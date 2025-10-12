Гиза хранит молчание: что скрывают пещеры под пирамидами

Плато Гиза, ставшее символом вечности, продолжает поражать человечество даже спустя 4500 лет после возведения пирамид. И вот теперь под ним, буквально под фундаментом Великой пирамиды Хеопса, обнаружена целая сеть пещер и туннелей, уходящих вглубь на десятки метров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подземелье

Об этом сообщил британский исследователь и египтолог Эндрю Коллинз, чьи данные были опубликованы в научном журнале Science. Используя современные геосенсоры и подповерхностное сканирование, учёные зафиксировали под плато обширную кавернозную систему естественного происхождения, позже, по всей видимости, расширенную людьми.

Коллинз полагает, что именно эти пещеры вдохновили древних египтян на создание мифа о Дуате - потустороннем мире, куда душа фараона направлялась после смерти, чтобы пройти испытания и возродиться.

Следы в пыли веков

Идея о подземных ходах под пирамидами не нова. Ещё в 1817 году британский дипломат и натуралист Генри Солт, совместно с итальянским исследователем Джованни Беллони, записал в своих дневниках, что им удалось спуститься в "обширные пещеры" под Гизой. В их описаниях — влажные коридоры, колодцы и узкие проходы, ведущие "в неведомое".

Однако с течением времени доступ к этим местам был закрыт — частично из-за обвалов, частично по решению египетских властей, которые ограничили археологические раскопки вблизи пирамид.

Коллинз возродил интерес к этим записям, сопоставив старые описания с данными современных георадаров. Сканирование показало наличие протяжённой подземной сети, начинающейся в одной из западных гробниц, примерно в 500 метрах от пирамиды Хеопса.

Природа и мифология

Согласно геологическому анализу, пещеры сформировались естественным образом — миллионы лет назад под действием грунтовых вод, размывших известняк плато. Но археологи считают, что египтяне могли доработать естественные полости, расширив их и использовав для ритуалов, связанных с культом Осириса и загробным миром.

Древние тексты, особенно Тексты пирамид (около 2400 года до н. э.), описывают путешествие души через подземный Дуат — лабиринт, где солнце умирает ночью, чтобы возродиться на рассвете. Множество сцен из этих текстов изображают врата, туннели и подземные воды.

Коллинз предполагает, что Дуат мог иметь вполне реальную географическую основу. "Когда древние египтяне смотрели на Гизу, — говорит он, — они, возможно, знали, что под ними скрывается иной мир — царство тьмы, воды и тишины. И именно поэтому пирамиды, символы возрождения, были построены здесь".

Зал летописей — миф или реальность

Самая интригующая гипотеза Коллинза связана с так называемым "Залом летописей" - мифическим хранилищем знаний, которое, согласно древним преданиям, содержало тайны богов и первые письмена человечества.

Этот зал впервые упоминается у греков и арабских историков Средневековья, а в XX веке его существование популяризировал Эдгар Кейси, американский мистик, утверждавший, что зал находится именно под лапами Сфинкса.

Коллинз, однако, считает, что если "зал знаний" и существовал, то логичнее искать его в пределах подземной сети к западу от пирамиды, где концентрировались ритуальные гробницы и храмы перехода в загробный мир.

Почему Египет не спешит открывать пещеры

С момента публикации статьи египетские власти не подтвердили и не опровергли выводы Коллинза. Официально территория под пирамидой закрыта "по соображениям безопасности", но в кулуарах исследователи говорят о политике осторожности.

Министерство древностей Египта опасается, что сенсационные открытия могут вызвать наплыв несанкционированных экспедиций, что приведёт к повреждению уникальных структур. Кроме того, любые работы вблизи пирамид требуют сложных согласований с ЮНЕСКО.

Несмотря на это, международное сообщество археологов призывает провести официальное геофизическое исследование под контролем государственных институтов, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы британской группы.

Почему подземный мир Гизы важен

Историческая преемственность

Если гипотеза Коллинза подтвердится, то Гиза предстанет не просто как место возведения пирамид, но как центр духовного и ритуального комплекса, уходящего корнями в эпоху до династий. Переосмысление мифов

Миф о Дуате может перестать быть исключительно символическим. Возможно, древние египтяне описывали реальные пещеры, осмысляя их как ворота между мирами. Технологический прорыв в археологии

Применение подповерхностных сенсоров, лидаров и теплового картирования открывает новые возможности — теперь можно "раскапывать" без лопаты, анализируя структуру грунта в режиме реального времени.

Практические пояснения

Что такое Дуат?

В египетской мифологии Дуат — царство мёртвых, через которое проходит солнце и душа умершего. Это не "ад" в западном понимании, а этап перехода.

Почему пирамиды строили на известняковом плато?

Известняк лёгок для обработки, но стабилен, что делало Гизу идеальной площадкой. Возможно, древние мастера знали о подземных полостях и использовали их в ритуальной архитектуре.

Можно ли попасть в эти пещеры сегодня?

Нет. Район под пирамидой и западные гробницы охраняются и закрыты для посещения. Любые раскопки требуют согласования с Высшим советом древностей Египта.

Исторический контекст

Идея подземных миров присутствует в культурах по всему миру:

в Греции — это царство Аида,

у шумеров — Кур,

у майя — Шибальба,

у кельтов — Аннун.

Для древних египтян Дуат был не столько местом наказания, сколько пространством трансформации. Здесь Ра, солнечный бог, сражался со змеем Апопом, чтобы возродиться утром — так же, как душа фараона должна была победить хаос, чтобы достичь вечности.

Если подземные пещеры Гизы действительно использовались в погребальных ритуалах, то это физическое воплощение того самого пути, по которому древние тексты ведут душу умершего царя.

FAQ

Существуют ли документальные подтверждения записей Генри Солта?

Да. Его отчёты сохранились в архивах Британского музея. Он упоминал "глубокие полости под пирамидой", но точные координаты не приводил.

Почему эти исследования не были продолжены раньше?

В XIX веке методы картирования были ограничены, а многие входы обрушились. Позднее, в XX веке, археологический фокус сместился на надземные памятники.

Что думают египетские археологи?

Мнения разделились. Скептики считают, что найденные полости — естественные карстовые образования без следов человеческого вмешательства. Оптимисты допускают, что пещеры могли быть адаптированы под ритуальные цели.

Есть ли доказательства существования "Зала летописей"?

Пока нет. Ни один археологический проект не обнаружил зала, соответствующего описаниям древних преданий. Но идея продолжает вдохновлять как учёных, так и мистиков.

Когда состоятся новые исследования?

Запрос на повторное сканирование зоны под плато был подан в 2024 году и находится на рассмотрении египетского министерства древностей. Возможно, работы начнутся в 2026–2027 годах.