Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туризм со смертельным исходом: инструктор рассказал, как горы превращаются в ловушку
Штампы уходят в прошлое, биометрия — в будущее: что нужно знать перед поездкой в Европу
Кубанские теплицы: как регион борется за лидерство в овощном бизнесе
Многие ждут падения цен на жильё, но рискуют потерять всё: история повторяется, и время против вас
Осень не щадит даже идеальную кожу: чек-лист, который спасает кожу от холодного провала
Животные умнее, чем кажутся: они видят в зеркале то, что скрыто от человеческих глаз
Йога в гамаках, фитнес на шпильках и VR-спорт: новые способы держать тело в форме
Забудьте про корицу: этот листик из кухонного шкафа превращает кофе в магический эликсир
Листья как после пожара: невидимые враги, из-за которых фасоль не доживает до цветения

Вторая жизнь объедков: как пищевые отходы решают проблемы экологии

7:21
Наука

Когда мы выбрасываем остатки еды, редко задумываемся, что они могут стать материалом для научных открытий. Однако последние исследования показывают: пищевые отходы — это не проблема, а ресурс, способный изменить сельское хозяйство, медицину и подход к устойчивому развитию. Учёные из разных стран уже доказали, что даже то, что обычно отправляется на свалку, можно превратить в инструмент будущего.

переработка отходов, и инновации
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
переработка отходов, и инновации

Второе дыхание еды: отходы как источник инноваций

Проблема пищевых отходов огромна — ежегодно человечество выбрасывает сотни миллионов тонн продуктов. Но учёные находят способ вернуть часть этого объёма в оборот. В новых исследованиях, опубликованных в журналах Американского химического общества (ACS), показано, как из "ненужного" можно сделать полезное — от защиты растений до средств для здоровья человека.

1. Как сахарная свёкла помогает пшенице защититься без химии

Мякоть, остающаяся после извлечения сахара из свёклы, составляет около 80 % массы корнеплода и раньше использовалась разве что как корм для скота. Учёные из журнала ACS Agricultural and Food Chemistry обнаружили: при правильной переработке она превращается в природный стимулятор иммунитета растений.

Из свекольной массы выделяют углеводные соединения, которые "заражают" растения безопасным стрессом, активируя их естественную защиту. В опытах с пшеницей эти вещества помогли культуре противостоять грибковым инфекциям, включая мучнистую росу. Это открывает путь к снижению использования синтетических пестицидов и созданию новых экологичных стимуляторов роста.

2. Многоножки как компостеры: кокосовый мох вместо торфа

Торфяной мох долгое время использовался в рассадных смесях, но его добыча разрушает болотные экосистемы. Альтернатива пришла из неожиданного направления: кокосовые волокна, переработанные многоножками, или "милликомпост".

Исследование, опубликованное в ACS Omega, показало, что такой субстрат способствует росту рассады болгарского перца не хуже традиционного торфа. Более того, кокосовый компост лучше удерживает влагу, не закисает и легко разлагается. Для ферм и питомников это шаг к переходу на устойчивые биоматериалы.

3. Редиска не только корень: польза ботвы для кишечника

Ботву редиса обычно выбрасывают, хотя именно в ней — максимум пользы. Обзор, опубликованный в ACS Agricultural and Food Chemistry, показал, что зелёная часть растения содержит полисахариды, антиоксиданты и клетчатку, которые действуют как пребиотики.

В экспериментах на животных листья редиса усиливали рост полезных бактерий в кишечнике, улучшали микробиоту и пищеварение. Если эти результаты подтвердятся на людях, ботва может стать компонентом функциональных продуктов — например, порошков для смузи или добавок для поддержания микрофлоры.

4. Ботва свёклы для фармы и косметики

Учёные из журнала ACS Engineering Au предложили способ, позволяющий сохранить активные вещества, содержащиеся в листьях свёклы. Они высушили экстракт ботвы, богатый антиоксидантами, вместе с природным биополимером, получив микрочастицы с защитной оболочкой.

Такие частицы оказались устойчивыми к разрушению и даже проявляли более высокую антиоксидантную активность. Их можно использовать в пище, косметике и фармацевтике — как добавки, замедляющие старение клеток и поддерживающие здоровье кожи.

Как отходы становятся инструментом устойчивого будущего

Эти исследования объединяет одна идея: циркулярная экономика — система, где отходы превращаются в ресурс. В данном случае это выражается в нескольких уровнях:

  • биозащита растений без химии;
  • замена торфа возобновляемыми материалами;
  • получение нутрицевтиков и косметических компонентов из ботвы.

Каждый из этих шагов снижает нагрузку на природу, сокращает объёмы свалок и экономит ресурсы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрасывать растительные остатки как мусор.
    Последствие: потеря ценных веществ и загрязнение.
    Альтернатива: компостирование или передача на переработку.
  • Ошибка: использование торфа без восстановления болот.
    Последствие: деградация экосистем.
    Альтернатива: кокосовые субстраты, "милликомпост", органические смеси.
  • Ошибка: игнорировать сельхозпобочные продукты.
    Последствие: потеря сырья для медицины и питания.
    Альтернатива: выделение полезных соединений (антиоксидантов, волокон, полисахаридов).

FAQ

Что такое "милликомпост"?
Это компост, переработанный многоножками. Они превращают кокосовые волокна и растительные остатки в богатый питательными веществами субстрат для рассады.

Можно ли использовать свекольную мякоть на даче?
Да, но в разбавленном виде — она повышает иммунитет растений и улучшает структуру почвы.

Есть ли польза от ботвы для человека?
Да, ботва редиса и свёклы богата антиоксидантами и клетчаткой. Её можно добавлять в смузи, супы или сушить для приправ.

Можно ли полностью отказаться от торфа?
В некоторых видах сельского хозяйства уже можно — благодаря кокосовым субстратам, коре и биоуглю.

Как пищевые отходы помогают медицине?
Из них выделяют природные антиоксиданты, волокна и биоактивные вещества, которые могут использоваться в лекарствах и косметике.

Мифы и правда

  • Миф: "Пищевые отходы — это только мусор".
    Правда: они могут стать сырьём для компоста, удобрений, биотоплива и лекарственных веществ.
  • Миф: "Переработка невыгодна".
    Правда: при массовом внедрении она снижает издержки и создаёт новые отрасли — от агротехнологий до фармы.
  • Миф: "Нельзя получить качественный продукт из отходов".
    Правда: современные технологии экстракции и сушки сохраняют активные соединения в чистом виде.

Три факта

  1. Каждая тонна пищевых отходов может дать до 300 кг органического компоста.
  2. Ботва свёклы содержит больше антиоксидантов, чем ягоды черники.
  3. Около 30 % мирового продовольствия ежегодно теряется, но до 60 % можно переработать.

Исторический контекст

Идея переработки отходов не нова: ещё в древнем Китае и Риме пищевые остатки использовали для удобрения. В XIX веке на фермах Европы действовали компостные ямы, а с XX века биотехнологии вывели этот процесс на новый уровень. Сегодня на смену "кустарным" методам пришли промышленные — с участием бактерий, ферментов и даже многоножек.

Уточнения

Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов. Является экологичной альтернативой обычному захоронению отходов. Позволяет сократить количество используемых ресурсов, а также снизить выбросы парниковых газов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Еда и рецепты
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Домашние животные
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Популярное
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель

Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.

Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Последние материалы
Осень не щадит даже идеальную кожу: чек-лист, который спасает кожу от холодного провала
Животные умнее, чем кажутся: они видят в зеркале то, что скрыто от человеческих глаз
Йога в гамаках, фитнес на шпильках и VR-спорт: новые способы держать тело в форме
Забудьте про корицу: этот листик из кухонного шкафа превращает кофе в магический эликсир
Вторая жизнь объедков: как пищевые отходы решают проблемы экологии
Листья как после пожара: невидимые враги, из-за которых фасоль не доживает до цветения
Колбаса уходит в историю: на смену приходит чистое мясо без химии и пафоса
Вода, катамаран и дружба: как актриса Ирина Безрукова спасла от смерти Родиона Газманова
Кто бы знал, что спасёт кухню от потопа: старый трюк, о котором давно забыли
Пенсионеры в зоне риска: вот что скрывают банки в договорах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.