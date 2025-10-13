Под льдами Антарктиды бурлит жизнь — и угроза: учёные в шоке от того, что поднимается со дна

Антарктида, казалось бы, остаётся одним из самых стабильных уголков планеты, где лёд и холод веками скрывают земные процессы. Но недавние открытия в море Росса показали, что глубины этой ледяной пустыни далеко не так спокойны. Исследователи обнаружили активные участки, где газ и жидкость поднимаются из недр морского дна. Эти "просачивания" — как называют их учёные — могут изменить не только местные экосистемы, но и глобальный климат.

Неожиданное открытие

Первые следы новых источников были зафиксированы случайно в 2012 году, но за последние годы их количество резко выросло. Под слоем морского льда в районе пролива Мак-Мердо исследователи нашли участки, где в воду выходят пузырьки газа и химические соединения.

"Первое из них было случайно обнаружено в 2012 году, и с тех пор они появляются с поразительной скоростью", — пояснила морской биолог из Новозеландского общества наук о Земле Сара Сибрук.

Подобные явления уже наблюдались в Арктике, но для Антарктики это сигнал тревоги. Речь идёт о процессах, которые активируются буквально на глазах, а значит — климатические системы меняются здесь и сейчас.

Что такое "просачивание"

Просачивание — это выход газа или жидкости через поры и трещины в донных отложениях. На месте выхода формируются бледные микробные маты — целые колонии микроорганизмов, питающихся химическими веществами. С 1960-х годов учёные обследовали эти участки, но признаков активности не находили. Сейчас же на картах появляются десятки новых точек, где фиксируются шлейфы пузырьков и свежие микробные образования.

В 2021–2023 годах команда исследователей зарегистрировала более двух десятков источников на глубинах до 240 метров. Камеры подтвердили, что раньше этих структур не существовало — они появились в последние годы.

Сравнение: старые и новые процессы на морском дне

Параметр Ранее Сейчас Частота просачиваний Единичные случаи Десятки новых участков Уровень метана Незначительный До нескольких миллимолей/м² в день Состояние экосистем Стабильные сообщества Зоны истощения и болезни морских звёзд Влияние на климат Незаметное Потенциальный выброс метана в атмосферу

Метан — газ, которого боятся климатологи

Метан в 80 раз сильнее углекислого газа удерживает тепло в течение первых двадцати лет после выброса. Даже если его источники малы, совокупный эффект может быть разрушительным.

В море Росса концентрация метана в отдельных точках достигала миллимоля на квадратный метр в день — огромный показатель для холодных вод. На участках с новыми шлейфами исследователи обнаружили дефицит кислорода, повышение кислотности и гибель морских звёзд.

"Если они будут вести себя так же, как другие глобальные системы выделения метана, то существует вероятность быстрого выброса газа в атмосферу", — предупредила Сара Сибрук.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать эти источники локальным явлением.

Последствие: недооценка вклада Антарктики в глобальное потепление.

Альтернатива: включить эти зоны в климатические модели.

Ошибка: игнорировать влияние микробных сообществ.

Последствие: упущено звено биохимического цикла метана.

Альтернатива: исследовать взаимодействие микроорганизмов и газа.

Ошибка: считать процесс временным.

Последствие: внезапные выбросы метана без подготовки.

Альтернатива: наладить постоянный мониторинг и прогнозирование.

В поисках причины

Почему вдруг активизировались процессы под морским дном? Учёные подозревают, что виновато потепление воды и уменьшение толщины льда. Ослабление "ледяного давления" высвобождает метан, который до этого был заперт в форме газовых гидратов — кристаллов, содержащих газ под давлением. Даже небольшое изменение температуры способно разрушить эти структуры и высвободить метан наружу.

Советы шаг за шагом: как учёные изучают морское дно

Подводные камеры фиксируют пузырьки и микробные маты. Акустические сенсоры определяют зоны выхода газа по отражённым звуковым волнам. Герметичные камеры собирают пробы воды над активными участками. Химический анализ позволяет определить концентрацию метана и кислорода. Сравнение снимков по годам выявляет, где источники появляются вновь.

Плюсы и минусы обнаружения

Плюсы Минусы Повышение понимания климатических процессов Угроза ускорения потепления Новые данные о подземной циркуляции Труднодоступность районов Возможность раннего прогнозирования выбросов Отсутствие полной картины баланса метана Рост интереса к антарктическим исследованиям Неопределённость долговременных последствий

Метан и климат: цепная реакция

Когда метан поднимается к поверхности, часть растворяется и поглощается микробами. Но если пузырьки проходят слишком быстро, газ попадает прямо в атмосферу. Это усиливает парниковый эффект и ускоряет потепление океанов, что, в свою очередь, создаёт новые просачивания. Получается замкнутый круг: чем теплее вода — тем больше метана, а значит, тем теплее становится.

FAQ

Может ли Антарктида стать источником метана мирового уровня?

Да, если просачивания продолжат расти, они могут внести заметный вклад в глобальные выбросы.

Опасен ли метан для морской жизни?

Да, он снижает уровень кислорода и меняет кислотность воды, вызывая гибель некоторых видов.

Можно ли остановить процесс?

Непосредственно — нет, но можно замедлить глобальное потепление, чтобы не активировать новые источники.

Мифы и правда

Миф: метановые источники — естественное явление без последствий.

Правда: их рост связан с изменением климата и ускоряет потепление.

Миф: микробы полностью поглощают метан.

Правда: часть газа всё же уходит в атмосферу, усиливая парниковый эффект.

Миф: подобные процессы редки.

Правда: за последние годы их количество увеличилось вдвое и продолжает расти.

Три интересных факта

Метан удерживает тепло почти в 80 раз эффективнее CO₂ в первые десятилетия после выброса. Даже один квадратный километр активного дна может выделять тысячи тонн газа в год. Впервые шлейфы пузырьков в море Росса были зафиксированы при помощи эхолота с борта исследовательского судна.

Исторический контекст

Просачивания метана известны давно — их фиксировали в Арктике, на севере Атлантики и у побережья Норвегии. Но Антарктида долго оставалась исключением. Только в XXI веке технологии подводного наблюдения позволили рассмотреть скрытые под льдом процессы. И теперь, спустя десятилетия тишины, континент словно "проснулся".