым" и "неживым" — всегда существует переходная область, где рождается новое качество. Именно в таких "пограничных" состояниях физики и биологи чаще всего находят ключ к пониманию жизни.

"Вода — универсальный посредник между мирами. Она соединяет противоположности — движение и покой, тепло и холод, хаос и структуру", — пишет японский физик Такэо Ямагути в комментарии к статье.

Практическое измерение

На практике открытие Тадокоро может быть применено:

в хранении и транспортировке водорода в виде стабильных гидратов;

в разработке биосовместимых материалов - имитирующих водные структуры живых клеток;

в наномедицине, где поведение воды в ограниченных пространствах определяет доставку лекарств.

Кроме того, понимание того, как молекулы ведут себя в узких каналах, поможет в разработке фильтров и мембран для опреснения, ведь в таких системах движение воды также ограничено нанопорами.

Историческая аналогия: от алхимии к нанонауке

Любопытно, что идея "живой воды", меняющей форму и состояние, восходит ещё к алхимии. В древних текстах она называлась aqua permanens - "вода, которая остаётся". Алхимики верили, что именно она соединяет землю и небо, тело и дух.

Современные физики, не прибегая к мистике, фактически подтверждают: вода действительно универсальна и пластична, способна быть сразу несколькими сущностями.

От лабораторий Токио до ледников Гренландии, от клеток человека до океанских глубин — вода повсюду ведёт себя чуть иначе, чем мы ожидаем.

FAQ

Что такое "состояние предплавления"?

Это промежуточная фаза между льдом и водой, при которой часть молекул остаётся застывшей, а часть уже движется, как в жидкости.

Почему исследователи использовали тяжёлую воду (D₂O)?

Дейтерий облегчает наблюдение молекулярных движений при помощи ядерно-магнитного резонанса, что невозможно с обычной H₂O.

Можно ли наблюдать это состояние в природе?

Да, частично — в тончайшей водной плёнке, покрывающей лёд даже при отрицательных температурах, и внутри микропор минералов.

Зачем это нужно на практике?

Открытие может привести к новым технологиям хранения водорода, криоматериалам и системам фильтрации.

Почему вода так странно себя ведёт?

Из-за особенностей водородных связей — слабых, но гибких связей, которые постоянно образуются и рвутся, создавая динамичную сеть.